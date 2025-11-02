Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Megyeri Csilla férje ledobta cukiságbombát – Így várja születendő kislányát

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 07:30
Megyeri Csillaterhesség
A sztáranyuka igazán szerencsésen választott partnert magának. Megyeri Csilla olasz származású férjének produkciója a legcukibb, amit a héten láthatsz!
Megyeri Csilla és párja február környékén várják első gyermekük érkezését, és már izgatottan készülnek a kisbaba fogadására. A leendő édesanya sugárzik a boldogságtól, látszik rajta, mennyire élvezi a várandósság időszakát, és milyen örömmel készül az anyai szerepre. A gyermekáldás számukra valóban különleges és csodálatos élményt jelent. Most pedig azt is megmutatták, hogyan várják gyermeküket.

Megyeri Csilla kislánya olasz nevet kapott
Megyeri Csilla és férje alig várják kislányuk érkezését (Fotó: Brandini.Co)

Megyeri Csilla férje kapcsán a hét legcukibb videóját posztolta

A televíziós házigazda terhessége alatt a hazai közönség egyik kedvencévé vált férjével, Nicola Sarciával. A pár nemrég jelentette be születendő gyermekük nemét. Az előzetes titkolózás után pedig az is kiderült, hogy kislányuk neve Alessia lesz, ami olaszul védelmezőt jelent.

Az influenszer már a hatódik hónapban jár, és imádja a terhességet. A hatalmas babaváró buli után egy kismamafotózásra is ellátogattak, Csilla pedig ugyanúgy edz, elképesztő formában tartja magát. Igazi sportos kismama lett.

Csodás külsejét mindennap dicsérik a közösségi oldalakon, követői elhalmozzák szebbnél szebb bókokkal:

„Ragyogsz! mesésen áll a kismamaság. Jó egészséget nektek!”

Csilla, nagyon szép kismama vagy. Boldog babavárós hónapokat 

– írták az influenszernek.  

Hatalmas pocakja van már 

Megyeri Csilla Instagram-bejegyzése tarolt a neten, mindenki imádja!

A műsorvezető egy autóból posztolt videót, amelyen férje élete három legfontosabb emberének énekli a népszerű olasz zenét a Sarà perché ti amo-t Ricchi e Poveritől. A zene dalszövege magyar fordításban azt jelenti, hogy „azért mert szeretlek.” 

Ezt a számot a szerelmemnek küldöm, a kisfiamnak Santinonak és a kislányomnak Alessianak. Fogadjátok nagy szeretettel

 – hangzik el a videó elején.

A kommentszekció egyből megtelt kedves üzenetekkel, a pár rajongói és barátai oda vannak ezért az aranyos gesztusért:

„Szívbe markoló őszinte szeretet.”

„Nagyon aranyosak vagytok” - záporoztak a kommentek.

Barátjuk BSW Matyi is hozzászólt a videóhoz, hogy „Deszeretem”, amelyre Csilla humorosan így reagált: 

Úgy érzem, hogy szervezheted az új popup akusztik koncertet, de most Nicóval…A BOHO maradhat.

A rajongók persze egyből kaptak az alkalmon és kifejezték, hogy szívesen részt vennének egy ilyen előadáson. 

 

