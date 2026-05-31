Dávid Petra teljesen kiüresedett: „Nincs akkora trauma, mint a Házasság első látásra után volt”

Dávid Petra a Házasság első látásra induló évadában vált ismertté a nézők körében, noha edzői munkája és korábbi nagy fogyása miatt sokan követték már előtte is közösségi oldalán. Az egykori feleség azóta szerepelt már a Farm VIP-ben és most az Ázsia Expressz új évadában is láthatjuk majd.
Az influenszer az Ázsia Expressz új évadába Kiara Lord oldalán vágott bele, s hogy hogyan alakul majd a kettejük története, egyelőre kérdéses. A lányok a Farm VIP forgatásán lettek jóba, barátságuk pedig azóta is töretlen. A vidéki élet és az elszigeteltség alaposan összekovácsolta őket, ami jó tapasztalatot adott ahhoz, hogy egy következő műsorban is megmérettessék magukat; jóllehet, ezúttal egészen más helyzetekbe keveredtek. Az Ázsia Expresszben ugyanis semmi nem magától értetődő: sem szállás, sem élelem, se biztonság.
Óriási vágyam volt, hogy részt vehessek ebben a műsorban és nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott, mert túlzás nélkül állíthatom, hogy ez volt életem legmeghatározóbb élménye. Nem tudom, hogy lesz-e olyan valaha, ami felül tudja múlni azt, amit az Ázsia adott nekem
- kezdi Petra, aki természetesen semmilyen részletet nem árulhatott el a kint történtekről, az eddigi évadok alapján azonban lehet sejteni, hogy ezúttal is elképesztően izgalmas lesz.
Nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy hatalmas kalandokban volt részünk, sok érzelmi hullámvölggyel, ráadásul nagyon el is fáradtunk, pedig indulás előtt azért fizikálisan felkészült voltam. Kint viszont nyilván teljesen más, nem hétköznapi helyzetekkel találkozik az ember, mint itthon, ha lemegyek az edzőterembe erősíteni.
Dávid Petra TikTok és Instagram oldalára a forgatás idején nem igazán posztolt, hiszen ilyenkor elveszik a szereplők telefonját, gyakorlatilag el vannak zárva a külvilágtól. Maga helyzet nem ismeretlen számára, hiszen a Házasság és a Farm idején is így történt, s mint mondja, annak ellenére, hogy nem hiányzott neki az állandó online jelenlét, nehéz visszatérnie a mindennapokba.
Nem ez az első alkalom, a korábbi műsoroknál is volt bennem egyfajta üresség, amikor véget értek a forgatások, ez most sincs másképp. Ugyanakkor számítottam rá, hogy így lesz, ettől függetlenül nem tudom nem ezt érezni, hiszen fantasztikus csapattal, elképesztő stábbal voltunk kint. Nincs akkora trauma, mint a Házasság első látásra után volt, de azért most is tapasztalok hasonló tüneteket.
Mint ismeretes, a párkapcsolati reality után Petra kifejezetten depresszív hangulatba került hónapokig, nem érezte sehol otthon magát, ekkor érkezett az életébe kiskutyája, Manó is, akit eredetileg csak néhány hétre kapott kölcsön, ez idő alatt azonban annyira hozzánőtt a szívéhez, hogy örökbe fogadta. A Farm Vip és az Ázsia Expressz alatt Petra édesanyja vigyázott a kutyusra.
Még most sem találom a helyem teljesen, de tisztában vagyok vele, hogy mi ennek a menete ennek, illetve örülök, hogy jön a nyár, mert ilyenkor mindig egy picit több a mozgástere az embernek, tudok többet találkozni a barátaimmal. Kell még egy kis idő, amíg visszatalálok önmagamhoz, de rengeteg teendőm van, úgyhogy egy percig sem unatkozom.
Dávid Petra személyi edzőként dolgozik és tudvalevő, hogy éveken keresztül versenyzett is. Legutóbb tavaly nyáron állt színpadra, nem is akármilyen eredménnyel, idén azonban nem tervez versenydiétát:
Az állóképességemmel eddig sem volt probléma, de azért most vissza kell térnem a mindennapokhoz. Nem tervezem idén megmérettetni magam, a tavalyi, több mint fél évig tartó verseny időszak bőven elegendő volt.
