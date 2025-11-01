Fésűs Nelly fél évig nem beszélt a lányával: „Volt, hogy meg akartam ölni!”

Kevés dolog van, ami nagyobb önismeretet kíván, mint anyának lenni – főleg egy erős, független nő számára. Fésűs Nelly és lánya, Horváth Csenge Peller Mariann Lélekközösség podcastjében kendőzetlenül tártak fel minden fájdalmat, harcot és szeretetet, ami kettejük kapcsolatát jellemzi.

Fésűs Nelly és kamasz lánya között évekkel ezelőtt viharos volt a kapcsolat (Fotó: Mediaworks Archív)

Fésűs Nelly: „A férfiak 80 százalékát kiheréltem”

Fésűs Nelly mindig is az erős nők közé tartozott. Ahogy fogalmazott: „Az önállóság nagy erőm, nincs szükségem senkire ahhoz, hogy megoldjak dolgokat.” Ezt a mintát otthonról hozta, és fiatalon is úgy érezte, mindent képes egyedül véghez vinni. Ám ez az erő, ami hajtotta őt, egyben nehézséget is okozott a kapcsolataiban.

A férfiak 80 százalékát kiheréltem

– mondta önironikusan, utalva arra, hogy nehezen engedte, hogy bárki átvegye tőle az irányítást.

A színésznő elismerte, hogy bár az „erős nő” archetípusa illik rá, mégis szüksége van egy erős férfira maga mellé. Fésűs Nelly fiatalon is szenvedélyesen, ugyanakkor távolságtartóan élt – olyan dívaként jellemezte magát, akit nehéz volt megközelíteni. „Ez egyfajta védelem volt. Nem lehetett hozzám közel jönni, nagyon vonalas voltam” – vallotta be.

Ez a szigorú követezetesség az anyai szerepében is megmutatkozott.

Fésűs Nelly lányával is megküzdött

Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge őszintén mesélt arról, milyen volt együtt élni ezzel az erős személyiséggel. „Úgy féltem anyától, mint a tűztől” – nevetett, majd hozzátette: „De megtanultam tartani a határokat.” Nelly maga is elismerte, hogy a kamaszkor volt számukra a legnehezebb időszak.

Volt, hogy meg akartam ölni. Azt mondtam neki, életet adok, életet veszek

– mondta félig tréfásan, utalva arra, milyen feszült pillanataik voltak, s mennyire nehéz a kamaszkorban egy lázadó lány és szigorú édesanya kapcsolatában a konfliktusokat megoldani.

Ma már sokak számára példaértékű, ahogy anya és lánya kapcsolódnak egymással (Fotó: Mediaworks Archív)

„Nagyon csúnyán beszéltünk egymással”

Csenge 18 évesen elköltözött otthonról, hamar önálló lett és menedzselte a saját életét. A köztük lévő konfliktusok közben végül odáig fajultak, hogy fél évig nem beszéltek egymással.

Nagyon csúnyán beszéltünk egymással, éreztük, hogy egymás lelkét szorongatjuk

– emlékezett vissza Csenge erre az időszakra. Az újratalálkozás azonban mindent megváltoztatott: amikor végre ismét találkoztak, sírva borultak egymás nyakába.

Azóta eltelt négy év, és ma már harmonikus, szeretetteljes kapcsolat jellemzi őket. Csenge önálló, felelősségteljes fiatal nő lett, akit anyja keménysége végül erőssé tett. „Jól menedzselem az életem, és tudom, hogy sok mindent anyától tanultam” – mondta büszkén.

Fésűs Nelly gyerekei – Csenge és a kisebbik lánya, Elza – ma már szoros egységet alkotnak. Minden évben elutaznak együtt nyaralni, és Nelly szerint ez az idő a valódi újracsatlakozás ideje. „Most már mindent meg tudunk beszélni. Nem csak anya és lánya vagyunk, hanem barátok is” – zárta gondolatait az édesanya, aki útmutatásával nem csupán értékrendet, de egy örökké biztos hátteret is adott és ad gyermekeinek.