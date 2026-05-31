Történelmi este Budapesten, így szurkoltak a BL-döntőn Marics Petiék

Először adott otthont a BL-döntőnek Magyarország, így már a mérkőzést megelőző napokban több tízezer szurkoló érkezett Budapestre. A belvárosban egész hétvégén futballünnep zajlott különböző programokkal és szurkolói eseményekkel, hiszen a tét óriási volt.
Szombat este az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapott össze a Puskás Arénában. A címvédő PSG újabb trófeára hajtott, míg az Arsenal története egyik legnagyobb sikerére készült. Az angolok gyorsan megszerezték a vezetést a, de a második félidő elején a franciák egyenlíteni tudtak, így a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a felek. A döntés végül tizenegyespárbajba torkollott, amelynek a végén a PSG örülhetett. Az elképesztően izgalmas meccset a tévénézők sem hagyták ki, a helyszínen azonban kétségkívül szenzációs volt a hangulat: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy hazai celebjeink közül is rengetegen kilátogattak a Puskásba.
Gelencsér Tímea sportkarrierje nem ismeretlen a követői számára, nem csoda, hogy minden sporttal kapcsolatos eseményt előnyben részesít. A műsorvezető nemrég tért haza Dominikáról az Exatlon Hungary forgatásáról, most pedig már a Puskás Arénában szurkolt teljes erőbedobással.
Timi egy hozzászóló kérdésére elárulta, hogy az Arsenalnak drukkolt, s bár a végeredménynek így nem igazán örülhetett, vélhetően a sportesemény maga kárpótolta őt.
A műsorvezető mindig is rajongott a fociért, így nem meglepő, hogy a történelmi budapesti rendezvényt nem hogy nem hagyhatta ki, de fiait is magával vitte. A srácok láthatóan nagyon jól mulattak, Bence szűkszavúan csak annyit írt a fotója alá: “Életre szóló élmény”.
A Kőgazdag Fiatal nem is szurkolhatott volna másnak, mint a franciáknak, ilyen névvel nem túlzás azt állítani, hogy önmagát hazudtolta volna meg. A botrányos utazásairól elhíresült celeb alaposan megadta a módját a tegnapi mérkőzésnek és a jeles eseményről nem felejtett el bőséges képgalériát sem megosztani követőivel örömében.
T. Danny drogbotránya és az ezt követően megjelent dokumentumfilmje egyeseknél kiverte a biztosítékot, a legtöbben azonban hűek maradtak a rapperhez és megbocsájtották neki a botlását, sőt tárt karokkal várták vissza a színpadra. A zenész hónapok óta tiszta és már koncertet is adott, szeptembertől pedig a Megasztár új évadának zsűriszékében foglal majd helyet. A tegnapi meccsen még egy sörreklámba is beszállt, ha már ott volt, természetesen a kiírás mellé nem maradhatott el a “fogyaszd felelősséggel” hashtag sem.
Mint ismeretes, a Creator Tv YouTube csatornáján nemrég izgalmas műsor indult, ahol élőben lehet követni Marics Petivel, Csenge Gerivel és Pető Brúnóval a legizgalmasabb mérkőzéseket. Bár a szombat esti BL-döntő természetesen sokkal izgalmasabb volt élőben, vélhetően egymás között így is alaposan megvitatták a látottakat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.