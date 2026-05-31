Mindenki őket nézte: Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka csókkal érkezett a gálára – galéria

Vasárnap délután a Kopaszi-gáton rendezték meg a Red Bull gálatornáját, amelynek egyik legnagyobb sztárja Szoboszlai Dominik volt. A Liverpool magyar válogatott csapatkapitánya felesége, Buzsik Borka oldalán érkezett az eseményre, és már a bevonulásukkal magukra vonták a figyelmet. A drukkerek azonnal körbevették a középpályást, aki készségesen osztogatta az autogramokat, és közös képeket is vállalt. A szerelmespár a fotósok kedvéért pózolt, a kamerák előtt pedig egy romantikus csók is elcsattant, amellyel gyakorlatilag ellopták a show-t.
A magyar válogatott csapatkapitánya és kedvese fekete Lamborghinivel érkezett az eseményre. Alighogy leparkoltak, a vendégek és a szurkolók azonnal köréjük gyűltek, sokan igyekeztek az elsők között közös fotót készíteni Szoboszlaival.
A rövid rajongói találkozó után a páros a számukra fenntartott VIP-részleg felé vette az irányt. Időközben Dzsudzsák Balázs is megérkezett a rendezvényre, később pedig Szoboszlai Dominikkel is szembe fog nézni egy gálameccsen.
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka a gálán – mutatjuk a friss fotókat:
