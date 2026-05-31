Történelmi este Budapesten, így szurkoltak a BL-döntőn Marics Petiék

Először adott otthont a BL-döntőnek Magyarország, így már a mérkőzést megelőző napokban több tízezer szurkoló érkezett Budapestre. A belvárosban egész hétvégén futballünnep zajlott különböző programokkal és szurkolói eseményekkel, hiszen a tét óriási volt.

Gelencsér Timi személyesen izgulta végig a BL-döntőt a Puskás Arénában (Fotó: Mediaworks archív)

A BL-döntő 2026 eredménye: amit a celebek is azonnal tudni akartak

Szombat este az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapott össze a Puskás Arénában. A címvédő PSG újabb trófeára hajtott, míg az Arsenal története egyik legnagyobb sikerére készült. Az angolok gyorsan megszerezték a vezetést a, de a második félidő elején a franciák egyenlíteni tudtak, így a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a felek. A döntés végül tizenegyespárbajba torkollott, amelynek a végén a PSG örülhetett. Az elképesztően izgalmas meccset a tévénézők sem hagyták ki, a helyszínen azonban kétségkívül szenzációs volt a hangulat: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy hazai celebjeink közül is rengetegen kilátogattak a Puskásba.

A Hősök terén rengetegen nézték a BL döntő közvetítést (Fotó: Németh András Péter)

Gelencsér Timi nem először szexizik a lelátón

Gelencsér Tímea sportkarrierje nem ismeretlen a követői számára, nem csoda, hogy minden sporttal kapcsolatos eseményt előnyben részesít. A műsorvezető nemrég tért haza Dominikáról az Exatlon Hungary forgatásáról, most pedig már a Puskás Arénában szurkolt teljes erőbedobással.

Timi egy hozzászóló kérdésére elárulta, hogy az Arsenalnak drukkolt, s bár a végeredménynek így nem igazán örülhetett, vélhetően a sportesemény maga kárpótolta őt.

Istenes Bence nem egyedül érkezett

A műsorvezető mindig is rajongott a fociért, így nem meglepő, hogy a történelmi budapesti rendezvényt nem hogy nem hagyhatta ki, de fiait is magával vitte. A srácok láthatóan nagyon jól mulattak, Bence szűkszavúan csak annyit írt a fotója alá: “Életre szóló élmény”.

PSG Oglit a név kötelezte

A Kőgazdag Fiatal nem is szurkolhatott volna másnak, mint a franciáknak, ilyen névvel nem túlzás azt állítani, hogy önmagát hazudtolta volna meg. A botrányos utazásairól elhíresült celeb alaposan megadta a módját a tegnapi mérkőzésnek és a jeles eseményről nem felejtett el bőséges képgalériát sem megosztani követőivel örömében.