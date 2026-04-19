Milliókat rendített meg a magyar tinilány drámája: 4 perc jutott neki a kisfiával, majd szeretetből örökbe adta

Vannak történetek, amik mellett nem lehet elmenni. Történetek, amiket hirdetni kell, amit tanítani kéne, mert annyira tanulságos. Az „Egy Élet” YouTube-csatorna egyik mélyinterjúja is pont ilyen. A megrázó beszélgetést már több mint egymillióan látták. Hogyan küzdenek a "láthatatlan" anyákért és a meg nem született életekért a segítők? Az Együtt az Életért Egyesület 2008 óta dolgozik azokért az anyákért, vagy éppen a még meg nem született babákért, az abortusz esetleges elkerüléséért, történeteik pedig azt bizonyítják: együtt a legmélyebb krízisből is van kiút.
Két dolog van a világon, amiért egy nő mindenre képes: hogy legyen gyereke, meg hogy ne legyen gyereke.
Móra Ferenctől származik ez az idézet.
Valósággal felrobbant az internet egy megrázó interjú miatt. Több mint egymillióan látták annak a 17 éves lánynak a vallomását, aki már a második gyermekét hordta a szíve alatt. A története mögött mély dráma húzódik: az első babáját 15 évesen szülte, a riportban azt is elárulta, 22 hetes terhes volt, amire kiderült, hogy ismét babát vár.
Ez a lány emberfeletti érettséggel hozott döntést. Nem akart abortuszt, helyette végigcsinált egy gondozott várandósságot, majd szeretetből örökbe adta a babáját, hogy esélyt adjon neki egy jobb életre”
– meséli az egyesület vezetője. A videó alatt izzik a kommentszekció: egyesek ítélkeznek, mások csodálják a bátorságát. De egy dolog biztos: ez a lány életet adott egy gyermeknek és esélyt egy boldog életre.
A videóban megszólaló lány érthető módon nevét és arcát nem vállalta, de elmesélte a történetét. Mindössze 17 éves, de már két szülés van mögötte. Az első gyermekét 15 évesen hozta világra.
Mentünk a klinika felé, egyre inkább csak az volt bennem, hogy én nem tudom megölni a saját babámat, és hogy én már szeretem, én ragaszkodom hozzá.
Bár kiskorúsága miatt nem rendelkezhetett saját gyermeke felett – így a kisfiút az édesanyja fogadta családba –, ő az utolsó pillanatig küzdött érte.
A második terhesség azonban még nagyobb sokként érte: ismét tabletta szedése mellett esett teherbe és semmilyen jelet nem tapasztalt. Mire orvoshoz került, már a 22. hétben járt.
Azt hittem, csak egy ciszta, de kiderült, hogy már 5 hónapos terhes vagyok
– részletezte az interjúban.
Nevelőanyukája később az interneten talált egy oldalt, ahol az örökbefogadásról volt szó. Tudták, hogy ez lesz a legjobb megoldás a lánynak és a babának is.
Találtam három embert a bemutatkozó szöveg alapján, akik szimpatikusak voltak. Velük felvettem a kapcsolatot, és elkezdtünk beszélgetni. Ha én választhattam volna magamnak szülőket, nagyon szerettem volna ilyen szülőket, mint ők.
A lány egy olyan házaspárt választott, akik már régóta vágytak gyermekre. A szülés pillanatai minden képzeletet felülmúltak: az örökbefogadó szülők bent lehettek a szülőszobán, fogták a lány kezét, az apa pedig maga vághatta el a köldökzsinórt.
Mind a ketten fogták a kezem, mellettem álltak és végig segítettek. Amikor láttam a szemükben azt a boldogságot, amit leírni nem lehet, hogy ők milyen boldogok voltak akkor... az, hogy én nekik szebbé tehettem az életüket, azt a fájdalmat el is tüntettem magamból.
A kisfiút a születése után négy percig a mellkasán tarthatta. Ez volt az ő idejük.
A fülébe súgtam, hogy nagyon szeretem, és bármi történjen, sose felejtem el
– mesélte a filmben elérzékenyülve a lány.
Az ehhez hasonló drámai helyzetekben nyújt kapaszkodót az Együtt az Életért Egyesület. A 2008-ban alapított szervezet azért jött létre, hogy a válságba jutott kismamáknak ne kelljen egyedül szembenézniük a félelmeikkel. A vezető elmondása szerint a segítség sokszor egy sorsfordító telefonhívással kezdődik.
Volt olyan kismama, akinek korábban már volt abortusza, nem akarta ezt újra átélni, ezért az örökbeadás mellett döntött. Mellette álltunk mindvégig, majd a szülés közeledtével úgy döntött, mégis felneveli a gyermekét.
Az egyesület vezetőjének telefonja éjjel-nappal a zsebében van. Emlékszik egy anyára, aki már a kórházban volt, várt a műtétre, mert a környezete és az orvosok is az abortuszt erőltették a magzat betegségének gyanúja miatt.
Csak beszéltünk. Megerősítettem abban, amit a szíve mélyén érzett. Sosem szabad senkit sem rábeszélni, vagy lebeszélni valamiről, fontos, hogy ő hozza meg a végső döntést. Este jött az SMS: nem lesz abortusz, hazamentem.
A baba végül megszületett – és bár valóban beteg volt, az édesanyja azóta is hálás, hogy nem fordult a saját gyermeke ellen.
Nem csak a nők sírnak a telefonba. Megrendítő volt az az eset is, amikor egy férfi hívta az egyesületet. Tehetetlennek érezte magát: a párja abortuszra készült, neki pedig nem volt jogi eszköze, hogy megvédje a babát.
Csak hallgattuk, hagytuk, hogy kibeszélje a fájdalmát. Megerősítettük, hogy ahelyett, hogy ráerőszakolná a párjára a kisbaba vállalását, türelemmel és biztonsággal támogassa a nőt. Sikerült: az a kisbaba ma már megszületett, sőt, azóta már kistestvére is van és boldogan élnek.
Az egyesület vezetője szerint a társadalom gyakran kegyetlen és ítélkező, amit a YouTube-videó alatti kommentek is igazolnak.
Az örökbefogadókat látjuk, de az életet adó anya láthatatlan marad. Pedig ők hősök: életet adtak, és a gyermekük érdekeit a saját fájdalmuk elé helyezték.
Az egyesület szakemberei:
nemcsak a terhesség alatt, de akár évekkel utána is fogják az anyák kezét. Segítenek a lakhatásban, az elakadt emberi kapcsolatok rendezésében és abban is, hogy az örökbeadó anyák ne titkolt tehertől roskadozva éljenek, hanem emelt fővel készülhessenek arra a napra, amikor felnőtt gyermekük egyszer majd megkeresi őket. Mert általában meg szokta.
Kíváncsiak, kik az igazi szüleik, honnan származnak, miért adták örökbe őket. Az a célunk, hogy ez ne legyen tabu ezeknél a családoknál és 18-20 év múlva az anya már felkészülve várja ezt a nagy találkozást és ne kelljen szégyenkeznie, titkolóznia akár egy házasságban a férj előtt.
Bár a történetek olykor szívbemarkolóak, a végkicsengésük mégis a remény. Legyen szó egy jómódú lányról vagy mélyszegénységben élő anyáról, a krízis nem válogat.
A krízis az krízis. Mi nem rangsorolunk, csak ott vagyunk, amikor a legnagyobb a baj
–mesélte Keresztes Ilona, az egyesület elnöke.
Az egyesület és a 17 éves lány vallomása is azt üzeni: bármilyen kilátástalannak tűnik a helyzet, egy biztató szó és a szakmai segítség életet menthet.
Miért fontos az egyesület? Mert 2008 óta kapaszkodót adnak azoknak, akik elakadtak az emberi kapcsolataikban.
Miben segítenek? Szakemberekkel (pszichológus, nőgyógyász), lakhatással, vagy akár két éven át tartó mentális támogatással.
A cél: Hogy ne legyen több „titkos” gyermek. Hogy az örökbeadó anyák ne szégyenben éljenek, hanem emelt fővel készülhessenek arra, hogy felnőtt gyermekük egyszer majd megkeresi őket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.