Online szállásfoglalás: ezt tedd, ha nem akarod, hogy minden pénzed odavesszen

A főszezon közeledtével gombamód szaporodnak a gyanúsan olcsó kuponos ajánlatok, a hamisított weboldalak és a rafinált adathalász módszerek. Mutatjuk, hogyan kerülhetők el az online szállásfoglalás buktatói és mit tehetünk, ha mégis gondunk akad a szállással!

A szakemberek szerint így kerülhetők el az online szállásfoglalás buktatói. Fotó: Fabio Principe /Shutterstock

Erre figyeljünk a foglalás pillanatában

Mielőtt rákattintanánk a foglalás gombra, az anyagi és jogi biztonságunk érdekében az alábbi pontokat ellenőrizzük:

Nézzünk utána, hogy valójában kinél foglalunk. Sok esetben nem a szálloda értékesít, hanem egy utazásszervező cég vagy közvetítő. Vállalkozási háttér nélkül a fogyasztóvédelem sem tud segíteni egy esetleges vitában!

Ügyfélszolgálat és ÁSZF: van-e elérhető, akár magyar nyelvű ügyfélszolgálat. Pontosan mit tartalmaznak az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), különös tekintettel a lemondási és módosítási határidőkre.

Mindig olvassuk el a korábbi vendégek valós értékeléseit.

Ellenőrizzük a szálláshely pontos helyét a Google Maps utcakép funkciójával, hogy valóban létezik-e az épület.

Tartalmazza-e az ár a takarítási díjat, a légkondicionáló használatát, vagy ezekért a helyszínen felárat számolnak fel.

Kell-e készpénzes vagy kártyás kauciót fizetni érkezéskor, és ha igen, milyen összegben.

Tengerparti üdülésnél benne van-e az árban a napernyő és nyugágy használata. Jár-e ingyenes parkolás, vagy az fizetős. Van-e felára a korai érkezésnek vagy késői távozásnak.

Ezt tanácsolja a rendőrség a szállásfoglalás előtt állóknak