Kétségbeesetten keresi fiát egy édesanya: "Örökbe adtam a gyermekemet, de még én is gyerek voltam!"

Tíz éve keresi a fiát a fiatal édesanya. Miklós Vivien élete látszólag tökéletes: boldog házasságban él Svédországban, öt gyönyörű gyermeket nevel jólétben, békében és szeretetben. A csillogó felszín mögött azonban egy tátongó űr emészti a lelkét: tizenhárom évvel ezelőtt, szinte még gyerekként, egy sorsdöntő aláírással lemondatták elsőszülött fiáról. Az édesanya az elmúlt 10 év alatt megannyiszor kereste- kutatta, hogyan és kinél él a fia, de nem jutott semmire. Elkeseredettségében az interneten próbálja folytatni a kutatást. Hosszú hallgatás után a Borsnak öntötte ki a szívét, remélve, hogy üzenete eljut a már kamasz fiához és ami a legnagyobb vágya, hogy ennyi idő elteltével újra átölelhesse gyermekét.

Keresi fiát az édesanya: Vivi mindössze 16 éves volt, amikor megszülte gyermekét egy intézetben. Pici korában "játszótársként" találkozhatott vele, azután örökbe adták a kisfiút Fotó: Beküldött fotó

Tíz éve keresi a fiát: „Mintha a szívemet kitépték volna!”

Senki nem fogta a kezét

Miklós Vivien kálváriája akkor kezdődött, amikor édesapja elhunyt, és a férfi halála után a család szétesett. Édesanyja súlyos alkoholproblémákkal küzdött, így a kislány állami gondozásba került. Ebben a rideg világban szerelmes lett - és állapotos.

16 éves voltam és állami gondozott, amikor a fiam született. Mindössze négy hónapos koráig lehettem vele, aztán őt nevelőszülőknél helyezték el, én meg visszakerültem Szigetvárra, a lakásotthonba. Azt hittem, belehalok a fájdalomba... Nem volt semmi olyan anyagi háttér és segítség, amire számíthattam volna a családomtól

- meséli Vivien, még ma is a könnyeivel küzdve.

Körülbelül 7 hónapos terhes volt, amikor a komlói anyaotthonba került. Ott, a szigorú szabályok között, az intézetben született meg a kisfia. Sosem felejti el a pillanatot, amikor először kezébe vehette kisbabáját.

Az a tekintet, azok a gyönyörű barna szemek örökre belém vésődtek. Csak pár hónapot lehettem vele, aztán elvitték tőlem

- mesélte tovább a fiatal édesanya.

Vivien akkor még maga is gyerek volt, aki támogatás, szeretet és iránymutatás helyett csak a teljes kilátástalanságot tapasztalta meg. Senki nem volt, aki megfogta volna a kezét, aki elmondta volna neki, hogy ebből is van kiút. Azt mondták, a kisfiának jó dolga lesz nevelőszülőknél és tarthatják egymással a kapcsolatot, láthatja őt, játszhat vele. Mindössze annyit kértek, tartsa titokban a gyermek előtt, hogy ő az édesanyja.