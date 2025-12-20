Így ismerhető fel időben a szélütés – mutatjuk, mi történik a szervezetben

A szélütés akkor következik be, amikor az agy egy területe nem kap elegendő vért és oxigént. Ez történhet érelzáródás miatt, amely ischaemiás stroke-ot okoz, vagy agyvérzés következtében, amikor az agyi erek megrepednek. Mindkét forma életveszélyes, és az idő kulcsszerepet játszik: az első órákban megkezdett kezelés határozza meg, milyen eséllyel tér vissza a beteg a korábbi életminőségéhez.

Szélütés akkor következik be, amikor az agy egy területe nem kap elegendő vért és oxigént / Fotó: illustrissima / Shutterstock

Miért alakul ki a szélütés és milyen kockázati tényezők játszanak szerepet?

A szélütés okai sokfélék lehetnek, de a leggyakoribb kiváltó tényezők a magas vérnyomás, az érelmeszesedés, a cukorbetegség, a dohányzás és az ülő életmód – különösen a. Ezek az állapotok hosszú távon hozzájárulnak az érfalak károsodásához, ami vérrögképződéshez vagy érrepedéshez vezethet.

A szakértők szerint az életkor előrehaladtával nő a kockázat, de a fiatalabb korosztály sem védett, különösen akkor, ha genetikai hajlam vagy kezeletlen szív-érrendszeri betegség áll fenn. Ez számokban azt jelenti, hogy minden 4. ember érintett lehet élete során ebben a betegségben. A mozgásszegény életmód, a túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás és a tartós stressz szintén jelentősen növelik a stroke kialakulásának esélyét.

A szélütés egyik sajátossága, hogy gyakran teljesen váratlanul jelenik meg: a beteg jól érzi magát, majd hirtelen beszédzavar, féloldali gyengeség vagy látásromlás alakul ki. Ezért kiemelten fontos tisztában lenni a korai jelekkel.

Milyen tünetek jelzik a szélütést és miért olyan sürgős a beavatkozás?

A szélütés tünetei rendszerint hirtelen kezdődnek. A legjellemzőbb figyelmeztető jelek:

féloldali arc-, kar- vagy lábgyengeség,

beszédzavar vagy érthetetlen beszéd,

látásromlás az egyik vagy mindkét szemen,

hirtelen kialakuló szédülés, egyensúlyvesztés, járászavar,

erős, szokatlan fejfájás – különösen vérzéses stroke esetén.

A „mosoly–kar–beszéd” teszt a laikusok számára is segít felismerni a stroke-ot. Ha a beteg nem tud mosolyt formálni, egyik karját nem tudja felemelni vagy nem tud tisztán beszélni, nagy valószínűséggel szélütés áll fenn.