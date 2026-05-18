Magyarországon is veszélyben vagyunk? Riadót fújt a WHO: új, gyógyíthatatlan ebola-törzs terjed Afrikában

A pánikra egyelőre nincs okunk, de indokolt az óvatosság, hiszen a Kongói Demokratikus Köztársaságból kiinduló ebola-járvány már a szomszédos országokat és a sűrűn lakott afrikai nagyvárosokat is elérte. Mindeközben a virológusok versenyt futnak az idővel, hogy megfékezzék a kórt. De miért tehetetlenek az orvosok, és mekkora veszély fenyegeti Európát? Mutatjuk a legfrissebb tényeket és a legsúlyosabb tüneteket.
Az ebola-járvány gócpontja a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti, elzárt részén fekvő Ituri tartomány, ám a vírus mostanra átlépte az országhatárokat is. A szomszédos Ugandában már regisztráltak igazolt eseteket, és a szakértők szerint a kór elérte a térség sűrűn lakott nagyvárosait, köztük az ugandai és a kongói fővárost is. A Kongóban azonosított gyanús esetek száma már meghaladta a 330-at, és a betegség eddig legalább 80-88 áldozatot követelt. Mivel a laboratóriumi háttér és a kontaktkutatás a helyi fegyveres konfliktusok miatt akadozik, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint a tényleges fertőzöttek száma a hivatalos adatoknál jóval magasabb lehet.
Az aktuális járványt a Bundibugyo Ebola-vírus okozza. Ez egy teljesen más vírustörzs, mint ami a 2013-2016 közötti, több mint 11 ezer halálos áldozattal járó nyugat-afrikai katasztrófát idézte elő.
Míg a korábbi járványoknál az úgynevezett gyűrűoltási stratégiával hatékonyan meg tudták állítani a terjedést, az új törzs ellen a meglévő vakcinák nem védenek. Ennek a módszernek a lényege, hogy a fertőzött betegek közvetlen környezetét – családtagjait, szomszédait, munkatársait – azonnal beoltják. Ezzel egyfajta immunis „védőgyűrűt” képeznek a vírus körül, elvágva a továbbterjedés útját. Mivel ez a módszer most hatástalan, a szakemberek jelenleg kizárólag támogató kezelést, például folyadékpótlást tudnak alkalmazni a kórházi elkülönítés során.
Az ebola átlagos halálozási aránya rendkívül magas, körülbelül 50 százalékos. A vírus alapvetően vadállatokról (például gyümölcsevő denevérekről, majmokról) terjed át az emberre, majd emberről emberre terjed tovább. A fertőzéshez közvetlen érintkezés szükséges a beteg vérével, testnedveivel (nyál, vizelet, széklet), vagy az ezekkel szennyezett tárgyakkal, ruházattal.
A betegség a 2–21 napos lappangási idő után hirtelen, súlyos tünetekkel jelentkezik:
Bár a globális egészségügyi vészhelyzet indokolt, a hazai lakosság számára a kockázat jelenleg rendkívül alacsony. Magyarországon az ebola nem tud gyökeret verni, kizárólag külföldről behurcolt esetek fordulhatnak elő elvétve.
A hatóságok azt javasolják, hogy aki az érintett afrikai térségből érkezik haza, és a fenti tüneteket tapasztalja, ne menjen közösségbe, hanem haladéktalanul, telefonon értesítse a háziorvosát a biztonságos protokoll megkezdése érdekében.
