Megyeri Csilla férje ledobta cukiságbombát – Így várja születendő kislányát

Megyeri Csilla és párja február környékén várják első gyermekük érkezését, és már izgatottan készülnek a kisbaba fogadására. A leendő édesanya sugárzik a boldogságtól, látszik rajta, mennyire élvezi a várandósság időszakát, és milyen örömmel készül az anyai szerepre. A gyermekáldás számukra valóban különleges és csodálatos élményt jelent. Most pedig azt is megmutatták, hogyan várják gyermeküket.

Megyeri Csilla és férje alig várják kislányuk érkezését (Fotó: Brandini.Co)

Megyeri Csilla férje kapcsán a hét legcukibb videóját posztolta

A televíziós házigazda terhessége alatt a hazai közönség egyik kedvencévé vált férjével, Nicola Sarciával. A pár nemrég jelentette be születendő gyermekük nemét. Az előzetes titkolózás után pedig az is kiderült, hogy kislányuk neve Alessia lesz, ami olaszul védelmezőt jelent.

Az influenszer már a hatódik hónapban jár, és imádja a terhességet. A hatalmas babaváró buli után egy kismamafotózásra is ellátogattak, Csilla pedig ugyanúgy edz, elképesztő formában tartja magát. Igazi sportos kismama lett.

Csodás külsejét mindennap dicsérik a közösségi oldalakon, követői elhalmozzák szebbnél szebb bókokkal:

„Ragyogsz! mesésen áll a kismamaság. Jó egészséget nektek!”

Csilla, nagyon szép kismama vagy. Boldog babavárós hónapokat

– írták az influenszernek.

Hatalmas pocakja van már

Megyeri Csilla Instagram-bejegyzése tarolt a neten, mindenki imádja!

A műsorvezető egy autóból posztolt videót, amelyen férje élete három legfontosabb emberének énekli a népszerű olasz zenét a Sarà perché ti amo-t Ricchi e Poveritől. A zene dalszövege magyar fordításban azt jelenti, hogy „azért mert szeretlek.”

Ezt a számot a szerelmemnek küldöm, a kisfiamnak Santinonak és a kislányomnak Alessianak. Fogadjátok nagy szeretettel

– hangzik el a videó elején.

A kommentszekció egyből megtelt kedves üzenetekkel, a pár rajongói és barátai oda vannak ezért az aranyos gesztusért:

„Szívbe markoló őszinte szeretet.”

„Nagyon aranyosak vagytok” - záporoztak a kommentek.

Barátjuk BSW Matyi is hozzászólt a videóhoz, hogy „Deszeretem”, amelyre Csilla humorosan így reagált:

Úgy érzem, hogy szervezheted az új popup akusztik koncertet, de most Nicóval…A BOHO maradhat.

A rajongók persze egyből kaptak az alkalmon és kifejezték, hogy szívesen részt vennének egy ilyen előadáson.