A pokolból a csúcsra: megerőszakolták Lady Gagát – Sosem menekül bántalmazója elől?

Március 28-án ünnepelte 40. születésnapját Lady Gaga, aki kövér olasz-amerikai kislányból lett napjaink egyik legnagyobb világsztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Lady Gaga elit környezetben nőtt fel

1986. március 28-án New York legmenőbb városrészében, Manhattan-ben jött világra. A szülei mindketten az üzleti világban tevékenykedtek, és a saját sikereik révén sikerült meggazdagodniuk. A lányukat pedig már egy olyan előkelő katolikus magániskolába tudták járatni, mint a Convent of the Sacred Heart, ahol többek között Paris Hilton és Nicky Rotschild voltak a diáktársai.

Az igazi neve Stefani

A hivatalos születési neve Stefani Joanne Angelina Germanotta, és az ősei leginkább olaszok mindkét oldalról. (Anyai ágról található néhány távoli francia, angol, német és skót ős is a családfán.) A Lady Gaga művésznevet a Queen együttes Radio Ga-Ga című számának ihletésére választotta.

Csodagyerekként indult

Már 4 évesen kiválóan zongorázott, 14 évesen a saját szerzeményeivel lépett fel, 17 évesen pedig korkedvezménnyel vették fel a zeneakadémiára. Ennek ellenére, vagy éppen ezért a kortársai között viszont nem találta a helyét, és ők is sokszor kipécézték maguknak a csúfolódásaikkal az alacsony termete, ducisága és nagy fogai miatt.

Erőszak akasztotta meg a karrierjét

19 évesen megerőszakolta őt a vele dolgozó zenei producer, a trauma hatásait pedig hosszú időbe telt feldolgoznia, még szakemberek és a hozzá közel állók segítségével is. Hazaköltözött a szüleihez, és az alkotásban talált vigaszt, ekkoriban alakította ki a saját stílusát többek között neo-burlesque és go-go műsorok stíluselemeiből.

Egy énekesnő koncertjére se mentek el annyian, mint az övére

A 2007-es, The Fame című bemutatkozó albumának slágereivel rögtön berobbant a toplisták élére, azóta pedig a világ egyik leghíresebb és legsikeresebb énekesnőjének számít. Több mint 120 millió lemezét vették meg világszerte, 16 Grammy-díjat nyert, és a 2025-ös riói koncertjére 2,5 millióan látogattak ki, ami világrekordot jelent.