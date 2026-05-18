Magyarországon is veszélyben vagyunk? Riadót fújt a WHO: új, gyógyíthatatlan ebola-törzs terjed Afrikában

Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO az Afrikában terjedő új ebola-járvány miatt.

A jelenlegi fertőzéseket okozó Bundibugyo-törzs ellen még nincs engedélyezett védőoltás vagy gyógyszer.

Bár a vírus már nagyvárosokban is megjelent, Európában és Magyarországon alacsony a kockázat.

A pánikra egyelőre nincs okunk, de indokolt az óvatosság, hiszen a Kongói Demokratikus Köztársaságból kiinduló ebola-járvány már a szomszédos országokat és a sűrűn lakott afrikai nagyvárosokat is elérte. Mindeközben a virológusok versenyt futnak az idővel, hogy megfékezzék a kórt. De miért tehetetlenek az orvosok, és mekkora veszély fenyegeti Európát? Mutatjuk a legfrissebb tényeket és a legsúlyosabb tüneteket.

Az új ebola törzs ellen a meglévő vakcinák nem nyújtanak védelmet.

Már a nagyvárosokban terjed az ebola

Az ebola-járvány gócpontja a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti, elzárt részén fekvő Ituri tartomány, ám a vírus mostanra átlépte az országhatárokat is. A szomszédos Ugandában már regisztráltak igazolt eseteket, és a szakértők szerint a kór elérte a térség sűrűn lakott nagyvárosait, köztük az ugandai és a kongói fővárost is. A Kongóban azonosított gyanús esetek száma már meghaladta a 330-at, és a betegség eddig legalább 80-88 áldozatot követelt. Mivel a laboratóriumi háttér és a kontaktkutatás a helyi fegyveres konfliktusok miatt akadozik, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint a tényleges fertőzöttek száma a hivatalos adatoknál jóval magasabb lehet.

Létezik védőoltás az ebola ellen?

Az aktuális járványt a Bundibugyo Ebola-vírus okozza. Ez egy teljesen más vírustörzs, mint ami a 2013-2016 közötti, több mint 11 ezer halálos áldozattal járó nyugat-afrikai katasztrófát idézte elő.

Míg a korábbi járványoknál az úgynevezett gyűrűoltási stratégiával hatékonyan meg tudták állítani a terjedést, az új törzs ellen a meglévő vakcinák nem védenek. Ennek a módszernek a lényege, hogy a fertőzött betegek közvetlen környezetét – családtagjait, szomszédait, munkatársait – azonnal beoltják. Ezzel egyfajta immunis „védőgyűrűt” képeznek a vírus körül, elvágva a továbbterjedés útját. Mivel ez a módszer most hatástalan, a szakemberek jelenleg kizárólag támogató kezelést, például folyadékpótlást tudnak alkalmazni a kórházi elkülönítés során.