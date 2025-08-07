„Ez valóban nagyon félelmetes!” – fotókon a brutális magyarországi égi jelenség

A látványos égi jelenségeknek valóságos rajongótábora van. Rengetegen szeretik kémlelni az eget, hogy a saját szemükkel pillantsanak meg egy-egy csodát. Nem csak a csillagokban, a felhőkben is gyönyörködhetünk. A viharvadászoknak köszönhetően pedig akkor is megcsodálhatjuk a jelenséget, ha éppen nem voltunk a közelben. Most egy szupercella kápráztatta el az embereket.

A szupercella Fotó: Sütő's Photography

Apokaliptikus szupercella

Az egyik leglátványosabb szupercellát egy magyar viharvadász kapta lencsevégre. A Csongrád-Csanád vármegyei Ferencszállás határában elcsípett szupercella viharos szelet és jégesőt is hozott. 2023. augusztus elején fotózta a magyar viharvadász, aki azóta sem látott még ennél látványosabb szupercellát. Most megosztotta a nagyközönséggel és hatalmas sikert aratott.

Rengeteg pozitív visszajelzést kapott a képeire:

„Túlvilági hangulatú!”, „Ez valóban nagyon félelmetes!”, „Fantasztikus élmény! Gyönyörű, csak ne lenne olyan félelmetes, mint amilyen gyönyörű” – jegyezték meg a követői.



