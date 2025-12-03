Ilyen nincs! 65 éves lett a legszebb hollywoodi vörös, Julianne Moore

Ma ünnepli születésnapját Hollywood egyik legszebb vörös ciklonja, Julianne Moore. Ha nem tudnánk a pontos születési dátumát, biztosan nem mondanánk meg róla, hogy a 65. életévét tölti, hiszen rendkívül jól tartja magát és simán letagadhatna jópár évet. Legjobb alakításaival köszöntjük a születésnapos színésznőt.

Julianne Moore ezen a friss fotón is simán letagadhatna jópár évet (Fotó: Ron Adar)

Julianne Moore élete

Julianne Moore mozgalmas gyerekkort tudhat magáénak. Édesapja az Egyesült Államok hadseregében dolgozott ügyvédként, így a munkája miatt rengetegszer költöztek. Amíg a színésznő betöltötte a 18-at, összesen 23 helyen éltek, Moore 9 különböző iskolába járt ezidő alatt. A színészi pálya egészen sokáig elkerülte. Első színpadi szereplésére még kisiskolás korában került sor, és meglepő módon nem volt pozitív élmény számára. Első filmszerepét is 30 éves korában kapta, ezután indult be igazán a karrierje tévéfilmekkel és kisebb sorozatszerepekkel, de a kései kezdet ellenére filmográfiája napjainkra így is több mint 100 produkciót számlál. Két alkalommal állt oltár elé. Első férjével, John Gould Rubinnal 1986-ban házasodtak össze, de a frigy 1995-ben válással végződött. Tíz évvel ezelőtt egy The Hollywood Reporternek adott interjúban őszintén vallott arról, mennyire megviselte a válás, de terápia segítségével átvészelte a nehéz időszakot. Egy évvel a válás után pedig megismerte élete valódi párját, második férjét, Bart Freundlicht. 2003-ban házasodtak össze és két gyermekük született. Julianne Moore és Bart Freundlich fia, Cal Freundlich zenészként és zeneszerzőként dolgozik a filmszakmában, de édesanyja mellett színészkedett is a Megmaradt Alice-nek című filmben, amiért Julianne Moore megkapta első és egyetlen Oscar-díját is. A sztárpár kisebbik gyermeke, Liv Freundlich szintén szülei nyomdokaiba lépett és színészi karrierjét egyengeti, első szerepét az édesapja, Bart Freundlich rendezte Házasság a négyzeten című filmben kapta, melyben édesanyja, Julianne Moore is játszott.

A Megmaradt Alice-nek című filmjéért kapta egyetlen Oscar-díját (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency)

Julianne Moore filmjei

Julianne Moore terjedelmes filmográfiájába az akciófilmektől a sci-fi műfaján át, a romantikus drámákig minden belefért az évek alatt. Utóbbi kategóriába tartozik például az Egy kapcsolat vége, melyben Ralph Fiennes mellett játszott. A Harry Potter-filmek kedvenc Voldemortja mindig szuperlatívuszokban nyilatkozott a színésznőről, különösen a közös munkával kapcsolatban.