Köhögött a kétgyermekes édesanya: kiderült, hogy gyógyíthatatlan rákos

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 16:30
Az 52 éves anyuka daganatai növekedésében bízik, hogy kezelést kapjon. Ennek a halálos ráknak tüneteit mellőzték az orvosok.
A legtöbb rákos beteg abban bízik, hogy a daganata minél előbb eltűnik, ám az 52 éves Kerie Ivory arra vár, hogy a daganata elég nagyra nőjön ahhoz, hogy megkaphassa a kellő kezelést. 

Köhögése volt halálos rák jele
Köhögése volt halálos rák jele /  Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Milyen rák okozta az anyuka tüneteit?

A brit kétgyermekes anyukát tartós köhögés és reflux kínozta, amikor orvosai orrnyálkahártya-gyulladást, orrfolyást és asztmát diagnosztizáltak nála.

Ivorynak 15 hónapba telt, mire talált egy orvost, aki ténylegesen megvizsgálta, és kiderítette: tünetei mögött neuroendokrin rák áll.  A betegség hormonokat felszabadító sejtekből ered, leginkább az emésztőrendszerben, a tüdőben vagy a hasnyálmirigyben fordul elő. 

A neuroendokrin tumorok kevésbé agresszíven viselkednek, mint más ráktípusok, ami befolyásolja a növekedést és késlelteti a diagnózist - Steve Jobs 2011-ben vesztette életét neuroendokrin rák miatt, amit még 2003-ban diagnosztizáltak nála. 

Ivory több mint négy évig hordozhatta a betegséget, mielőtt 2012-ben diagnosztizálták. Daganata az ileocecalis billentyűjében, mármint a vékony- és vastagbél közötti izomban található, ez már nyirokcsomóira és beleire is átterjedt. 

Az anyuka elmondása szerint tüneteit orvosai a szőnyeg alá söpörték, miután egészséges fiatal nőnek nézett ki, de Ivory annyira fáradékony volt, hogy néha az evés és a zuhanyzás között kellett választania. 

Reggel lapos volt a hasam, aztán napközben felpuffadt. Estére úgy néztem ki, mintha öt hónapos terhes lennék

- mesélt a tünetei egyikéről.

Kolonoszkópiára utalták be, ez sikertelen lett, ugyanis a daganat miatt nem tudták rendesen elvégezni a vizsgálatot. Egy műtét során néhány nyirokcsomóját, vékony- és vastagbelének egy részét, a vékonybél-billentyűjét, a vakbelét, valamint a máj és az epehólyag egy részét is eltávolították, de ennek ellenére a probléma nem szűnt meg.

Az anyuka 2022-ben adta fel munkáját fáradtsága miatt, azóta a rák már a májában, a gerincében és a bordáiban is elterjedt. 

Nemrég egy barátnőimmel elmentünk egy wellness-központba, és mindannyian úsztunk a medencében, de nem tettem a fejem víz alá, mert ha vizes lesz a hajam, akkor hajat kell mosnom, ami kimerítő számomra

- mesélt szomorúan az anyuka.

Ezek a halálos rák jelei

Ivory most a Neuroendocrine Cancer UK-val (NCUK) dolgozik együtt, melynek vezérigazgatója, Lisa Walker elmondta: az anyuka rákja egy különleges fajta. 

Nem úgy néz ki és nem is úgy viselkedik, mint más ismert rákos megbetegedések, és másokkal ellentétben nem mindig a felépülésről vagy a hanyatlásról szól – gyakran megköveteli, hogy az emberek évekig együtt éljenek vele

Lisa emellett elmondta, szeretné, ha az emberek tisztában lennének a neuroendokrin rák jeleivel:

  • nem szándékos fogyás
  • fokozódó fáradtság
  • hasmenés, puffadás, gázképződés
  • gyomorégés
  • asztmaszerű tünetek, mint a kipirulás és a tartós köhögés.

(New York Post)

 

