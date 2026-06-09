„Ritkán találkozik az ember az angyalaival” – Mindkét lábát elveszítette a horrorbalesetben a 19 éves fiú, most zokogva köszönte meg az életét

A St. Louis-i tinédzser, Adin Smith épp hazafelé tartott október 31-én, amikor elvesztette az uralmát a kocsija felett, és hatalmas sebességgel egy oszlopnak csapódott. Az autóbaleset helyszínére kiérkező mentősöket, Geoff Vogelt és Jordan Houstont is sokkolta a látvány.

A brutális autóbaleset után senki sem hitte volna, hogy a 19 éves Adin túlélheti a halloweeni tragédiát Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Úgy tűnt, mintha két autó lenne a helyszínen, de amikor közelebb értünk, láttuk, hogy egyetlen kocsi szakadt teljesen ketté

– emlékezett vissza Vogel. A mentősök szerint Adin sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az ilyen esetekben a túlélési esély mindössze 1 százalék.

A fiú szinte mindenét összetörte: a sípcsontjai áttörték a bőrét, a combcsontjai szilánkosra törtek, emellett agyvérzést, tüdő- és lépfájdalmakat, valamint medence- és bordatörést szenvedett. Adin a becsapódás pillanatára egyáltalán nem emlékszik.

Arra emlékszem, hogy a kórházban vagyok. Arra nem igazán, amikor felébredtem. Csak arra, hogy jönnek a barátaim, a családom, és hogy borzasztóan fáj mindenem

– idézte a tini szavait a People magazin.

Az autóbaleset helyszínén az életéért küzdöttek, most átölelhette megmentőit

Adin 47 napot töltött a kórházban, kilenc műtéten esett át, és bár az orvosok mindent megtettek, mindkét lábát amputálni kellett. A felépülése viszont kész csoda, amit a mentősei sem hittek el, amikor hónapokkal a tragédia után újra találkoztak a fiúval.

Az ilyen riasztások után az, hogy ő itt van, nem kevesebb, mint egy kész csoda

– mondta könnyeivel küszködve Houston. Vogel hozzátette: elképesztő látni a fiút ahhoz képest, ahogy azon a szörnyű éjszakán kinézett.

Adin alig találta a szavakat az érzelmes találkozón:

Nem sűrűn találkozhat az ember az angyalaival, nekem viszont most megadatott.

19-Year-Old, Who Lost Both Legs and Nearly Died in a Halloween Car Crash, Meets First Responder 'Angels' Who Saved His Life https://t.co/3jI9Asb3KD — People (@people) June 7, 2026

„Megyek, megyek, megyek”

A 19 éves srác nem adja fel, nemrég kapta meg az első műlábait, és elszántabb, mint valaha. Célul tűzte ki, hogy jövő év végére újra önállóan fog járni.

Nem tudom, mennyi ideig tart majd, hogy segítség nélkül sétáljak, de elszánt vagyok. Most teljesen rákapcsoltam: megyek, megyek, megyek. Vissza akarok térni a világba, újra akarok járni

– üzente a kórházi ágyáról a hős tini.