Magyarországon is veszélyben vagyunk? Riadót fújt a WHO: új, gyógyíthatatlan ebola-törzs terjed Afrikában

Ebola-járvány
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 11:20
Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO, mert Afrikában megállíthatatlanul terjed a kór. Az új ebola törzs azért rendkívül veszélyes, mert nincs ellene védőoltás. Kattints a részletekért, és tudd meg, milyen aggasztó tünetekre kell most figyelni!
Porosz Viktória
  • Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO az Afrikában terjedő új ebola-járvány miatt.
  • A jelenlegi fertőzéseket okozó Bundibugyo-törzs ellen még nincs engedélyezett védőoltás vagy gyógyszer.
  • Bár a vírus már nagyvárosokban is megjelent, Európában és Magyarországon alacsony a kockázat.

A pánikra egyelőre nincs okunk, de indokolt az óvatosság, hiszen a Kongói Demokratikus Köztársaságból kiinduló ebola-járvány már a szomszédos országokat és a sűrűn lakott afrikai nagyvárosokat is elérte. Mindeközben a virológusok versenyt futnak az idővel, hogy megfékezzék a kórt. De miért tehetetlenek az orvosok, és mekkora veszély fenyegeti Európát? Mutatjuk a legfrissebb tényeket és a legsúlyosabb tüneteket. 

Ebola-vírussal fertőzött vérminta
Az új ebola törzs ellen a meglévő vakcinák nem nyújtanak védelmet.
Már a nagyvárosokban terjed az ebola

Az ebola-járvány gócpontja a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti, elzárt részén fekvő Ituri tartomány, ám a vírus mostanra átlépte az országhatárokat is. A szomszédos Ugandában már regisztráltak igazolt eseteket, és a szakértők szerint a kór elérte a térség sűrűn lakott nagyvárosait, köztük az ugandai és a kongói fővárost is. A Kongóban azonosított gyanús esetek száma már meghaladta a 330-at, és a betegség eddig legalább 80-88 áldozatot követelt. Mivel a laboratóriumi háttér és a kontaktkutatás a helyi fegyveres konfliktusok miatt akadozik, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint a tényleges fertőzöttek száma a hivatalos adatoknál jóval magasabb lehet.

Létezik védőoltás az ebola ellen?

Az aktuális járványt a Bundibugyo Ebola-vírus okozza. Ez egy teljesen más vírustörzs, mint ami a 2013-2016 közötti, több mint 11 ezer halálos áldozattal járó nyugat-afrikai katasztrófát idézte elő.
Míg a korábbi járványoknál az úgynevezett gyűrűoltási stratégiával hatékonyan meg tudták állítani a terjedést, az új törzs ellen a meglévő vakcinák nem védenek. Ennek a módszernek a lényege, hogy a fertőzött betegek közvetlen környezetét – családtagjait, szomszédait, munkatársait – azonnal beoltják. Ezzel egyfajta immunis „védőgyűrűt” képeznek a vírus körül, elvágva a továbbterjedés útját. Mivel ez a módszer most hatástalan, a szakemberek jelenleg kizárólag támogató kezelést, például folyadékpótlást tudnak alkalmazni a kórházi elkülönítés során. 

Mik az ebola tünetei, és hogyan terjed?

Az ebola átlagos halálozási aránya rendkívül magas, körülbelül 50 százalékos. A vírus alapvetően vadállatokról (például gyümölcsevő denevérekről, majmokról) terjed át az emberre, majd emberről emberre terjed tovább. A fertőzéshez közvetlen érintkezés szükséges a beteg vérével, testnedveivel (nyál, vizelet, széklet), vagy az ezekkel szennyezett tárgyakkal, ruházattal.
A betegség a 2–21 napos lappangási idő után hirtelen, súlyos tünetekkel jelentkezik:

  • magas láz és kimerültség;
  • erős fejfájás, torokfájás;
  • ízületi- és izomfájdalmak.
    A betegség előrehaladtával hányás, hasmenés és kiütések jelentkeznek, a végső stádiumban pedig súlyos belső és külső vérzések, valamint többszervi elégtelenség alakulhat ki. A betegek az első tünetek megjelenésétől kezdve fertőzőek.

Mekkora a kockázat Európában és Magyarországon?

Bár a globális egészségügyi vészhelyzet indokolt, a hazai lakosság számára a kockázat jelenleg rendkívül alacsony. Magyarországon az ebola nem tud gyökeret verni, kizárólag külföldről behurcolt esetek fordulhatnak elő elvétve.
A hatóságok azt javasolják, hogy aki az érintett afrikai térségből érkezik haza, és a fenti tüneteket tapasztalja, ne menjen közösségbe, hanem haladéktalanul, telefonon értesítse a háziorvosát a biztonságos protokoll megkezdése érdekében.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Nézd meg videón, mit tudunk a legújabb afrikai ebola-járványról:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
