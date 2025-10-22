Rám szólt a szülésznő, hogy ne ordítsak

A kórház neve:

Jávorszky Ödön Városi Kórház

A szülés időpontja (év, hónap):

2025 április

A kórház állapota:

A szülészet egész jó állapotban van.

Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:

Minden szobához van zuhanyzó wc-vel. Minden nap többször takarították, így egész tűrhető állapota volt.

Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):

Korszerű, de nem nyitottak annyira az alternatív vajúdás segítő eszközökre. Nekem nem engedték, csak a labdát.

Orvos(ok) segítőkészsége:

Nem túl kommunikatívak.

Szülésznő(k) segítőkészsége:

Nagyon vegyes.

Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:

Kifogástalan, le a kalappal.

Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):

A gátmetszés nem kötelező csak indokolt esetben. Beöntés nincs, oxitocint rutinból adják. Kicsit úgy éreztem, siettetik a szülést. Fájdalomcsillapító elvileg van, gyakorlatilag nem adtak.

Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):

Nem volt császármetszés.

Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):

15-18 óráig, amit kérnek betartani. Senki nem léphet be az osztályra, aki látogató. A liftek előtti térben lehet fogadni a látogatókat. A babákat egy üveg mögül lehet megnézni.

Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):

Gyakorlatilag mindent adnak a ruhán kívül. Csak hazamenős ruhát kell vinni.

Hány ágyra jut egy zuhanyzó?

4.

Van-e VIP szoba?

Nincs, de van egy egyágyas szoba, ami beteg kismamának van fenntartva, vagy ha valakit valamilyen okból el kell különíteni. Elvileg, ha üres, lehet kérni.

Ételek mennyisége, minősége:

Reggel egy szelet kenyér, kifli vagy zsömle egy darab felvágottal és vajjal. A vacsora kb. ugyanez. Ebéd egész tartalmas és finom.

Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) Ha van konkrét történet, ami megmaradt benned, azt is írd le!

Az orvos normális hangnemben beszélt velem. A szülésznő stílusa katonás volt. Rám szólt, hogy ne ordítsak.