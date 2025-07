5+1 bizarr betegség, amelytől eldobod az agyad

Testünk működése a mai napig okozhat meglepetéseket – különösen akkor, amikor olyan ritka kórságokkal találkozunk, amelyekről még a legtapasztaltabb orvosok is csak tankönyvekben olvastak. Cikkünkben most összesen hat különleges és valóban létező bizarr betegséget mutatunk be.

Számos olyan bizarr betegség létezik a világon, amelyekről alig tudunk valamit, hiszen nincsenek bent a köztudatban. Alább összesen hat olyan kórságot szedtünk össze, amelyekről biztos nem hallottál. Egy bizarr betegség a lelkiállapotot is megviselhetik.

Fotó: urbazon / Getty Images 1. Auto-Brewery szindróma – a bizarr betegség, amikor a tested maga gyártja az alkoholt Képzeld el, hogy ettél egy szelet kenyeret vagy tésztát, és fél órán belül úgy viselkedsz, mintha megittál volna pár pohár bort, pedig egy korty alkohol sem került a szervezetedbe. Ez történik azokkal, akiknél kialakul az úgynevezett „sörfőző szindróma”. A vékonybélben felszaporodott élesztőgombák az elfogyasztott szénhidrátokat alkohollá alakítják. Aki ebben szenved, akár munkáját vagy a jogosítványát is elveszítheti, ha nem ismerik fel időben a betegségét.

A kezelés elsősorban szigorú diétából (cukor és finomított szénhidrátok kerülése) és gombaellenes gyógyszerekből áll. 2. Cotard-szindróma – amikor valaki elhiszi, hogy meghalt Ez az egyik legbizarrabb pszichiátriai kórkép, amiről valaha hallottál. A Cotard-szindrómában szenvedők meg vannak győződve arról, hogy meghaltak. Vagy legalábbis elvesztették a lelküket, vérüket, vagy valamelyik szervüket. Van, aki emiatt nem hajlandó enni vagy inni, hiszen minek táplálni egy „halott testet”? Leggyakrabban súlyos depresszió, skizofrénia vagy neurológiai trauma áll a háttérben. Kezelése antidepresszánsokkal, antipszichotikumokkal, illetve pszichoterápiával történik, súlyosabb esetekben elektrosokk-terápiát is alkalmaznak. 3. Stoneman-szindróma – amikor az izmokból csont lesz A Stoneman-szindróma, orvosi nevén Fibrodysplasia Ossificans Progressiva egy ritka genetikai betegség, amelyben az izmok és más kötőszövetek fokozatosan csonttá alakulnak. Mintha a test saját magát „lehegesztené” belülről. Egy egyszerű izomsérülés, például egy zúzódás is beindíthatja az új csontképződést.

Idővel az ebben érintettek mozgása szinte teljesen beszűkül. Műtét nem javasolt, mert a beavatkozás csak tovább ront a helyzeten. Jelenleg nincs rá végleges gyógymód, de kísérleti terápiák már folynak.

4. Alice Csodaországban szindróma – amikor a világ eltorzul körülötted Jelenetkép az Alíz Csodaországban című meséből

Fotó: Walt Disney Pictures / Northfoto Ez a neurológiai jelenség nemcsak a nevében mesébe illő. Az ebben szenvedők torzan érzékelik saját testüket vagy a külvilágot: például a kezeik óriásinak tűnnek, a szoba összemegy, vagy az idő mintha lelassulna. Gyakori, hogy vizuális hallucinációk is jelentkeznek.

Gyakran gyerekkorban jelentkezik, és összefügghet migrénnel, epilepsziával vagy akár vírusfertőzésekkel is. Az esetek többségében átmeneti, de ijesztő élmény lehet. A kezelés főként a kiváltó okok – például a migrén – csillapítására irányul. 5. Progeria – amikor a gyerekkor idő előtt véget ér A Hutchinson-Gilford Progeria szindróma rendkívül ritka betegség, amely során a gyerekek teste hirtelen elkezd öregedni. Úgy néznek ki, mint egy idős ember: ráncos lesz bőrük, elkezd hullani a hajuk, törékenyek lesznek a csontjaik. Intellektuálisan viszont teljesen ép fejlődésűek, ami különösen fájdalmassá teszi ezt az állapotot.

A betegség genetikai eredetű, és a sejtek gyors öregedése miatt az érintettek átlagosan 13 éves korukig élnek. 2020-ban egy új gyógyszert fejlesztettek ki, amely reményt ad a várható élettartam meghosszabbítására. 6. Hypertrichosis – a „farkasember” a valóságban A hypertrichosis, vagy „farkasember-szindróma” ritka genetikai elváltozás, amely túlzott, gyakran teljes testet borító szőrnövekedéssel jár. A szőr lehet vékony, puha (mint egy újszülött babán), vagy sűrű és sötét, amely a klasszikus „farkasember” kinézetet idézi.

Az állapot lehet öröklött, de szerzett formája is létezik, például egyes daganatos megbetegedésekhez társulhat. A kezelés jelenleg csak kozmetikai: lézeres szőrtelenítés, borotválás, de ez nem végleges megoldás, mert a szőrnövekedés újraindul.