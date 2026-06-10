Élelmiszerrel teli hordókat ás el és búvóhelyet készít: Máté az apokalipszisre is felkészült

Varga Máté a Pilis-hegységben él és az Őrségben alakít ki egy búvóhelyet. Saját bevallása szerint felkészül egy esetleges katasztrófára, legyen az háború, természeti csapás, vagy egy gazdasági összeomlás. A mozgalom, amit képvisel, nem egyedülálló, neve is van: a prepperek olyan személyek, akik előre gondolkodnak és felkészülnek egy váratlan vészhelyzetre, vagy természeti csapásra. A céljuk egy apokalipszist is túlélni.
Máté folyamatosan tölti a készleteit. Elmondása szerint ő nem fél, de jobb felkészülni, hiszen a családját bármi áron megszeretné védeni. A búvóhelyén elérhető friss forrásvíz is és azon dolgozik, hogy minél több élelmiszert halmozzon fel. Három éve gyűjt és havonta nagyjából 30 ezer forintot költ a felkészülésre.
Azért lettem prepper, mert a világban zajló események arra engednek következtetni, hogy bármikor kialakulhat valamilyen komolyabb válság, amelyre a társadalmunk nincs igazán felkészülve. A családoknál néhány napi tartalékot találunk, ha bekukkantunk a konyhaszekrénybe. A boltokat és készleteiket pedig napok alatt kifosztják, felvásárolják az emberek, ha beüt a baj, én pedig nem szeretnék azon aggódni, hogy a gyermekemnek mit adok enni, amikor éhes. Ennek érdekében folyamatosan gyarapítom a készleteket: havonta 10 kiló lisztet, 2-2 kiló cukrot és sót, tésztát és konzerveket veszek, amit egy-egy 60 literes hordóban tárolok. Ezeken kívül komoly fűszerkészletem is van, mert az étel azok nélkül ízetlen. Emellett más eszközökkel is készülök: napelem, töltőállomás, vadászeszközök, tisztálkodó-, mosó- és egészségügyi csomagok, meleg ruházat, álcázás, víztisztítás, teljes kempingfelszerelés sátorral, asztalokkal, hálókkal, sütő és főzőberendezésekkel, gázpalack, gyújtó alkalmatosságok
– mondta a Borsnak Máté.
Máté már elásott egy hordót tele élelmiszerrel a kertjében, de folyamatosan készíti tartalékcsomagokat.
„Egy kisebbik hordó épp összepakolás alatt áll. Liszt, só, cukor, olaj, élesztő, fűszerek és még hasonló dolgok lesznek benne. Egy kis hordóban mindenféle cucc lesz, ami mondjuk egy hét, vagy hónap átvészeléséhez kell, például tűzgyújtó és tisztálkodó cuccok is” – mondta a 40 éves férfi.
A poszt-apokaliptikus témájú filmekből jó ismerjük azt a jelenséget, amikor az emberek bandákba verődve fosztogatni indulnak, a saját túlélésük érdekében. Máté erre is igyekszik felkészülni.
Fontosnak tartom az álcázást, amire van egy mottóm: Ha nem látnak, nem támadnak
– mondta.
Máté szerint nagyon hasznos, ha valaki prepperként gondolkozik, de azt tapasztalja, hogy az emberek többsége csak legyint egyet és azt kérdezik, hogy minek ennyi hűhó a semmiért, de szerinte ez ennél sokkal fontosabb, hiszen így – ha szerencséje van – túlélheti akár a világvégét is.
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