„A házas szeretőm nem hagyja el a feleségét, de nekem többre van szükségem egy szállodai hancúrozásnál”

Egy nő elárulta, hogy házas szeretője több időt kér tőle, hogy elhagyja a feleségét. Ugyanis a férj egyelőre ezt nem tette meg, a hölgy pedig nagyon türelmetlen emiatt.

A férfi nem hajlandó elhagyni a feleségét egy másik nőért Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

Úgy volt, hogy Valentin-napon elhagyja a feleségét értem. Minden el volt intézve. Úgy tervezte, hogy reggel elbúcsúzik tőle, majd este csatlakozik hozzám egy puccos szállodában egy romantikus éjszakára

- mesélte a nő.

A férfi szeretője később elmondta, hogy a férj az utolsó pillanatban visszalépett, ugyanis egy reggelen kiderült, hogy a felesége nem érzi jól magát. A férfi most azzal hitegeti a nőt, hogy a szeptember talán jobb lenne, ha már vége a nyárnak. A hölgy elárulta, hogy imádja a férfit, évek óta intim viszonyt ápolnak, a férj pedig esküszik rá, hogy ő élete szerelme. Sőt a férfi továbbra is azt akarja, hogy rendszeresen szexeljenek, de nem tudja, hogy valaha is az övé lesz-e. Emiatt teljesen tanácstalan, és nem tudja mitévő legyen.

– Nézz szembe a tényekkel - ez a férfi kihasznál. Biztos vagyok benne, hogy vadul izgalmasnak és vonzónak talál téged, de a kapcsolatotok számára csak egy játék. A titkos találkozásaitokat állandóan lemondja. Tényleg hajlandó elhagyni az otthona kényelmét az ismeretlenért? Elég abból, hogy még több időt pazarolsz valakire, akinek ekkora az egója. Mondd meg neki még ma, hogy eleged van abból, hogy átver - idézi a Daily Star Jane O'Gormant, a bulvárlap párkapcsolati tanácsadóját.