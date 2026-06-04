Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Bulcsú névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Online szállásfoglalás: ezt tedd, ha nem akarod, hogy minden pénzed odavesszen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szállás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 11:45
szállásfoglalásnyaralás
A tökéletes nyaralás a szállásfoglalással kezdődik, ahogy a legrosszabb vakáció is. A kettő közötti különbség leggyakrabban azon múlik, hogy beleesünk-e az online szállásfoglalás csapdáiba. Ezek azok!
Bors
A szerző cikkei

A főszezon közeledtével gombamód szaporodnak a gyanúsan olcsó kuponos ajánlatok, a hamisított weboldalak és a rafinált adathalász módszerek. Mutatjuk, hogyan kerülhetők el az online szállásfoglalás buktatói és mit tehetünk, ha mégis gondunk akad a szállással!

Ezek az online szállásfoglalás buktatói.
A szakemberek szerint így kerülhetők el az online szállásfoglalás buktatói. Fotó: Fabio Principe /Shutterstock

Erre figyeljünk a foglalás pillanatában

Mielőtt rákattintanánk a foglalás gombra, az anyagi és jogi biztonságunk érdekében az alábbi pontokat ellenőrizzük:

  • Nézzünk utána, hogy valójában kinél foglalunk. Sok esetben nem a szálloda értékesít, hanem egy utazásszervező cég vagy közvetítő. Vállalkozási háttér nélkül a fogyasztóvédelem sem tud segíteni egy esetleges vitában!
  • Ügyfélszolgálat és ÁSZF: van-e elérhető, akár magyar nyelvű ügyfélszolgálat. Pontosan mit tartalmaznak az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), különös tekintettel a lemondási és módosítási határidőkre.
  • Mindig olvassuk el a korábbi vendégek valós értékeléseit.
  • Ellenőrizzük a szálláshely pontos helyét a Google Maps utcakép funkciójával, hogy valóban létezik-e az épület.
  • Tartalmazza-e az ár a takarítási díjat, a légkondicionáló használatát, vagy ezekért a helyszínen felárat számolnak fel.
  • Kell-e készpénzes vagy kártyás kauciót fizetni érkezéskor, és ha igen, milyen összegben.
  • Tengerparti üdülésnél benne van-e az árban a napernyő és nyugágy használata. Jár-e ingyenes parkolás, vagy az fizetős. Van-e felára a korai érkezésnek vagy késői távozásnak.

Ezt tanácsolja a rendőrség a szállásfoglalás előtt állóknak

  1. Csak megbízható platformon foglaljunk: kerüljük az ismeretlen, ellenőrizhetetlen hátterű hirdetési oldalakat vagy a közösségi média zárt csoportjaiban felbukkanó, gyanúsan olcsó magánajánlatokat.
  2. Óvakodjunk az adathalász linkektől: soha ne kattintsunk e-mailben, SMS-ben vagy csevegőalkalmazásokban (pl. WhatsApp, Viber) kapott ismeretlen forrású linkekre, még akkor sem, ha azok a megtévesztésig hasonlítanak egy ismert szállásfoglaló oldalra.
  3. Védjük a banki adatainkat: soha, semmilyen körülmények között ne adjuk meg bankkártyánk PIN-kódját, CVC-kódját vagy netbanki jelszavunkat ellenőrizetlen felületeken.
  4. Nincs külön utalás üzenetben: a hivatalos szállásfoglaló oldalak (pl. Booking, Airbnb) belső üzenetküldő rendszerében a csalók gyakran próbálnak külön utalást kérni (például technikai hibára hivatkozva). Ne dőljünk be! A hivatalos platformok soha nem kérnek külön utalást e-mailen vagy privát üzenetben.
  5. Ne hagyjuk magunkat sürgetni: a csalók pszichológiai nyomást alkalmaznak. Ha azzal fenyegetnek, hogy azonnali fizetés hiányában percek alatt törlik a foglalást, álljunk meg, és gyanakodjunk.
  6. A túl olcsó ajánlat mindig gyanús: ha egy luxusapartman vagy tengerparti villa a piaci ár töredékéért foglalható, az szinte biztosan csapda.

Mi a teendő, ha mégis probléma adódik a helyszínen?

A legalaposabb tervezés mellett is érhetnek minket csalódások. Nem mindegy azonban, hogy apró kellemetlenségről vagy komoly szerződésszegésről van szó. Nem minősül elállási oknak, ha a tévé távirányítójában lemerült az elem, vagy nincs pót párna. Azonban ha a szállás nem áll készen a megadott időben, alacsonyabb besorolású szobát kapunk, le van zárva az ígért wellness-részleg, esetleg pénzt kérnek egy ingyenesnek hirdetett szolgáltatásért, azonnal lépni kell. A jogérvényesítés menete attól függ, hogyan foglaltunk:

  • Ha magánszemélyként közvetlenül a szálláshely-üzemeltetővel szerződtünk, a problémát is vele kell rendezni. Jelezzük a kifogást azonnal és lehetőleg írásban. Ha a hibát nem tudják rövid időn belül elhárítani, kérhetünk árleszállítást, vagy a nyaralás megkezdése előtt a teljes díj visszafizetését (elállás).
  • Ha online közvetítő platformon (pl. Booking) keresztül foglaltunk, a panaszt a szállásadó mellett közvetlenül a platformnak is jelezzük. A nagy szolgáltatók szigorú szabályok szerint járnak el: felszólítják a szálláshelyet a megoldásra, vagy gondoskodnak a kompenzációról, esetleg a helyettesítő szállás biztosításáról, hiszen a partnerek nem kockáztathatják a rendszerből való kizárást.
  • Ha utazási irodán keresztül foglaltunk, akkor az utazásszervező felel a hibás teljesítésért. Fotózzunk, videózzunk le mindent és jelezzük a problémát az irodának már a helyszínen.

Hová fordulhatunk, ha a helyszínen nincs megoldás a gondra?

Ha a helyszínen nem sikerült dűlőre jutni, és a panaszunkat elutasították, a következő hivatalos szervekhez fordulhatunk jogorvoslatért:

Szolgáltató típusaIlletékes hivatalos szervMiért érdemes hozzájuk fordulni?
Magyarországi szolgáltatóTerületileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságaMegtévesztő tájékoztatás, nem megfelelő panaszügyintézés esetén.
Belföldi jogvita eseténKormányhivatalok mellett működő Békéltető TestületekGyors, ingyenes, alternatív vitarendezés a pénzünk visszaszerzésére.
Európai uniós szállásközvetítőEurópai Fogyasztói Központ (EFK)Külföldi (EU-s) cégekkel szembeni panaszok határon átnyúló intézésében segítenek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu