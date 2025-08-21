"Feladhatta volna már az anyaméhben is, de nem tette. Én sem tehetem" – Beni minden reménye egy mexikói kezelés

Beni 2022 márciusában született. Édesanyja, Bogi zökkenőmentes terhességét a 36. heti ultrahang változtatta meg, aminek hatására sürgősségi császármetszést rendelt el az orvos. Az édesanya elmondása szerint Beni születésének napja egy teljesen átlagos napnak indult. Aztán orvos közölte a szülőkkel: hatalmas baj van. A kisfiút agyi parézissel (CP) diagnosztizálták, mozgáskorlátozott lett.

Beni CP diagnózisát az anyaméhben történő agyvérzések okozták. Fotó: Bors Olvasói

Olyan érzés volt, mintha hideg vízzel öntöttek volna nyakon. Nem akartuk elhinni, hogy ez tényleg velünk történik

– mesélte az édesanya a lapunknak, akinek elmondása szerint időre volt szüksége ahhoz, hogy felfogja: a kisfia megszületésével korántsem volt vége a történetnek.

Az első öt napban gyakorlatilag nem tudtuk, hogy a kisfiunk életben fog-e maradni, vagy sem

– mondta Bogi, akinek a kisfiáról a vizsgálatok során kiderült, hogy a teste még az anyaméhben kezdett vizesedni, ennek hatására oxigénhiányos állapot lépett fel és Benedek több agyvérzést is kapott. Az édesanya elmondása szerint Benedek ödémásan, 2880 grammal született és 800 gramm víz volt a testén. Napokkal később a kisfiú állapota javulni kezdett, elmúlt az ödéma és még a lélegeztetőgépről is levették. Bogi ekkor megkönnyebbült.

Benedek állapota annyira súlyos, hogy a fejét is csak pillanatokig képes önállóan megtartani. Fotó: Bors Olvasói

Benit CP-vel diagnosztizálták

Fellélegeztem, de kiderült, hogy az agya nagyon súlyosan sérült. CP-vel diagnosztizálták a kisfiamat, amikor épp, hogy elkezdett stabilizálódni...

– az édesanya elmondása szerint Beninek 1-2 hetes korában epilepsziás rohama volt. Ekkor férjével, Gergővel megint összetörtek.

Meg kellett találnunk magunkban a hitet. Az, hogy egymásba kapaszkodtunk, erőt adott nekünk. Mikor együtt tudtunk lenni a kórházakban, nagyon sokat segített

– mesélte lapunknak Gergő, az édesapa. A két szülő szerencsésnek érzi magát, amiért egyikőjük sem maradt egyedül ezzel a problémával. Azon túl, hogy egymásra mindig számíthatnak, más is motiválta őket.

Nagyon sokat segített a kislányunk, aki ekkor már 6 éves volt, akinek a teljesen normális és átlagos életét fent akartunk tartani. Emiatt nem engedhettük meg magunknak, hogy belesüllyedjünk a sírásba

– fűzte hozzá Bogi, akit kislányuk akaratlanul is kirángatott a reményvesztettségből. Az édesanya, aki a hétköznapokon minden nap fejlesztésekre és tornára viszi a 3 és fél éves Benit, nagyon pozitív dolognak tartja, hogy az orvosi vizsgálatok egyre ritkábbak lettek. Elmondása szerint Beni nagyon élvezi ezeket a foglalkozásokat és most, a mindennapokban abszolút a fejlesztésen van a hangsúly.