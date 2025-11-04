Bűnösök, de szabadlábon maradhatnak – ítélet született a csányi mászókabalesetben

A hatéves Radics Mercédesz 2019 őszén annak ellenére engedélyt kapott az óvónőktől, hogy felmenjen az egyik udvari játékra, hogy egy hemangióma miatt a kislány eleve nem is használhatta volna az ilyen eszközöket. A játék kidőlt, és gerendája éppen Mercike fejét találta el. A csányi mászókabaleset büntetőügyében 2025. november 4-én született elsőfokú ítélet.

A csányi óvoda játszótere, ahol felborult a mászóka. Fotó: MW archív

Kihirdették az első fokú ítéletet a csányi mászókabalesetben

A Hatvani Járásbíróság mindkét vádlottat halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, ezért másfél év, 2,5 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte őket.

A csányi mászókabaleset tárgyalása, 2025. október 20-án, a Hatvani Járásbíróságon. Fotó: KD

Az óvodavezetőt ezen kívül két évre eltiltotta a hasonló munkakör betöltésétől, vagyis továbbra is dolgozhat gyermekek közelében, de vezető szerepet nem tölthet be. Az ítélet nem jogerős, az ügyész 3 napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozatra. A polgármester fellebbezett a döntés ellen, szerinte a bíróság megállapítása téves, az intézményvezető szintén három napos gondolkodási időt kért.

A vád szerint mind a polgármester, mind az intézményvezető már évekkel a tragédia előtt pontosan tudta, hogy a mászóka veszélyes, mégsem gondoskodtak arról, hogy megakadályozzák a használatát.

Radics Béla, az elhunyt kislány édesapja csalódott Fotó: KD

Radics Béla, az elhunyt kislány édesapja a Borsnak kijelentette: egyáltalán nincs megelégedve az ítélettel.

Gyakorlatilag nem kaptak semmilyen büntetést! Ezt nehezen tudom elfogadni. A polgármestert legalább eltilthatták volna a közügyek gyakorlásától

– fakadt ki Béla, aki szerint szomorú, hogy Medves Istvánt a csányiak a tragédia után is újraválasztották.

Én mindig is békés ember voltam, kezelem az indulataimat. Medvét megvédtem, amikor meg akarták lincselni a baleset után, és most is megvédeném. Nem vagyok híve az erőszaknak! Azt szeretném, hogy legalább a polgármester kerüljön börtönbe! Az ítélethirdetés után rezzenéstelen arccal elsétált mellettem a bíróságon. Rám se nézett, ez pedig kiválóan megmutatja, milyen is a lelkülete valójában

- mondta a Borsnak a gyászoló édesapa az ítélethirdetés után.

Nézd meg a csányi mászókabalesetről készült videónkat: