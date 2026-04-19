Milliókat rendített meg a magyar tinilány drámája: 4 perc jutott neki a kisfiával, majd szeretetből örökbe adta

Vannak történetek, amik mellett nem lehet elmenni. Történetek, amiket hirdetni kell, amit tanítani kéne, mert annyira tanulságos. Az „Egy Élet” YouTube-csatorna egyik mélyinterjúja is pont ilyen. A megrázó beszélgetést már több mint egymillióan látták. Hogyan küzdenek a "láthatatlan" anyákért és a meg nem született életekért a segítők? Az Együtt az Életért Egyesület 2008 óta dolgozik azokért az anyákért, vagy éppen a még meg nem született babákért, az abortusz esetleges elkerüléséért, történeteik pedig azt bizonyítják: együtt a legmélyebb krízisből is van kiút.

Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, aki a videóban beszélget a 17 éves leányanyával. Igyekszik elkerülni az abortuszokat / Forrás: beküldött

Szülőszobán adta át gyermekét az abortusz helyett

Két dolog van a világon, amiért egy nő mindenre képes: hogy legyen gyereke, meg hogy ne legyen gyereke.

Móra Ferenctől származik ez az idézet.

Valósággal felrobbant az internet egy megrázó interjú miatt. Több mint egymillióan látták annak a 17 éves lánynak a vallomását, aki már a második gyermekét hordta a szíve alatt. A története mögött mély dráma húzódik: az első babáját 15 évesen szülte, a riportban azt is elárulta, 22 hetes terhes volt, amire kiderült, hogy ismét babát vár.

Ez a lány emberfeletti érettséggel hozott döntést. Nem akart abortuszt, helyette végigcsinált egy gondozott várandósságot, majd szeretetből örökbe adta a babáját, hogy esélyt adjon neki egy jobb életre”

– meséli az egyesület vezetője. A videó alatt izzik a kommentszekció: egyesek ítélkeznek, mások csodálják a bátorságát. De egy dolog biztos: ez a lány életet adott egy gyermeknek és esélyt egy boldog életre.

Két év, két gyermek – Felnőtt döntések tiniként

A videóban megszólaló lány érthető módon nevét és arcát nem vállalta, de elmesélte a történetét. Mindössze 17 éves, de már két szülés van mögötte. Az első gyermekét 15 évesen hozta világra.

Mentünk a klinika felé, egyre inkább csak az volt bennem, hogy én nem tudom megölni a saját babámat, és hogy én már szeretem, én ragaszkodom hozzá.

Bár kiskorúsága miatt nem rendelkezhetett saját gyermeke felett – így a kisfiút az édesanyja fogadta családba –, ő az utolsó pillanatig küzdött érte.