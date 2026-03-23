Halálos tünet, amit elbagatellizált: 26 évesen derült ki, 4. stádiumú rákban szenved

Egy apró, sokak által figyelmen kívül hagyott tünet miatt került életveszélybe egy fiatal férfi – és most mindenkit figyelmeztet: a rákot nem szabad félvállról venni.

Nem vette észre a rák jeleit

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A pennsylvaniai David Lyon mindössze 26 éves volt, amikor először észrevette, hogy valami nincs rendben.

2021 nyarán kezdtem észrevenni egy kis vért a székletemben

– idézte fel.

Eleinte azonban nem ijedt meg.

Egy fémlemezekkel dolgozó üzemben dolgoztam, és azt gondoltam, talán véletlenül megsérültem. Csak pár naponta jelent meg egy kis piros. De azt is éreztem, hogy sokkal gyakrabban kell mosdóba mennem, mint korábban.

A helyzet azonban gyorsan romlott.

A következő héten már nem tudtam kiegyenesedni. Erős hasi fájdalmam volt, és görnyedve jártam. Azt gondoltam: ‘valami nincs rendben’.

Rákkal küzdött

A vizsgálatok után jött a hideg zuhany: három nappal a kolonoszkópiát követően közölték vele, hogy 4. stádiumú vastagbélrákja van. Ami ennél is rosszabb, a következő vizsgálatok azt is kimutatták, a rák már átterjedt a májára is, annyira agresszív volt. Az orvosok is döbbenten álltak a helyzet előtt.

Az orvosok nem tudták, mit gondoljanak, mert ennyire fiatal voltam.

David túlélési esélye mindössze 10 százalék volt. A férfi kemoterápián esett át, majd egy brutálisan hosszú, 16 órás májátültetésen is. A kezelések végül csodát tettek.

A kemó működött. Annyira összezsugorította az eredeti daganatot a vastagbelemen, hogy a clevelandi sebész már el tudta távolítani. Az első műtétem, amikor eltávolították a daganat kiindulópontját, 2022. július 11-én volt, körülbelül egy évvel a diagnózis után.

A ma 31 éves férfi már rákmentes. A legnehezebb időszakban egy váratlan dolog tartotta benne a lelket: a sport. Habár az orvosok azt tanácsolták, hogy tegyen le róla, ő nem hagyta abba.

A hoki tartott épelméjűnek. Az orvosok azt mondták, valószínűleg abba kellene hagynom. A fejemben meg az volt: ‘Azt akarjátok, hogy épelméjű maradjak? Akkor nem fogom abbahagyni a hokit’. Az egész kemoterápia alatt csak egy meccset hagytam ki. Ugyanúgy találkoztam a barátaimmal, videójátékoztam és koncertekre jártam.

David ma már azért küzd, hogy mások ne kövessék el ugyanazt a hibát

Célja, hogy a 25–31 év közötti fiatalok is komolyan vegyék a testük jelzéseit, és merjenek orvoshoz fordulni.

Ne féljetek a kolonoszkópiával kapcsolatos stigmától. Ne szégyelljétek. Az isten szerelmére, menjetek el kivizsgálásra.

A szakértők szerint a tünetek sokszor megtévesztőek lehetnek: a vastagbélrák jelei gyakran átfednek más, kevésbé súlyos betegségekkel – írja a Lad Bible.