Pár nappal a születésnapja után tudta meg a fiatal édesapa: három év múlva meg fog halni

Egy mindössze 35 éves, háromgyermekes családapa életét gyökeresen felforgatta egy lesújtó diagnózis. A dél-angliai Southportban élő Leon Skaparsnál a veserák egy rendkívül ritka és agresszív formáját állapították meg, és az orvosok szerint akár már csak egy-három éve lehet hátra.
A férfi kálváriája tavaly márciusban kezdődött, amikor tompa fájdalmat érzett a hátában és az oldalában. Eleinte nem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteknek. Később azonban vér jelent meg a vizeletében, ezért kórházba ment. Az orvosok akkor nem találtak fertőzésre utaló jelet, és azt feltételezték, hogy vesekőről lehet szó. Bár felmerült a daganat lehetősége is, életkora miatt ezt valószínűtlennek tartották.
A helyzet 2025 augusztusában, egy családi nyaralás során fordult komolyra. Leon ekkor már nagyobb vérrögöket is látott a vizeletében, ami miatt újabb vizsgálatokra került sor. A vizsgálatok egy nyolc centiméteres daganatot mutattak ki a jobb veséjén, és néhány nappal 35. születésnapja után közölték vele: harmadik stádiumú veserákja van. A férfi szeptemberben átesett egy műtéten, amely során eltávolították a jobb veséjét és a daganatot. A szövettani eredmények azonban rossz hírt hoztak: a ritka szarkomatoid vesesejtes karcinómát diagnosztizálták nála, amely gyors terjedéséről ismert.
Leon decemberben immunterápiás kezelést kezdett, de négy hónappal később újabb csapás érte a családot. A rák időközben átterjedt a tüdejére, a nyirokcsomóira, valamint arra a területre is, ahonnan korábban eltávolították a vesét. Azóta a betegség a szív közelében futó nagy artériákat is elérte, vérrögöket okozva és légzési nehézségeket előidézve. A család reményeit egy ígéretes gyógyszerkísérlet jelentette volna, amelybe Leon bekerülhetett volna. Az újabb vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a daganat tovább terjedt, ezért már nem felelt meg a program feltételeinek.
A Daily Mail arról is beszámolt: a férfi családja online adománygyűjtésbe kezdett, hogy magánkezeléseket és speciális klinikai vizsgálatokat finanszírozhassanak. Leon számára most a legfontosabb, hogy minél több időt tölthessen párjával, Crystal Duffeyval és három fiával. Hozzátartozói szerint minden döntését a családja érdekében hozta meg, és most is azért küzd, hogy a lehető legtöbb közös pillanatot élhesse át gyermekeivel.
