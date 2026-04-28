KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kétségbeesetten keresi fiát egy édesanya: "Örökbe adtam a gyermekemet, de még én is gyerek voltam!"

örökbeadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 20:00
fiú édesanyaelső gyermeklányanyakeresiszületésintézet
Vivien évek óta képtelen szabadulni a fájdalomtól, hogy első gyermekét végleg elszakították tőle. Keresi a fiát, akivel egykor csak „játszótársként” találkozhatott, és akinek a jelenlegi hollétéről - a jogszabályoknak megfelelően - semmit sem árulnak el neki a hatóságok. Ezért most az interneten próbálkozik, hátha valaki segít neki a fia nyomára bukkanni.
Vermes Krisztina
A szerző cikkei

Tíz éve keresi a fiát a fiatal édesanya. Miklós Vivien élete látszólag tökéletes: boldog házasságban él Svédországban, öt gyönyörű gyermeket nevel jólétben, békében és szeretetben. A csillogó felszín mögött azonban egy tátongó űr emészti a lelkét: tizenhárom évvel ezelőtt, szinte még gyerekként, egy sorsdöntő aláírással lemondatták elsőszülött fiáról. Az édesanya az elmúlt 10 év alatt megannyiszor kereste- kutatta, hogyan és kinél él a fia, de nem jutott semmire. Elkeseredettségében az interneten próbálja folytatni a kutatást. Hosszú hallgatás után a Borsnak öntötte ki a szívét, remélve, hogy üzenete eljut a már kamasz fiához és ami a legnagyobb vágya, hogy ennyi idő elteltével újra átölelhesse gyermekét.

Keresi a fiát az édesanya: Vivi mindössze 16 éves volt, amikor megszülte gyermekét egy intézetben
Keresi fiát az édesanya: Vivi mindössze 16 éves volt, amikor megszülte gyermekét egy intézetben. Pici korában "játszótársként" találkozhatott vele, azután örökbe adták a kisfiút Fotó:   Beküldött fotó

Tíz éve keresi a fiát: „Mintha a szívemet kitépték volna!”  

Senki nem fogta a kezét

Miklós Vivien kálváriája akkor kezdődött, amikor édesapja elhunyt, és a férfi halála után a család szétesett. Édesanyja súlyos alkoholproblémákkal küzdött, így a kislány állami gondozásba került. Ebben a rideg világban szerelmes lett - és állapotos.

16 éves voltam és állami gondozott, amikor a fiam született. Mindössze négy hónapos koráig lehettem vele, aztán őt nevelőszülőknél helyezték el, én meg visszakerültem Szigetvárra, a lakásotthonba. Azt hittem, belehalok a fájdalomba... Nem volt semmi olyan anyagi háttér és segítség, amire számíthattam volna a családomtól  

- meséli Vivien, még ma is a könnyeivel küzdve.

Körülbelül 7 hónapos terhes volt, amikor a komlói anyaotthonba került. Ott, a szigorú szabályok között, az intézetben született meg a kisfia. Sosem felejti el a pillanatot, amikor először kezébe vehette kisbabáját.

Az a tekintet, azok a gyönyörű barna szemek örökre belém vésődtek. Csak pár hónapot lehettem vele, aztán elvitték tőlem

 - mesélte tovább a fiatal édesanya.

 Vivien akkor még maga is gyerek volt, aki támogatás, szeretet és iránymutatás helyett csak a teljes kilátástalanságot tapasztalta meg. Senki nem volt, aki megfogta volna a kezét, aki elmondta volna neki, hogy ebből is van kiút. Azt mondták, a kisfiának jó dolga lesz nevelőszülőknél és tarthatják egymással a kapcsolatot, láthatja őt, játszhat vele. Mindössze annyit kértek, tartsa titokban a gyermek előtt, hogy ő az édesanyja.

 

„Csak a legjobb barátja lehettem”

A legnehezebb az volt, hogy a látogatások alatt is titkolnia kellett az anyai érzéseit. A kisfia előtt továbbra sem fedhette fel az igazságot.

A nevelőszülő arra hivatkozott, hogy a gyermek lelkivilágát tönkre tenné, ha megtudná, ki vagyok. Így a kisfiam csak úgy ismert: én voltam számára Vivien, a legjobb barátja. Aki mindig hoz valami játékot, akivel lehet nagyokat játszani, aki mesél neki, de akihez nem bújhat oda úgy, mint az édesanyjához.

Vivien számára ez a kettősség volt a legidegőrlőbb: ott lenni, látni a kisfia barna szemét, játszani vele, miközben belül ordítani tudott volna a fájdalomtól, hogy nem mondhatja ki: „Én szültelek, én vagyok az anyukád.”

Minden látogatásra kristálytisztán emlékszik, arra is, hogy mindig vitt valami ajándékot.

Egyik alkalommal egy robotot kapott tőlem, annak örült a legjobban! Az volt a kedvenc játéka. Ki tudja, lehet, hogy azt megőrizte. Egy fotóm van, amin rajta van a robot is, nagyon sokat nézegetem a képeket és bízom benne, hogy lehet még közös jövőnk és találkozhatunk még ebben az életben

 - mondja bizakodva Vivien.

Ez a robot volt a kedvenc játéka, amit édesanyjától kapott   Fotó:   Beküldött fotó

„Azt hittem, így segíthetek neki a legtöbbet”

Vivien történetének legfájdalmasabb pontja az a pillanat, amikor kénytelen volt elengedni a kisfia kezét. Egyszer elé toltak egy papírt, hogy írja alá, nem tudta, hogy örökbefogadás lesz, senki sem mondta neki. Nem olvasta el, mert bízott a felnőttekben. Aláírta. Nem azért tette, mert nem szerette vagy nem akarta volna a fiát, hanem, mert abban a hitben ringatták, hogy ez a legjobb megoldás a gyermeknek és a kapcsolatuk ettől még megmaradhat. Egészen fiatal volt ő maga is, amikor egy  ilyen nehéz döntést kellett meghoznia. Egyedül. 

Ebben az időszakban egy rendkívül sérülékeny és érzelmileg kiszolgáltatott állapotban voltam. A kisfiam nevelőszülője olyan volt nekem, mint egy közeli rokon, teljesen megbíztam benne. Úgy éreztem, ők jelentik a biztonságot. Amikor aláírtam a papírt, nem kaptam olyan tájékoztatást, amit akkor, 18 évesen megértettem volna. Igazából azt sem tudtam, hogy mit írok alá

 - mondta könnyes szemmel az édesanya.

Vivien akkor még nem fogta fel, hogy ez a döntés visszafordíthatatlan.

Azt ígérték, hogy minden marad a régiben, a kisfiam az életem része maradhat, továbbra is láthatom őt.  Csak később szembesültem azzal, hogy ez a nyilatkozat mit is jelentett valójában: egy titkos örökbefogadást, ami végleges elszakadást eredményezett. Soha többé nem láthattam, nem tudhattam, hogy hova vitték a fiamat!

Vivien akkor még nem értette, hogy ez egy titkos örökbefogadási folyamat része, amely jogilag végleges és visszafordíthatatlan elszakadást eredményezett. Azt hitte, a látogatások megmaradnak és a fia az élete része maradhat. De nem így lett... Azóta semmit sem tud róla.

 

Egy anya segélykiáltása

Vivien ma már többgyermekes édesanya, aki elmondása szerint nem a múltat akarja bolygatni és a jelenbe sem szeretne beleszólni,  nem akarja kiszakítani fiát a jelenlegi környezetéből, mindössze tudni szeretné, jól van-e. A lelkiismerete nem hagyja nyugodni.

Nincs olyan nappal, nincs éjjel, hogy ne jutna eszembe. Én őt nem eldobtam, hanem igazából ellehetetlenítettek tőle. Az elmúlt tíz év leírhatatlan. Olyan, mintha a szívemet kitépték volna

- mondja elcsukló hangon Vivien.

Az édesanya  támogatná a fiát anyagilag is, minden vágya, hogy a gyermekei megismerhessék a bátyjukat.

Szeretném látni, hogy hogy néz ki. Szeretném tudni, hogy ő jól van-e, hogy boldog-e. Szeretném, ha megismerne engem és a testvéreit. Hiszem, hogy még lehetnénk egy család.

Vivi álma, hogy egyszer elsőszülött kisfia is rajta legyen a családi fotón
Vivi álma, hogy egyszer elsőszülött kisfia is rajta legyen a családi fotón    fotó: beküldött

Egy utolsó reménysugár

Vivien bízik abban, hogy a sors nem véletlenül sodorta őt most a nyilvánosság felé. Reméli, hogy sorai eljutnak azokhoz, akik ma fia, Márk környezetében élnek. Vagy talán magához a fiúhoz is elérnek...

Nagyon bízom benne, hogy ezt a cikket olyanok is olvassák, akik ismerik őt, vagy tudják, hol él. Nem akarok tolakodni, csak egy hidat szeretnék építeni a múlt és a jelen között

- mondja reménykedve Vivien.

A kisfiú még csak 5 éves volt, amikor utoljára találkoztak, idén viszont már 15 éves kamasz lesz. Az édesanya bízik a segítőkész emberekben, hátha valaki összekötné őt az elsőszülött fiával, vagy akár az örökbefogadó szülőkkel, hogy tíz évnyi bizonytalanság és fájdalom után végre megnyugvást találjon a lelke. A fia keresztneve Márk, 2011. őszén Pécsett született. Ezen az email címen felvehetik vele a kapcsolatot: [email protected].

A fiatal édesanya két nagyfiával, akik szeretnék megismerni a bátyjukat
A fiatal édesanya két nagyfiával, akik szeretnék megismerni a bátyjukat    fotó: beküldött

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu