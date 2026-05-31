BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Történelmi este Budapesten, így szurkoltak a BL-döntőn Marics Petiék

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors BL
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 17:20
Puskás arénabl-döntődöntő
Szombat este rendezték meg a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét a Puskás Arénában. A BL-döntő mérkőzésén az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapott össze, miközben a világ szeme a magyar fővárosra szegeződött. A lelátón rengeteg magyar sztár is tiszteletét tette, hogy a helyszínen izgulják végig a meccset, amit végül a franciák húztak be büntetőpárbaj után.

Először adott otthont a BL-döntőnek Magyarország, így már a mérkőzést megelőző napokban több tízezer szurkoló érkezett Budapestre. A belvárosban egész hétvégén futballünnep zajlott különböző programokkal és szurkolói eseményekkel, hiszen a tét óriási volt.

Gelencsér Timi személyesen izgulta végig a BL-döntőt a Puskás Arénában .
Gelencsér Timi személyesen izgulta végig a BL-döntőt a Puskás Arénában (Fotó: Mediaworks archív)

A BL-döntő 2026 eredménye: amit a celebek is azonnal tudni akartak

Szombat este az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapott össze a Puskás Arénában. A címvédő PSG újabb trófeára hajtott, míg az Arsenal története egyik legnagyobb sikerére készült. Az angolok gyorsan megszerezték a vezetést a, de a második félidő elején a franciák egyenlíteni tudtak, így a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a felek. A döntés végül tizenegyespárbajba torkollott, amelynek a végén a PSG örülhetett. Az elképesztően izgalmas meccset a tévénézők sem hagyták ki, a helyszínen azonban kétségkívül szenzációs volt a hangulat: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy hazai celebjeink közül is rengetegen kilátogattak a Puskásba.

Bajnokok fesztiválja Hősök tere-37
A Hősök terén rengetegen nézték a BL döntő közvetítést (Fotó: Németh András Péter)

Gelencsér Timi nem először szexizik a lelátón

Gelencsér Tímea sportkarrierje nem ismeretlen a követői számára, nem csoda, hogy minden sporttal kapcsolatos eseményt előnyben részesít. A műsorvezető nemrég tért haza Dominikáról az Exatlon Hungary forgatásáról, most pedig már a Puskás Arénában szurkolt teljes erőbedobással.

Timi egy hozzászóló kérdésére elárulta, hogy az Arsenalnak drukkolt, s bár a végeredménynek így nem igazán örülhetett, vélhetően a sportesemény maga kárpótolta őt.

Istenes Bence nem egyedül érkezett

A műsorvezető mindig is rajongott a fociért, így nem meglepő, hogy a történelmi budapesti rendezvényt nem hogy nem hagyhatta ki, de fiait is magával vitte. A srácok láthatóan nagyon jól mulattak, Bence szűkszavúan csak annyit írt a fotója alá: “Életre szóló élmény”.

PSG Oglit a név kötelezte

A Kőgazdag Fiatal nem is szurkolhatott volna másnak, mint a franciáknak, ilyen névvel nem túlzás azt állítani, hogy önmagát hazudtolta volna meg. A botrányos utazásairól elhíresült celeb alaposan megadta a módját a tegnapi mérkőzésnek és a jeles eseményről nem felejtett el bőséges képgalériát sem megosztani követőivel örömében. 

T.Danny igyekszik példát is mutatni

T. Danny drogbotránya és az ezt követően megjelent dokumentumfilmje egyeseknél kiverte a biztosítékot, a legtöbben azonban hűek maradtak a rapperhez és megbocsájtották neki a botlását, sőt tárt karokkal várták vissza a színpadra. A zenész hónapok óta tiszta és már koncertet is adott, szeptembertől pedig a Megasztár új évadának zsűriszékében foglal majd helyet. A tegnapi meccsen még egy sörreklámba is beszállt, ha már ott volt, természetesen a kiírás mellé nem maradhatott el a “fogyaszd felelősséggel” hashtag sem. 

Marics Peti, aki másodállásban már kommentátornak állt

Mint ismeretes, a Creator Tv YouTube csatornáján nemrég izgalmas műsor indult, ahol élőben lehet követni Marics Petivel, Csenge Gerivel és Pető Brúnóval a legizgalmasabb mérkőzéseket. Bár a szombat esti BL-döntő természetesen sokkal izgalmasabb volt élőben, vélhetően egymás között így is alaposan megvitatták a látottakat. 

Marics Peti számára nem volt kérdés, hogy a BL-döntőt a Puskás Arénában nézi.
Marics Peti számára nem volt kérdés, hogy ha már a BL-döntő Budapesten van, akkor azt a Puskás Arénában nézi (Fotó: Marics Peti Instagram oldala)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu