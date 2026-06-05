Azt hitte, soha nem lehet második gyereke – agyműtét után teljesült az édesanya legnagyobb vágya

Egy amerikai édesanya éveken át küzdött azért, hogy második gyermeke is születhessen. A 32 éves Lisa Fasone és párja, Larry Brastad Illinoisból már az idősebbik lányuk 2023-as születése után arról álmodozott, hogy egy napon négytagú család lesznek, ám a tervük váratlan akadályba ütközött.

Az anya nem várt akadályokat kellett, hogy leküzdjön a gyermekéért / Fotó: Freepik (Képünk illusztráció)

Nagy nehézségekkel állt szemben az anya

A nő azonban hiába hagyta abba a szoptatást, több mint egy év elteltével sem tért vissza a menstruációja. Emellett éjszakai izzadástól, szédüléstől és fáradtságtól szenvedett, miközben a szervezete továbbra is nagy mennyiségben termelte az anyatejet. Az orvosi vizsgálatok során kiderült, hogy a prolaktinszintje rendkívül magas, majd egy MRI-vizsgálat végül feltárta az okot: egy prolaktinóma nevű, jóindulatú daganat alakult ki Lisa agyalapi mirigyében. Bár a daganat nem rákos, a hormonháztartást jelentősen felboríthatja és meddőséget is okozhat.

Az orvosok először gyógyszeres kezelést javasoltak, aminek célja a daganat zsugorítása volt, Lisa azonban súlyos mellékhatásokat tapasztalt: állandó szédülés gyötörte, miközben a daganat a kezelések ellenére tovább növekedett. Egy év elteltével sem javult az állapota és továbbra sem esett teherbe.

Azt hittem, soha nem lehet még egy gyerekem. Szörnyű érzés volt

- mondta el a nő, aki ekkor szembesült azzal, ha esélyt szeretne a gyógyulásra és a családja bővítésére, operációra lesz szüksége. Bár korábban soha nem vállalt volna önként agyműtétet, végül úgy döntött, belevág.

A beavatkozást 2025 áprilisában végezték el. Az idegsebész ekkor az orron keresztül jutott el az agyalapi mirigyhez és sikeresen eltávolította a borsónyi méretű daganatot. A háromórás műtét után Lisa prolaktinszintje már a kórházban normalizálódott. A változás szinte azonnal érezhető volt, egy hónappal később pedig hosszú idő után újra megjött a menstruációja, majd 2025 júniusában Lisa megtudta, hogy várandós.

Második kislánya, Natalie 2026. február 11-én jött a világra, így Lisa szerint a családjuk ezzel teljessé vált. Az édesanya a People-nek elmondta, a történetével arra szeretné felhívni a figyelmet, senki ne hagyja figyelmen kívül a teste jelzéseit.