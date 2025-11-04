Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Bűnösök, de szabadlábon maradhatnak – ítélet született a csányi mászókabalesetben

ítélet
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 14:13
csányi mászókabalesetmászókabaleset
Elégedetlen a gyászoló apa az óvodai tragédia ügyében kihirdetett ítélettel. A csányi mászókabaleset mindkét vádlottját bűnösnek mondta ki a bíróság, de sem a polgármesternek, sem a volt intézményvezetőnek nem kell börtönbe mennie.

A hatéves Radics Mercédesz 2019 őszén annak ellenére engedélyt kapott az óvónőktől, hogy felmenjen az egyik udvari játékra, hogy egy hemangióma miatt a kislány eleve nem is használhatta volna az ilyen eszközöket. A játék kidőlt, és gerendája éppen Mercike fejét találta el. A csányi mászókabaleset büntetőügyében 2025. november 4-én született elsőfokú ítélet.

Hat éve ezen a játszótéren történt a mászókabaleset.
A csányi óvoda játszótere, ahol felborult a mászóka. Fotó: MW archív

Kihirdették az első fokú ítéletet a csányi mászókabalesetben

 

A Hatvani Járásbíróság mindkét vádlottat halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, ezért másfél év, 2,5 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte őket.

20251020 Csányi mászókabaleset tárgyalás KD (5)
A csányi mászókabaleset tárgyalása, 2025. október 20-án, a Hatvani Járásbíróságon. Fotó: KD

 Az óvodavezetőt ezen kívül két évre eltiltotta a hasonló munkakör betöltésétől, vagyis továbbra is dolgozhat gyermekek közelében, de vezető szerepet nem tölthet be. Az ítélet nem jogerős, az ügyész 3 napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozatra. A polgármester fellebbezett a döntés ellen, szerinte a bíróság megállapítása téves, az intézményvezető szintén három napos gondolkodási időt kért.

A vád szerint mind a polgármester, mind az intézményvezető már évekkel a tragédia előtt pontosan tudta, hogy a mászóka veszélyes, mégsem gondoskodtak arról, hogy megakadályozzák a használatát.

 

20251020 Csányi mászókabaleset tárgyalás KD (1)
Radics Béla, az elhunyt kislány édesapja csalódott  Fotó: KD

Radics Béla, az elhunyt kislány édesapja a Borsnak kijelentette: egyáltalán nincs megelégedve az ítélettel.

Gyakorlatilag nem kaptak semmilyen büntetést! Ezt nehezen tudom elfogadni. A polgármestert legalább eltilthatták volna a közügyek gyakorlásától

 – fakadt ki Béla, aki szerint szomorú, hogy Medves Istvánt a csányiak a tragédia után is újraválasztották.

 

 Én mindig is békés ember voltam, kezelem az indulataimat. Medvét megvédtem, amikor meg akarták lincselni a baleset után, és most is megvédeném. Nem vagyok híve az erőszaknak! Azt szeretném, hogy legalább a polgármester kerüljön börtönbe! Az ítélethirdetés után rezzenéstelen arccal elsétált mellettem a bíróságon. Rám se nézett, ez pedig kiválóan megmutatja, milyen is a lelkülete valójában

 

- mondta a Borsnak a gyászoló édesapa az ítélethirdetés után.

Nézd meg a csányi mászókabalesetről készült videónkat: 

 

