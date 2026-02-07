Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Rómeó, Tódor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb revans: Brooklyn Beckham és felesége örökbefogadást tervez

Brooklyn Beckham
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 07:45
Nicola Peltzörökbefogadás
A fiatal, aki elhidegült saját családjától, most maga készül szülővé válni. Eljött a pillanat, amikor Brooklyn Beckham apuka lesz?
Bors
A szerző cikkei

Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz a családi dráma közepette komoly lépésre készül: egy gyermek örökbefogadását tervezik

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz örökbefogadni készül
Fotó: PA /  Northfoto

Brooklyn Beckham apuka lesz? 

A páros korábban is beszélt már a gyermekvállalásról, információk szerint pedig most kifejezetten az örökbefogadás lehetőségét vitatják.

Brooklyn nemrég őszintén bevallotta, hogy már semmit sem akar szüleitől, Davidtől és Victoria Beckhamtől, a bántalmazó és kontrolláló múltjuk miatt.

Mindketten tudják, hogy elképzelhetetlenül kiváltságos helyzetből származnak, ezért erősen szeretnének visszaadni. A lehető legjobb életet biztosítani egy hátrányos helyzetű babának vagy gyermeknek... sokat beszéltek erről

- mondta egy forrás.

A családi viszály nem enyhül, így természetesen a szüleinek semmiféle beleszólásuk nem lenne a döntésbe.

Az a gondolat, hogy egy örökbefogadott babáról az Instagramon értesüljenek, elképesztő számukra, de sajnos nagyon is valós lehetőség

Brooklyn közleményében hangsúlyozta: békét, a magánélete tiszteletben tartását és boldogságot szeretne magának és leendő családjának. A páros többször is kifejezte, mennyire vágynak egy nagy családra, hiszen mindkettőjüknek több testvére van - írja a Mirror.

Szeretnénk örökbe fogadni néhány gyereket, és saját gyerekeket is szeretnénk. Ez lenne az álom

- mondta korábban Nicola.

Brooklyn a kapcsolatát teljesen megszakította szüleivel, sőt legújabb fejleményként az apjának szentelt tetoválásától is megszabadult. A bennfentes szerint a sok fájdalom miatt nem akart emléket viselni a testén, ezért lézeres eltávolításba kezdett, az édesanyjának szánt tetoválást pedig a mellkasán elfedte.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu