„Azt hittem, a stressz okozza a migrént – ma már rendesen járni és beszélni sem tudok”

Egy nő, aki kezdetben az életmódjának és a munkahelyi nyomásnak tulajdonította migrénjét, végül egy súlyos betegség miatt elveszítette a járás és a beszédképességének jelentős részét.

A betegség megváltoztatta az édesanya életét

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Így jelentkezett a betegség

A 46 éves Sarah Lewis erős fejfájással, nyelési nehézségekkel és szívdobogásérzéssel küzdött. Állítása szerint az orvosok többször is azt mondták neki, hogy valószínűleg csak szorongás vagy stressz okozza a panaszait. A kétgyermekes édesanya akkoriban nagy nyomás alatt dolgozott vezetői számviteli asszisztensként, miközben könyvelői vizsgákra készült és a magánéletét is próbálta összeegyeztetni a munkával. A migrénjei egyre gyakoribbá váltak, majd a fia nyolcadik születésnapját követő napon már nem tudott egyenes vonalban járni. Elmondása szerint olyan érzése volt, mintha részeg lenne, emellett beszédzavarok is jelentkeztek nála.

Mum of two, from #Solihull, who uses a wheelchair and has set up a cake business called Cakey Blinders, is determined not to let her condition, Functional Neurological Disorder (FND), stop her from living her best life. https://t.co/royKbm86Mg — Solihull Updates (@SolihullUpdates) June 16, 2026



Azonnal kórházba szállították, mivel az orvosok kezdetben stroke-ra vagy agydaganatra gyanakodtak. Egy hétig különböző vizsgálatok sorozatán esett át, végül azonban azt mondták neki, hogy nincs komoly baja és valószínűleg egyszerűen túlhajszolja magát.

Mivel panaszai nem szűntek, újabb vizsgálatok vártak rá, majd néhány hónappal később lesújtó diagnózist kapott: funkcionális neurológiai zavarban (FND) szenved. Ez egy olyan összetett állapot, amelynél az agy és a test közötti kommunikáció zavart szenved.

A betegség következtében Sarah ma már kerekesszéket használ, mert segítség nélkül nem tud járni, és édesanyjára támaszkodik a mindennapi teendőkben. Ennek ellenére sikerült új életet kezdenie: saját süteménykészítő vállalkozást indított, amelyet 17 éves fiával, Henry-vel együtt működtet.

Elmondása szerint a problémák először nyelési nehézségekkel kezdődtek.

A testem egyszerűen közbelépett, és azt mondta: »Most már meg kell állnod.« Én csak azt hittem, hogy fáradt és túlterhelt vagyok. Az étel nem ment le rendesen, köhögtem és félrenyeltem. Később egyre fáradtabbnak éreztem magam. Az a típus vagyok, aki csak megy előre, bármi történjen. Nem figyeltem a testem jelzéseire.

Végül neurológiai kivizsgálás után, 2023 szeptemberében diagnosztizálták nála az FND-t. A betegség akaratlan testi tüneteket okozhat, többek között mozgászavart, beszédproblémákat, érzékelési és kognitív nehézségeket. Sarah szerint a legnehezebb az volt, hogy az orvosok a diagnózis után sem tudtak biztosat mondani a jövőről - írja a Mirror.

Azt sem tudják megmondani, hogy valaha teljesen felépülök-e, vagy meddig tart ez az állapot. Olyan, mint egy számítógép: a hardver rendben van, de a szoftver hibásan működik.

Úgy véli, hogy a hosszú ideig tartó túlterheltség és kiégés jelentős szerepet játszott az állapot kialakulásában. A család szerint a nehézségek közelebb hozták őket egymáshoz.