"Arra számítottak, hogy feladják majd a szervei" – édesanyjával együtt kellett újraéleszteni a kis Zétit

Judit 34 éves volt, amikor az orvosok találtak a méhén egy jóindulatú daganatot. Úgy döntöttek, a miómát legjobb lesz műtéti úton eltávolítani, hogy később ne befolyásolja a várandósságot. Judit végül gond nélkül teherbe esett, minden rendben is ment, a 38. héten azonban pokoli fájdalmak kezdték gyötörni. Mivel ez volt az első várandóssága, azt hitte idejekorán megindult a szülés. Mentő szállította kórházba, az események pedig innentől kezdve elkezdtek felpörögni. Miután az édesanya elvesztette az eszméletét, kisbabáját és őt is újra kellett éleszteni. Kiderült, hogy a műtét után hátramaradt heg kiszakadt és belső vérzést okozott. Juditék élete egy hajszálon függött, a pulzusuk ekkor már 40 alatti értéket mutatott. A kezdeti megpróbáltatások következtében Ziténél agyi bénulás, ismertebb nevén CP (cerebrális parézis) alakult ki. Bár egészséges magzatként indult a nagyvilágnak, már soha nem lesz olyan, mint a társai.

A cerebrális parézis következtében a kis Zéti előtt még több műtét, illetve egy őssejtterápia is áll

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A kisfiú másfél órán keresztül nem jutott elég oxigénhez

Születése után a kisfiút azonnal átszállították egy másik kórházba, édesanyja csak napokkal később láthatta. Pár napos korában aztán Zéti átesett egy bélműtéten, a szülőket pedig felkészítették a legrosszabbra.

A műtét után akkora vágás volt a hasán, mint ő maga. Ijesztő látvány volt

– emlékezett vissza az első napokra Judit, majd így folytatta:

Egy ilyen oxigénhiányos állapot 20 perc alatt is nagyon súlyos károsodást okoz, ehhez képest Zéti másfél órán keresztül volt benne. Innen indultunk – egy nagyon rossz prognózissal. Azt mondták, hogy nem fog tudni csinálni semmit. Igazából arra számítottak, hogy pár hónapon belül feladják majd a szervei: az emésztése, a légzése, s végül a szíve is.

Azonban nem ez történt.

Zétit másfél hónapos korában engedték haza a kórházból, majd kezdetét vette a folyamatos munka. Napi öt-hatszor kellett bő fél órán keresztül tornáztatni, hogy az aprócska harcos minél jobban fejlődjön. Bár a tornáknak volt negatív hozadéka is, az mindenképp pozitívum, hogy Zéti már egészen fiatalon hozzászokott a szigorú napirendhez. Játszi könnyedséggel beszokott a bölcsődébe, s később az óvodába is.