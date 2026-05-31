Ma két éve hunyt el Tompos Kátya: szívfacsaró, mit tettek a sírjára

Hihetetlen, de már két éve annak, hogy Tompos Kátya meghalt. A közkedvelt színésznő hosszan küzdött daganatos betegségével, és egy ponton olyan költségessé vált a kezelés, hogy úgy tűnt, esély sincs Kátya gyógyulására. Ekkor azonban az egész színészvilág összefogott és gyűjtésbe kezdtek, hogy megszerezzék a pénzt a drága kezelésre, ami végül sikerült is, de sajnos már túl késő volt, és Kátya örökre elaludt. Szerettei és kollégái mai napig gyászolják, és minden évben megemlékeznek róla a születésnapján és halálának évfordulóján is. Így teszünk most mi is.

Tompos Kátya temetése óta kint van a fejfáján egy képe, amitől ma is összeszorul az őt gyászolók torka (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Tompos Kátya szerepeiről mind egyesével megemlékezni szinte lehetetlen lenne, de az egyik legismertebb talán a Valami Amerika, melyben Csuja Imre karakterének lányát, Vivit alakította. Ebben a filmben hangzott el először a Magányos csónak című szívszorító dal is, amelyet mindig is a színésznővel azonosítottak. Olyannyira, hogy 2024-es halálakor sokan ezzel búcsúztak tőle, sőt, akkor Tompos Kátya sírjára is került egy apró csónak, egy titokzatos gyászolótól.

Tompos Kátya Magányos csónak című dala ma is ott cseng mindenki fejében, ha csak a színésznőre vagy a borzasztó tragédiára gondol (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Tompos Kátya nyughelye ma tele van virágokkal

A színésznő sírját természetesen gyönyörűen rendben tartják, így most is, a halála második évfordulóján, virágokkal van borítva. Emellett mécsesek és angyalok is őrzik az álmát. De a legfájóbb a sírra nézve, ahogyan az egyszerű fejfára tűzve Kátya arca mosolyog az őt gyászolókra, mintha csak odafentről is azt kérné, hogy így emlékezzenek rá, ne pedig a betegsége és halála jusson eszükbe róla.

A színésznő álmát három kis angyalka őrzi, épp amilyen ő maga is volt kollégái és szerettei szerint (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Tompos Kátya betegségén már nem lehetett segíteni

Úgy tűnik, a csodálatos színművésznő még halála előtt is arra gondolt, hogy másokkal hogyan tehetne jót, ugyanis bár azt nem tudhatta, hogy a számára összegyűjtött pénzzel sajnos nem rendelkezhet, így a legkisebb összeg visszakerül az adakozókhoz, de azt kérte, hogy ha lehet, egy olyan alapítvány kapja meg a támogatást, akik más hasonló betegséggel küzdőnek segítenek. Végül Tompos Kátya családja, az adakozók és a Fábián Juli Alapítvány segítségével ezt sikerült is megvalósítani, és teljesülhetett az utolsó kívánsága.