Így ismerhető fel időben a szélütés – mutatjuk, mi történik a szervezetben

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 19:55
A szélütés, más néven stroke, az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb neurológiai katasztrófa, amely hirtelen alakul ki és azonnali ellátást igényel. Szakértők szerint a szélütés gyors felismerése életet menthet, és jelentősen csökkentheti a maradandó károsodás esélyét.
A szélütés akkor következik be, amikor az agy egy területe nem kap elegendő vért és oxigént. Ez történhet érelzáródás miatt, amely ischaemiás stroke-ot okoz, vagy agyvérzés következtében, amikor az agyi erek megrepednek. Mindkét forma életveszélyes, és az idő kulcsszerepet játszik: az első órákban megkezdett kezelés határozza meg, milyen eséllyel tér vissza a beteg a korábbi életminőségéhez.

Agyi MRI-felvételek vizsgálata szélütés gyanúja miatt
Szélütés akkor következik be, amikor az agy egy területe nem kap elegendő vért és oxigént / Fotó: illustrissima /  Shutterstock 

Miért alakul ki a szélütés és milyen kockázati tényezők játszanak szerepet?

A szélütés okai sokfélék lehetnek, de a leggyakoribb kiváltó tényezők a magas vérnyomás, az érelmeszesedés, a cukorbetegség, a dohányzás és az ülő életmód – különösen a. Ezek az állapotok hosszú távon hozzájárulnak az érfalak károsodásához, ami vérrögképződéshez vagy érrepedéshez vezethet.

A szakértők szerint az életkor előrehaladtával nő a kockázat, de a fiatalabb korosztály sem védett, különösen akkor, ha genetikai hajlam vagy kezeletlen szív-érrendszeri betegség áll fenn. Ez számokban azt jelenti, hogy minden 4. ember érintett lehet élete során ebben a betegségben. A mozgásszegény életmód, a túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás és a tartós stressz szintén jelentősen növelik a stroke kialakulásának esélyét.

A szélütés egyik sajátossága, hogy gyakran teljesen váratlanul jelenik meg: a beteg jól érzi magát, majd hirtelen beszédzavar, féloldali gyengeség vagy látásromlás alakul ki. Ezért kiemelten fontos tisztában lenni a korai jelekkel.

Milyen tünetek jelzik a szélütést és miért olyan sürgős a beavatkozás?

  • A szélütés tünetei rendszerint hirtelen kezdődnek. A legjellemzőbb figyelmeztető jelek:
  • féloldali arc-, kar- vagy lábgyengeség,
  • beszédzavar vagy érthetetlen beszéd,
  • látásromlás az egyik vagy mindkét szemen,
  • hirtelen kialakuló szédülés, egyensúlyvesztés, járászavar,
  • erős, szokatlan fejfájás – különösen vérzéses stroke esetén.

A „mosoly–kar–beszéd” teszt a laikusok számára is segít felismerni a stroke-ot. Ha a beteg nem tud mosolyt formálni, egyik karját nem tudja felemelni vagy nem tud tisztán beszélni, nagy valószínűséggel szélütés áll fenn.

A beavatkozás sürgősségét az agysejtek pusztulása indokolja: percenként több millió neuron károsodik. A szakértők szerint az első 3–4,5 óra határozza meg, alkalmazható-e az érmegnyitó kezelés, amely az ischaemiás stroke esetén oldhatja a vérrögöt. Vérzés esetén a gyors diagnózis azért fontos, hogy el lehessen kezdeni a vérzés csillapítását és az agyi nyomás csökkentését. A késlekedés jelentősen növeli a maradandó károsodások, például a beszédzavar, bénulás vagy kognitív hanyatlás kockázatát.

Hogyan kezelhető és hogyan előzhető meg a szélütés újbóli kialakulása?

Orvosi kontrollvizsgálat szélütést követően
A szélütés utáni kezelés egyik legfontosabb része a regeneráció és a rendszeres orvosi kontrollvizsgálatok / Fotó: megaflopp /  Shutterstock 

A stroke kezelését kórházban végzik, ahol az első lépés a CT-vizsgálat, amely megkülönbözteti az agyvérzést a vérrög okozta érelzáródástól. Ez alapján döntik el, hogy gyógyszeres érmegnyitásra, műtéti beavatkozásra vagy vérzéscsökkentésre van szükség.

A rehabilitáció a kezelés egyik legfontosabb része. Mozgásterápia, logopédiai segítség és neuropszichológiai támogatás szükséges ahhoz, hogy a betegek visszanyerjék önállóságukat. A felépülés hossza egyénenként változó, de a korai rehabilitáció jelentősen javítja az esélyeket.

Vérnyomás ellenőrzése
A szélütés megelőzésében fontos szerepet játszik a vérnyomás normalizálása / Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

A szélütés megelőzése kulcsfontosságú, különösen azoknál, akik már átestek egy stroke-on. A megelőzés részei:

  • a vérnyomás normalizálása,
  • a vércukorszint és a koleszterin rendezése,
  • dohányzásról való leszokás,
  • rendszeres testmozgás,
  • egészséges, szívbarát étrend,
  • megfelelő folyadékbevitel,
  • a szívritmuszavarok kezelése.

A szakértők hangsúlyozzák: a stroke nem csak az idősek betegsége. Bármely életkorban jelentkezhet, és a korai felismerés nemcsak életet menthet, hanem a felépülés esélyét is nagymértékben javítja.

A lényeg röviden

A szélütés hirtelen jelentkező, súlyos állapot, amely azonnali orvosi ellátást igényel. A tünetek gyors felismerése, a mielőbbi diagnózis és a célzott kezelés segít csökkenteni a maradandó károsodásokat. A megelőzés alappillérei a vérnyomás, a vércukor és a koleszterin rendezése, valamint az egészséges életmód, amelyek együtt hosszú távon csökkentik a stroke kockázatát.

