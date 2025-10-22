Rám szólt a szülésznő, hogy ne ordítsak

A kórház neve:
Jávorszky Ödön Városi Kórház
A szülés időpontja (év, hónap):
2025 április
A kórház állapota:
A szülészet egész jó állapotban van.
Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:
Minden szobához van zuhanyzó wc-vel. Minden nap többször takarították, így egész tűrhető állapota volt.
Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):
Korszerű, de nem nyitottak annyira az alternatív vajúdás segítő eszközökre. Nekem nem engedték, csak a labdát.
Orvos(ok) segítőkészsége:
Nem túl kommunikatívak.
Szülésznő(k) segítőkészsége:
Nagyon vegyes.
Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:
Kifogástalan, le a kalappal.
Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):
A gátmetszés nem kötelező csak indokolt esetben. Beöntés nincs, oxitocint rutinból adják. Kicsit úgy éreztem, siettetik a szülést. Fájdalomcsillapító elvileg van, gyakorlatilag nem adtak.
Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):
Nem volt császármetszés.
Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):
15-18 óráig, amit kérnek betartani. Senki nem léphet be az osztályra, aki látogató. A liftek előtti térben lehet fogadni a látogatókat. A babákat egy üveg mögül lehet megnézni.
Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):
Gyakorlatilag mindent adnak a ruhán kívül. Csak hazamenős ruhát kell vinni.
Hány ágyra jut egy zuhanyzó?
4.
Van-e VIP szoba?
Nincs, de van egy egyágyas szoba, ami beteg kismamának van fenntartva, vagy ha valakit valamilyen okból el kell különíteni. Elvileg, ha üres, lehet kérni.
Ételek mennyisége, minősége:
Reggel egy szelet kenyér, kifli vagy zsömle egy darab felvágottal és vajjal. A vacsora kb. ugyanez. Ebéd egész tartalmas és finom.
Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) Ha van konkrét történet, ami megmaradt benned, azt is írd le!
Az orvos normális hangnemben beszélt velem. A szülésznő stílusa katonás volt. Rám szólt, hogy ne ordítsak.
Bent volt az apuka a szülésen?
Igen, mindketten akartuk.
Kaptál-e tanácsokat hazamenetel előtt (ha igen, hasznosak voltak-e számodra?):
Nem.
Ki segített legtöbbet a szülésed során? Ki volt rád a legnagyobb hatással? Elmeséled, miért és hogyan segített?
A férjem segített vajúdás közben, mert magunkra voltunk hagyva. A dolgozók közül senki nem volt rám hatással.
Összességében milyen volt a szülésed érzelmileg, fizikailag? Ha szeretnéd, részletesen is leírhatod a szüléstörténeted. (Vagy el is küldheted a bezzeganya@bezzeganya-hu címre. :) )
Érzelmileg tűrhető. Fizikailag gyors és fájdalmas.
Bármilyen egyéb tapasztalat, amit fontosnak tartasz. Ide bármilyen történetet, eseményt leírhatsz, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami rossz emlék maradt.
Nem hitte el a szülésznő, hogy tolófájdalmaim vannak, mert csak a ctg-görbére hagyatkozott.
Értékelés:
Összesen: 6,8
