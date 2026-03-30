A pokolból a csúcsra: megerőszakolták Lady Gagát – Sosem menekül bántalmazója elől?

Március 28-án ünnepelte 40. születésnapját Lady Gaga, aki kövér olasz-amerikai kislányból lett napjaink egyik legnagyobb világsztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
1986. március 28-án New York legmenőbb városrészében, Manhattan-ben jött világra. A szülei mindketten az üzleti világban tevékenykedtek, és a saját sikereik révén sikerült meggazdagodniuk. A lányukat pedig már egy olyan előkelő katolikus magániskolába tudták járatni, mint a Convent of the Sacred Heart, ahol többek között Paris Hilton és Nicky Rotschild voltak a diáktársai.
A hivatalos születési neve Stefani Joanne Angelina Germanotta, és az ősei leginkább olaszok mindkét oldalról. (Anyai ágról található néhány távoli francia, angol, német és skót ős is a családfán.) A Lady Gaga művésznevet a Queen együttes Radio Ga-Ga című számának ihletésére választotta.
Már 4 évesen kiválóan zongorázott, 14 évesen a saját szerzeményeivel lépett fel, 17 évesen pedig korkedvezménnyel vették fel a zeneakadémiára. Ennek ellenére, vagy éppen ezért a kortársai között viszont nem találta a helyét, és ők is sokszor kipécézték maguknak a csúfolódásaikkal az alacsony termete, ducisága és nagy fogai miatt.
19 évesen megerőszakolta őt a vele dolgozó zenei producer, a trauma hatásait pedig hosszú időbe telt feldolgoznia, még szakemberek és a hozzá közel állók segítségével is. Hazaköltözött a szüleihez, és az alkotásban talált vigaszt, ekkoriban alakította ki a saját stílusát többek között neo-burlesque és go-go műsorok stíluselemeiből.
A 2007-es, The Fame című bemutatkozó albumának slágereivel rögtön berobbant a toplisták élére, azóta pedig a világ egyik leghíresebb és legsikeresebb énekesnőjének számít. Több mint 120 millió lemezét vették meg világszerte, 16 Grammy-díjat nyert, és a 2025-ös riói koncertjére 2,5 millióan látogattak ki, ami világrekordot jelent.
Még ha először csak statisztaként is, de Lady Gaga már kamaszkorában szerepelt a kamerák előtt. Látható például az AC/DC zenekar 2000-es Stiff Upper Lip videoklipjében, de a korszakos Maffiózók sorozat egyetlen jelenetében is, a suliba éjszaka belógó diákok egyikét „alakítva” (ő a legvilágosabb hajú a medence partján üldögélő lányok közül).
Az első komolyabb színészi munkáit Robert Rodrigueztől kapta, aki szerepeltette őt a Machete gyilkol és a Sin City: Ölni tudnál érte című filmjeiben is. Főszerepet először Ryan Murphy adott neki az Amerikai Horror Story sorozatban, majd a Csillag születik hozta el számára az igazi befutást színészként is. Oscar-díjra jelölték az alakításáért, a legjobb betétdal díját pedig haza is vihette.
2020 óta él párkapcsolatban Michael Polansky kockázati tőkebefektetővel, aki azonban nagyon úgy tűnik, hogy nem csak a pénzügyekhez ért. Az énekesnő legutóbbi két albumán ugyanis több dalt is közösen szerzett Polanskyval, aki 2024 óta hivatalosan már a vőlegénye is.
Az elmúlt években két olyan színészi alakítása is volt, amihez a zenéjével is hozzájárult: az egyik a Joker: Kétszemélyes téboly mozifilm, a másik a Wednesday sorozat esetében. A következő felbukkanása is rövidesen bekövetkezik a Az ördög Pradát visel 2. révén, de itt inkább egy kisebb vendégszerepre lehet számítani tőle.
