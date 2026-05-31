Dávid Petra teljesen kiüresedett: „Nincs akkora trauma, mint a Házasság első látásra után volt”

Dávid Petra a Házasság első látásra induló évadában vált ismertté a nézők körében, noha edzői munkája és korábbi nagy fogyása miatt sokan követték már előtte is közösségi oldalán. Az egykori feleség azóta szerepelt már a Farm VIP-ben és most az Ázsia Expressz új évadában is láthatjuk majd.

Dávid Petra Ázsia Expresszes kalandjait az ősszel érkező új évadban láthatják majd a nézők (Fotó: Tv2)

Dávid Petra: „Életem legmeghatározóbb élménye”

Az influenszer az Ázsia Expressz új évadába Kiara Lord oldalán vágott bele, s hogy hogyan alakul majd a kettejük története, egyelőre kérdéses. A lányok a Farm VIP forgatásán lettek jóba, barátságuk pedig azóta is töretlen. A vidéki élet és az elszigeteltség alaposan összekovácsolta őket, ami jó tapasztalatot adott ahhoz, hogy egy következő műsorban is megmérettessék magukat; jóllehet, ezúttal egészen más helyzetekbe keveredtek. Az Ázsia Expresszben ugyanis semmi nem magától értetődő: sem szállás, sem élelem, se biztonság.

Óriási vágyam volt, hogy részt vehessek ebben a műsorban és nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott, mert túlzás nélkül állíthatom, hogy ez volt életem legmeghatározóbb élménye. Nem tudom, hogy lesz-e olyan valaha, ami felül tudja múlni azt, amit az Ázsia adott nekem

- kezdi Petra, aki természetesen semmilyen részletet nem árulhatott el a kint történtekről, az eddigi évadok alapján azonban lehet sejteni, hogy ezúttal is elképesztően izgalmas lesz.

Nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy hatalmas kalandokban volt részünk, sok érzelmi hullámvölggyel, ráadásul nagyon el is fáradtunk, pedig indulás előtt azért fizikálisan felkészült voltam. Kint viszont nyilván teljesen más, nem hétköznapi helyzetekkel találkozik az ember, mint itthon, ha lemegyek az edzőterembe erősíteni.

Dávid Petra TikTok és Instagram oldalára a forgatás idején nem igazán posztolt, hiszen ilyenkor elveszik a szereplők telefonját, gyakorlatilag el vannak zárva a külvilágtól. Maga helyzet nem ismeretlen számára, hiszen a Házasság és a Farm idején is így történt, s mint mondja, annak ellenére, hogy nem hiányzott neki az állandó online jelenlét, nehéz visszatérnie a mindennapokba.