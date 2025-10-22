Szolnoki buszbalesetBudapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
Rám szólt a szülésznő, hogy ne ordítsak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 12:40
kórházszülésznő
Tiszta, rendezett környezet, segítőkész csecsemős nővérek – és egy rideg, siettetett szülés, ahol a fájdalom helyett a fegyelem számított. A vajúdás alatt a férje volt az egyetlen, aki valóban mellette állt.

A kórház neve: 

Jávorszky Ödön Városi Kórház

A szülés időpontja (év, hónap):

2025 április

A kórház állapota:

A szülészet egész jó állapotban van.

Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:

Minden szobához van zuhanyzó wc-vel. Minden nap többször takarították, így egész tűrhető állapota volt.

Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):

Korszerű, de nem nyitottak annyira az alternatív vajúdás segítő eszközökre. Nekem nem engedték, csak a labdát.

Orvos(ok) segítőkészsége:

Nem túl kommunikatívak.

Szülésznő(k) segítőkészsége:

Nagyon vegyes.

Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:

Kifogástalan, le a kalappal.

Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):

A gátmetszés nem kötelező csak indokolt esetben. Beöntés nincs, oxitocint rutinból adják. Kicsit úgy éreztem, siettetik a szülést. Fájdalomcsillapító elvileg van, gyakorlatilag nem adtak.

Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):

Nem volt császármetszés.

Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):

15-18 óráig, amit kérnek betartani. Senki nem léphet be az osztályra, aki látogató. A liftek előtti térben lehet fogadni a látogatókat. A babákat egy üveg mögül lehet megnézni.

Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):

Gyakorlatilag mindent adnak a ruhán kívül. Csak hazamenős ruhát kell vinni.

Hány ágyra jut egy zuhanyzó?

4.

Van-e VIP szoba?

Nincs, de van egy egyágyas szoba, ami beteg kismamának van fenntartva, vagy ha valakit valamilyen okból el kell különíteni. Elvileg, ha üres, lehet kérni.

Ételek mennyisége, minősége:

Reggel egy szelet kenyér, kifli vagy zsömle egy darab felvágottal és vajjal. A vacsora kb. ugyanez. Ebéd egész tartalmas és finom.

Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) Ha van konkrét történet, ami megmaradt benned, azt is írd le!

Az orvos normális hangnemben beszélt velem. A szülésznő stílusa katonás volt. Rám szólt, hogy ne ordítsak.

Bent volt az apuka a szülésen?

Igen, mindketten akartuk.

Kaptál-e tanácsokat hazamenetel előtt (ha igen, hasznosak voltak-e számodra?):

Nem.

Ki segített legtöbbet a szülésed során? Ki volt rád a legnagyobb hatással? Elmeséled, miért és hogyan segített?

A férjem segített vajúdás közben, mert magunkra voltunk hagyva. A dolgozók közül senki nem volt rám hatással.

Összességében milyen volt a szülésed érzelmileg, fizikailag? Ha szeretnéd, részletesen is leírhatod a szüléstörténeted. (Vagy el is küldheted a bezzeganya@bezzeganya-hu címre. :) )

Érzelmileg tűrhető. Fizikailag gyors és fájdalmas.

Bármilyen egyéb tapasztalat, amit fontosnak tartasz. Ide bármilyen történetet, eseményt leírhatsz, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami rossz emlék maradt.

Nem hitte el a szülésznő, hogy tolófájdalmaim vannak, mert csak a ctg-görbére hagyatkozott. 

Értékelés:

  • a kórház állapota: 3
  • a szülészet állapota: 10
  • a kórtermek állapota: 5
  • mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota: 4
  • tisztaság: 8
  • szülőszoba korszerűsége: 10
  • felszereltség (orvosi, higiéniai eszközök): 10
  • az orvosok segítőkészsége: 5
  • a szülésznők segítőkészsége: 6
  • a csecsemős nővérek segítőkészsége: 10
  • kommunikáció, tájékoztatás: 7
  • az ellátás minősége: 4
  • személyes élmények: 6

Összesen: 6,8

 

 

