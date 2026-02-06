Köhögött a kétgyermekes édesanya: kiderült, hogy gyógyíthatatlan rákos

A legtöbb rákos beteg abban bízik, hogy a daganata minél előbb eltűnik, ám az 52 éves Kerie Ivory arra vár, hogy a daganata elég nagyra nőjön ahhoz, hogy megkaphassa a kellő kezelést.
A brit kétgyermekes anyukát tartós köhögés és reflux kínozta, amikor orvosai orrnyálkahártya-gyulladást, orrfolyást és asztmát diagnosztizáltak nála.
Ivorynak 15 hónapba telt, mire talált egy orvost, aki ténylegesen megvizsgálta, és kiderítette: tünetei mögött neuroendokrin rák áll. A betegség hormonokat felszabadító sejtekből ered, leginkább az emésztőrendszerben, a tüdőben vagy a hasnyálmirigyben fordul elő.
A neuroendokrin tumorok kevésbé agresszíven viselkednek, mint más ráktípusok, ami befolyásolja a növekedést és késlelteti a diagnózist - Steve Jobs 2011-ben vesztette életét neuroendokrin rák miatt, amit még 2003-ban diagnosztizáltak nála.
Ivory több mint négy évig hordozhatta a betegséget, mielőtt 2012-ben diagnosztizálták. Daganata az ileocecalis billentyűjében, mármint a vékony- és vastagbél közötti izomban található, ez már nyirokcsomóira és beleire is átterjedt.
Az anyuka elmondása szerint tüneteit orvosai a szőnyeg alá söpörték, miután egészséges fiatal nőnek nézett ki, de Ivory annyira fáradékony volt, hogy néha az evés és a zuhanyzás között kellett választania.
Reggel lapos volt a hasam, aztán napközben felpuffadt. Estére úgy néztem ki, mintha öt hónapos terhes lennék
- mesélt a tünetei egyikéről.
Kolonoszkópiára utalták be, ez sikertelen lett, ugyanis a daganat miatt nem tudták rendesen elvégezni a vizsgálatot. Egy műtét során néhány nyirokcsomóját, vékony- és vastagbelének egy részét, a vékonybél-billentyűjét, a vakbelét, valamint a máj és az epehólyag egy részét is eltávolították, de ennek ellenére a probléma nem szűnt meg.
Az anyuka 2022-ben adta fel munkáját fáradtsága miatt, azóta a rák már a májában, a gerincében és a bordáiban is elterjedt.
Nemrég egy barátnőimmel elmentünk egy wellness-központba, és mindannyian úsztunk a medencében, de nem tettem a fejem víz alá, mert ha vizes lesz a hajam, akkor hajat kell mosnom, ami kimerítő számomra
- mesélt szomorúan az anyuka.
Ivory most a Neuroendocrine Cancer UK-val (NCUK) dolgozik együtt, melynek vezérigazgatója, Lisa Walker elmondta: az anyuka rákja egy különleges fajta.
Nem úgy néz ki és nem is úgy viselkedik, mint más ismert rákos megbetegedések, és másokkal ellentétben nem mindig a felépülésről vagy a hanyatlásról szól – gyakran megköveteli, hogy az emberek évekig együtt éljenek vele
Lisa emellett elmondta, szeretné, ha az emberek tisztában lennének a neuroendokrin rák jeleivel:
