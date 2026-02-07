Újabb revans: Brooklyn Beckham és felesége örökbefogadást tervez

Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz a családi dráma közepette komoly lépésre készül: egy gyermek örökbefogadását tervezik.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz örökbefogadni készül

Fotó: PA / Northfoto

Brooklyn Beckham apuka lesz?

A páros korábban is beszélt már a gyermekvállalásról, információk szerint pedig most kifejezetten az örökbefogadás lehetőségét vitatják.

Brooklyn nemrég őszintén bevallotta, hogy már semmit sem akar szüleitől, Davidtől és Victoria Beckhamtől, a bántalmazó és kontrolláló múltjuk miatt.

Mindketten tudják, hogy elképzelhetetlenül kiváltságos helyzetből származnak, ezért erősen szeretnének visszaadni. A lehető legjobb életet biztosítani egy hátrányos helyzetű babának vagy gyermeknek... sokat beszéltek erről

- mondta egy forrás.

A családi viszály nem enyhül, így természetesen a szüleinek semmiféle beleszólásuk nem lenne a döntésbe.

Az a gondolat, hogy egy örökbefogadott babáról az Instagramon értesüljenek, elképesztő számukra, de sajnos nagyon is valós lehetőség

Brooklyn közleményében hangsúlyozta: békét, a magánélete tiszteletben tartását és boldogságot szeretne magának és leendő családjának. A páros többször is kifejezte, mennyire vágynak egy nagy családra, hiszen mindkettőjüknek több testvére van - írja a Mirror.

Szeretnénk örökbe fogadni néhány gyereket, és saját gyerekeket is szeretnénk. Ez lenne az álom

- mondta korábban Nicola.

Brooklyn a kapcsolatát teljesen megszakította szüleivel, sőt legújabb fejleményként az apjának szentelt tetoválásától is megszabadult. A bennfentes szerint a sok fájdalom miatt nem akart emléket viselni a testén, ezért lézeres eltávolításba kezdett, az édesanyjának szánt tetoválást pedig a mellkasán elfedte.