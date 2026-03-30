Megbolondult az időjárás: vastag hótakaró fedte be a Bakonyt

Furcsa időjárás köszöntött ránk, erős hidegfront tört be hazánkba. A csaknem 20 Celsius-fokos napsütéses időt egyik napról a másikra télies hideg és hó váltotta fel. Tavasszal havazott a Bakonyban. A karácsonyi filmeket idéző tájat megörökítette egy magyar viharvadász, a „Sütő's Photography” megalkotója, aki egy sátorban töltötte az éjszakát a hegyen és reggelre elé tárult a fehér hótakaró.
A fák ágai vastag, friss hó alatt roskadoznak, az erdei út teljesen fehér, a szerpentin kanyarjai eltűnnek a hólepel alatt. Az egyik képen egy figyelmeztető tábla emelkedik ki a havas tájból, mintha a tél hirtelen visszatért volna. A szűz hó teljesen betemette az erdőt.
A meteorológusok szerint ugyan március végén nem teljesen lehetetlen a havazás a hegyvidéki területeken, de ilyen mennyiségű friss hó már ritkaságnak számít.
A Bakony különösen érzékeny az ilyen hirtelen lehűlésekre, ezért itt gyakoribb, hogy tavasszal visszatér a tél. Március második felében általában már enyhe, napos idő a jellemző, a nappali hőmérséklet sokszor 10-15 Celsius-fok körül alakul. Ehhez képest most egy erős hidegfront érkezett, amely a magasabban fekvő területeken, – például a Bakonyban – havat hozott.
A tavaszi hóesés tökéletes példája, hogy mennyire szeszélyes az időjárás.
