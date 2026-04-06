„Jó gyerek volt. Nagyon jó tanuló” – Zokognak a szülők, intenzíven hunyt el 26 éves orvostanhallgató

Egy 26 éves connecticuti orvostanhallgató halt meg egy intenzív osztályon - állapotát távorvos felügyelte, és halálát egy videóhívás során jelentették ki.

Conor Hylton szülei gondatlanság miatt pert indítottak a Yale New Haven Health ellen, ahol fiuk 2024-ben hunyt el. A család jogi panaszában az áll, hogy az intenzív osztály és üzemeltetői megsértették a kórház szabályzatát, mivel egyetlen helyszíni orvos sem vizsgálta meg Hyltont attól a pillanattól kezdve, hogy az intenzív osztályra került, egészen addig, amíg rohamszerű aktivitást nem mutatott.

Hyltont 2024. augusztus 14-én szállították a sürgősségi osztályra, majd később felvették betegként olyan diagnózisokkal, mint hasnyálmirigy-gyulladás, kiszáradás, metabolikus acidózis és alkoholmegvonási tünetek.

Mr. Hylton állapota romlott, ezért átszállították az intenzív osztályra, ahol 2024. augusztus 15-én este és kora reggel folyamatosan rosszabbul lett, beleértve a mentális állapot változásait, nyugtalanságot és izgatottságot nyugtatók ellenére is.

Az intenzív osztályon a kórház állítólag „tele-intenzív osztály” szolgáltatást vett igénybe - a panasz szerint abban az időben nem volt jelen helyszíni intenzíves szakorvos.

Az intenzív osztályos feljegyzésekből az is kiderül, hogy az ápoló csak a tele-intenzív szolgálattal lépett kapcsolatba az altatás elrendelése érdekében, miközben Hylton állapota romlott. A panasz szerint Hyltont délelőtt 11 óra körül tették szobába, majd másnap reggel fél 5 körül vált eszméletlenné. Rohamot kapott, és az intubálás ellenére sem tudták újraéleszteni. Ekkor halottnak nyilvánították.

A családot nem értesítették időben a történtekről és Hylton romló egészségi állapotáról sem. A szülők ügyvédje, Joel Faxon egy elkerülhető tragédiának nevezte a történteket - írja a Law&Crime.