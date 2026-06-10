Élelmiszerrel teli hordókat ás el és búvóhelyet készít: Máté az apokalipszisre is felkészült

Varga Máté a Pilis-hegységben él és az Őrségben alakít ki egy búvóhelyet. Saját bevallása szerint felkészül egy esetleges katasztrófára, legyen az háború, természeti csapás, vagy egy gazdasági összeomlás. A mozgalom, amit képvisel, nem egyedülálló, neve is van: a prepperek olyan személyek, akik előre gondolkodnak és felkészülnek egy váratlan vészhelyzetre, vagy természeti csapásra. A céljuk egy apokalipszist is túlélni.

Máté egy apokalipszisre is felkészült. Ezt az élelmiszerrel teli hordót elásta a kertjében / Fotó: beküldött



Máté egy apokalipszisre is felkészült

Máté folyamatosan tölti a készleteit. Elmondása szerint ő nem fél, de jobb felkészülni, hiszen a családját bármi áron megszeretné védeni. A búvóhelyén elérhető friss forrásvíz is és azon dolgozik, hogy minél több élelmiszert halmozzon fel. Három éve gyűjt és havonta nagyjából 30 ezer forintot költ a felkészülésre.

Azért lettem prepper, mert a világban zajló események arra engednek következtetni, hogy bármikor kialakulhat valamilyen komolyabb válság, amelyre a társadalmunk nincs igazán felkészülve. A családoknál néhány napi tartalékot találunk, ha bekukkantunk a konyhaszekrénybe. A boltokat és készleteiket pedig napok alatt kifosztják, felvásárolják az emberek, ha beüt a baj, én pedig nem szeretnék azon aggódni, hogy a gyermekemnek mit adok enni, amikor éhes. Ennek érdekében folyamatosan gyarapítom a készleteket: havonta 10 kiló lisztet, 2-2 kiló cukrot és sót, tésztát és konzerveket veszek, amit egy-egy 60 literes hordóban tárolok. Ezeken kívül komoly fűszerkészletem is van, mert az étel azok nélkül ízetlen. Emellett más eszközökkel is készülök: napelem, töltőállomás, vadászeszközök, tisztálkodó-, mosó- és egészségügyi csomagok, meleg ruházat, álcázás, víztisztítás, teljes kempingfelszerelés sátorral, asztalokkal, hálókkal, sütő és főzőberendezésekkel, gázpalack, gyújtó alkalmatosságok



– mondta a Borsnak Máté.

Máté három éve gyűjti a tartós élelmiszert / Fotó: beküldött

„Ha nem látnak, nem támadnak”

Máté már elásott egy hordót tele élelmiszerrel a kertjében, de folyamatosan készíti tartalékcsomagokat.

„Egy kisebbik hordó épp összepakolás alatt áll. Liszt, só, cukor, olaj, élesztő, fűszerek és még hasonló dolgok lesznek benne. Egy kis hordóban mindenféle cucc lesz, ami mondjuk egy hét, vagy hónap átvészeléséhez kell, például tűzgyújtó és tisztálkodó cuccok is” – mondta a 40 éves férfi.