Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Azt hitte, soha nem lehet második gyereke – agyműtét után teljesült az édesanya legnagyobb vágya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors daganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 09:30
anyaműtétgyermekvállalás
Valóra vált az álma. Az anya egész élete egy csapásra megváltozott.

Egy amerikai édesanya éveken át küzdött azért, hogy második gyermeke is születhessen. A 32 éves Lisa Fasone és párja, Larry Brastad Illinoisból már az idősebbik lányuk 2023-as születése után arról álmodozott, hogy egy napon négytagú család lesznek, ám a tervük váratlan akadályba ütközött.

Az anya nem várt akadályokat kellett, hogy leküzdjön gyermekéért.
Az anya nem várt akadályokat kellett, hogy leküzdjön a gyermekéért / Fotó: Freepik (Képünk illusztráció)

Nagy nehézségekkel állt szemben az anya

A nő azonban hiába hagyta abba a szoptatást, több mint egy év elteltével sem tért vissza a menstruációja. Emellett éjszakai izzadástól, szédüléstől és fáradtságtól szenvedett, miközben a szervezete továbbra is nagy mennyiségben termelte az anyatejet. Az orvosi vizsgálatok során kiderült, hogy a prolaktinszintje rendkívül magas, majd egy MRI-vizsgálat végül feltárta az okot: egy prolaktinóma nevű, jóindulatú daganat alakult ki Lisa agyalapi mirigyében. Bár a daganat nem rákos, a hormonháztartást jelentősen felboríthatja és meddőséget is okozhat.

Az orvosok először gyógyszeres kezelést javasoltak, aminek célja a daganat zsugorítása volt, Lisa azonban súlyos mellékhatásokat tapasztalt: állandó szédülés gyötörte, miközben a daganat a kezelések ellenére tovább növekedett. Egy év elteltével sem javult az állapota és továbbra sem esett teherbe. 

Azt hittem, soha nem lehet még egy gyerekem. Szörnyű érzés volt

- mondta el a nő, aki ekkor szembesült azzal, ha esélyt szeretne a gyógyulásra és a családja bővítésére, operációra lesz szüksége. Bár korábban soha nem vállalt volna önként agyműtétet, végül úgy döntött, belevág.

A beavatkozást 2025 áprilisában végezték el. Az idegsebész ekkor az orron keresztül jutott el az agyalapi mirigyhez és sikeresen eltávolította a borsónyi méretű daganatot. A háromórás műtét után Lisa prolaktinszintje már a kórházban normalizálódott. A változás szinte azonnal érezhető volt, egy hónappal később pedig hosszú idő után újra megjött a menstruációja, majd 2025 júniusában Lisa megtudta, hogy várandós.

Második kislánya, Natalie 2026. február 11-én jött a világra, így Lisa szerint a családjuk ezzel teljessé vált. Az édesanya a People-nek elmondta, a történetével arra szeretné felhívni a figyelmet, senki ne hagyja figyelmen kívül a teste jelzéseit.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu