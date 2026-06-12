"Lepergett előttem az egész életem" – László döbbenetes részletességgel mesélt a kegyetlen kórról, ami után súlyos depresszióba esett

László két évvel ezelőtt májusban azt hitte vége az életének, miután zuhanyzás közben észrevette, hogy valami nincs rendben. Eleinte csak azt gondolta rosszul ült le, vagy beütötte magát és az okozhatja a problémát. Azonban a kétgyermekes apuka miután elment orvoshoz a lehető legrosszabb hírrel szembesült. Ez bizony egy szörnyű betegség. Kiderült, hererákja van, amit azonnal meg kell műteni. László a műtét után súlyos depresszióba esett, miközben a feleségétől is elvált. Viszont néhány hónap múlva egy régi jó barátjának köszönhetően új életet kezdett.

László a betegsége miatt teljesen összetört Fotó: Beküldött

László a Borsnak elmesélte, hogy miután észrevette a bajt, nem cselekedett azonnal. Teltek-múltak a hetek, azt gondolta idővel elmúlik a fájdalma. Azonban nem így lett, ezért felkeresett egy urológust, aki azonnal berendelte egy vizsgálatra.

Bementem, és akkor rögtön ott csinált egy ultrahangot, és azt mondta, hogy az ultrahang alapján ez egy rosszindulatú daganat. Én ott majdnem rosszul lettem. Leültettek, hogy igyak egy pohár vizet. Ott már lepergett előttem az egész életem, hogy ennyi volt, és akkor azt mondta, hogy itt egy sürgősségi beutaló a SOTE-ra, holnap reggel kezdjek ott 8 órakor

– mesélte a férfi, majd hozzátette, hogy ezután rövid idő alatt kapott is egy műtéti időpontot, amely során eltávolították a rosszindulatú daganatot.

Ezek után pedig havonta rehabilitációra kellett járnia, ahol sorra végezték el rajta a különböző vizsgálatokat. Vért vettek tőle, CT-t és MR-t csinált a kezelőorvosa és ultrahanggal is megvizsgálta az érintett területet.

Most a második évben már csak félévente kell menni, szerencsére nem alakult ki semmilyen áttét

– mondta a kétgyerekes apuka, aki emellett gyógyszereket is kapott.

Betegsége után depresszióba esett, barátja segített neki talpra állni

A sorozatos vizsgálatok mellett gyógyszereket is kapott László, amelyek levertséget és depressziós tüneteket okoztak neki. Ráadásul ezzel egy időben nagyon maga alatt volt, sőt még a pánikbetegség is kijött rajta. Ekkor a két 18 éves lánya is aggódni kezdett állapota miatt, hiszen látták, hogy napjai nagy részét a házba bezárkózva tölti. László bezárkózottságán az sem segített, hogy a műtétje után úgy döntöttek a feleségével, hogy elválnak útjaik.

Mi már előtte egy jó fél évvel sem voltunk jóban. Egy háztartásban éltünk, de külön szobában, tehát akkor már teljesen elhidegültünk, amikor megtörtént a műtét. Utána néhány hónappal ki is mondtuk azt, hogy igen, nekünk el kell válnunk, mert nem működik tovább

– mesélt László élete egyik legnehezebb időszakáról.