„Ez valóban nagyon félelmetes!” – fotókon a brutális magyarországi égi jelenség

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 19:15
Látványos viharvadász fotók kerültek elő. A szupercella világvége hangulatot idéz.
A látványos égi jelenségeknek valóságos rajongótábora van. Rengetegen szeretik kémlelni az eget, hogy a saját szemükkel pillantsanak meg egy-egy csodát. Nem csak a csillagokban, a felhőkben is gyönyörködhetünk. A viharvadászoknak köszönhetően pedig akkor is megcsodálhatjuk a jelenséget, ha éppen nem voltunk a közelben. Most egy szupercella kápráztatta el az embereket.

A szupercella Fotó: Sütő's Photography

Apokaliptikus szupercella

Az egyik leglátványosabb szupercellát egy magyar viharvadász kapta lencsevégre. A Csongrád-Csanád vármegyei Ferencszállás határában elcsípett szupercella viharos szelet és jégesőt is hozott. 2023. augusztus elején fotózta a magyar viharvadász, aki azóta sem látott még ennél látványosabb szupercellát. Most megosztotta a nagyközönséggel és hatalmas sikert aratott.

Rengeteg pozitív visszajelzést kapott a képeire:

„Túlvilági hangulatú!”, „Ez valóban nagyon félelmetes!”, „Fantasztikus élmény! Gyönyörű, csak ne lenne olyan félelmetes, mint amilyen gyönyörű” – jegyezték meg a követői.
 

Nézd meg te is a szupercelláról készült lélegzetelállító fotókat! A galériát az alábbi képre kattintva tekintheted meg: 

Galéria: Lélegzetelállító szupercellát fotóztak Magyarországon
Fotó: Sütő's Photography
Lélegzetelállító szupercellát fotóztak Magyarországon

 

Mi az a szupercella?

A felhők zivatarláncokba rendeződhetnek, amikor egy forró, meleg periódust egy markáns hidegfront szakít meg. A zivatarláncok szabályosan rendezett viharfelhők, amelyek akár több kilométer hosszúságúak is lehetnek. Ezekben a láncokban kialakulhatnak fejlett zivatarfelhők is, amelyeket szupercellának nevezünk. A szupercella hevesebb, mint egy átlagos cella vagy zivatarfelhő, mert a szupercellából akár 2 centiméteres, vagy nagyobb jég is hullhat, akár óránkénti 100 kilométeres  sebességű széllökés is lehetséges, valamint a villámok száma percenként meghaladhatja a 80 ezer kisülést. Egy szupercellából akár tornádó is kialakulhat, bár ez Magyarországon elég ritka. 

 

