Online szállásfoglalás: ezt tedd, ha nem akarod, hogy minden pénzed odavesszen

A főszezon közeledtével gombamód szaporodnak a gyanúsan olcsó kuponos ajánlatok, a hamisított weboldalak és a rafinált adathalász módszerek. Mutatjuk, hogyan kerülhetők el az online szállásfoglalás buktatói és mit tehetünk, ha mégis gondunk akad a szállással!
Mielőtt rákattintanánk a foglalás gombra, az anyagi és jogi biztonságunk érdekében az alábbi pontokat ellenőrizzük:
A legalaposabb tervezés mellett is érhetnek minket csalódások. Nem mindegy azonban, hogy apró kellemetlenségről vagy komoly szerződésszegésről van szó. Nem minősül elállási oknak, ha a tévé távirányítójában lemerült az elem, vagy nincs pót párna. Azonban ha a szállás nem áll készen a megadott időben, alacsonyabb besorolású szobát kapunk, le van zárva az ígért wellness-részleg, esetleg pénzt kérnek egy ingyenesnek hirdetett szolgáltatásért, azonnal lépni kell. A jogérvényesítés menete attól függ, hogyan foglaltunk:
Ha a helyszínen nem sikerült dűlőre jutni, és a panaszunkat elutasították, a következő hivatalos szervekhez fordulhatunk jogorvoslatért:
|Szolgáltató típusa
|Illetékes hivatalos szerv
|Miért érdemes hozzájuk fordulni?
|Magyarországi szolgáltató
|Területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága
|Megtévesztő tájékoztatás, nem megfelelő panaszügyintézés esetén.
|Belföldi jogvita esetén
|Kormányhivatalok mellett működő Békéltető Testületek
|Gyors, ingyenes, alternatív vitarendezés a pénzünk visszaszerzésére.
|Európai uniós szállásközvetítő
|Európai Fogyasztói Központ (EFK)
|Külföldi (EU-s) cégekkel szembeni panaszok határon átnyúló intézésében segítenek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.