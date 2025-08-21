"Feladhatta volna már az anyaméhben is, de nem tette. Én sem tehetem" – Beni minden reménye egy mexikói kezelés

Beni 2022 márciusában született. Édesanyja, Bogi zökkenőmentes terhességét a 36. heti ultrahang változtatta meg, aminek hatására sürgősségi császármetszést rendelt el az orvos. Az édesanya elmondása szerint Beni születésének napja egy teljesen átlagos napnak indult. Aztán orvos közölte a szülőkkel: hatalmas baj van. A kisfiút agyi parézissel (CP) diagnosztizálták, mozgáskorlátozott lett.
Olyan érzés volt, mintha hideg vízzel öntöttek volna nyakon. Nem akartuk elhinni, hogy ez tényleg velünk történik
– mesélte az édesanya a lapunknak, akinek elmondása szerint időre volt szüksége ahhoz, hogy felfogja: a kisfia megszületésével korántsem volt vége a történetnek.
Az első öt napban gyakorlatilag nem tudtuk, hogy a kisfiunk életben fog-e maradni, vagy sem
– mondta Bogi, akinek a kisfiáról a vizsgálatok során kiderült, hogy a teste még az anyaméhben kezdett vizesedni, ennek hatására oxigénhiányos állapot lépett fel és Benedek több agyvérzést is kapott. Az édesanya elmondása szerint Benedek ödémásan, 2880 grammal született és 800 gramm víz volt a testén. Napokkal később a kisfiú állapota javulni kezdett, elmúlt az ödéma és még a lélegeztetőgépről is levették. Bogi ekkor megkönnyebbült.
Fellélegeztem, de kiderült, hogy az agya nagyon súlyosan sérült. CP-vel diagnosztizálták a kisfiamat, amikor épp, hogy elkezdett stabilizálódni...
– az édesanya elmondása szerint Beninek 1-2 hetes korában epilepsziás rohama volt. Ekkor férjével, Gergővel megint összetörtek.
Meg kellett találnunk magunkban a hitet. Az, hogy egymásba kapaszkodtunk, erőt adott nekünk. Mikor együtt tudtunk lenni a kórházakban, nagyon sokat segített
– mesélte lapunknak Gergő, az édesapa. A két szülő szerencsésnek érzi magát, amiért egyikőjük sem maradt egyedül ezzel a problémával. Azon túl, hogy egymásra mindig számíthatnak, más is motiválta őket.
Nagyon sokat segített a kislányunk, aki ekkor már 6 éves volt, akinek a teljesen normális és átlagos életét fent akartunk tartani. Emiatt nem engedhettük meg magunknak, hogy belesüllyedjünk a sírásba
– fűzte hozzá Bogi, akit kislányuk akaratlanul is kirángatott a reményvesztettségből. Az édesanya, aki a hétköznapokon minden nap fejlesztésekre és tornára viszi a 3 és fél éves Benit, nagyon pozitív dolognak tartja, hogy az orvosi vizsgálatok egyre ritkábbak lettek. Elmondása szerint Beni nagyon élvezi ezeket a foglalkozásokat és most, a mindennapokban abszolút a fejlesztésen van a hangsúly.
Volt egy pillanatom a kórházban, nem sokkal azután, hogy megszületett a kisfiam. Bevillant, hogy ő itt van, és küzd. Pedig feladhatta volna már az anyaméhben is. Nem tette. Akkor nekünk is menni kell előre. Nem adhatjuk fel mi sem
– ezzel az elhatározással indult neki a pár a gyógymódkeresésnek.
Ezt a módszert egy filmben láttuk. A Lucca világa egy igaz történeten alapuló film, ami egy agyi bénult kisfiúról szól. Az a gép, amivel a kisfiút kezelik, létezik, működik, és Mexikóban van
– mesélt a gyógymódról Bogi, aki ajánlásra nézte meg ezt a filmet, de hozzáfűzte; ez a gyógymód még nagyon új és sokan nem ismerik.
Megnéztük a filmet, és azt éreztük, mintha rólunk írták volna a forgatókönyvet. De a felismerés később jött
– mesélte az édesapa, Gergő. A párnak több hétbe telt, mire elhitték: nekik is lehetőségük van ebben a kezelésben részt venni. Ezután kezdtek kutakodni és vették fel a kapcsolatot a filmben látott gép gyártócégével is a kapcsolatot. A kutakodást egy kiválasztási folyamat követte. A szülők elmondása szerint a klinikán csak olyan gyerekeket fogadnak, akiknek igazoltan agyi bénulása van.
A család a kiválasztást követően novemberre kapott időpontot. Az édesanya szerint ekkor még nem tudták, hogyan és miből fogják finanszírozni a kezelést, de nem akarták elszalasztani ezt az esélyt.
Nem tudnék úgy élni, hogy tudom, van egy lehetőség arra, hogy Beni állapota javuljon, és én nem teszek meg mindent azért, hogy ez összejöjjön
– az édesanya szerint ahhoz, hogy mindent megtehessen a gyermekemért, támogatásra van szükségük.
Ezért indult a gyűjtés. A kezelés ára 17 millió forint, a család pedig novemberre kapott időpontot a mexikói klinikára. A szülők szerint az orvosok azt mondják, minél több kezelésen vesz részt valaki, annál hatékonyabb. Bogi szerint a kezelés 8 éves kor előtt a leghatékonyabb, hiszen ekkor a legfogékonyabb az agy.
Egy mosoly lenne a mindenünk. És hatalmas reményforrás nekünk, hogy van végre a világon egy olyan módszer, ami segíthet Beninek is
– zárta le a gondolataid az anyuka, aki mindent megtesz mozgássérült kisfiáért.
