„NA SZIA MENTŐ!” – mém lett a hős kisfiú, aki megmentette az édesanyját

Alig tudnak betelni az emberek azzal a 4 éves kisfiúval, akinek a történetét a napokban osztotta meg az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A „NA SZIA MENTŐ” azóta mém lett, a kisfiút pedig hősként ünneplik.

"NA SZIA MENTŐ" - mém lett a hős kisfiú. (Képünk illusztráció)

Fotó: Faludi Imre / MTI

„NA SZIA MENTŐ!” – a kisfiú tudta, mit kell tennie

A 4 éves kisfiú a budapesti otthonukban nem tudta felkelteni az édesanyját, aki az ágyban feküdt. Azonnal kapcsolt és hívta a 112-es segélyhívót. A mentésirányító ezek után végig vonalban maradt a gyermekkel, akitől fontos információkat is kapott. A kisfiú elmondta, hogy az anyja lélegzik és pislog is, azonban nem mozdul. Ezek után a mentésirányító azt tanácsolta neki, hogy kopogjon át a szomszédba és kérjen segítséget. A fiú ezt a kérést is tökéletesen teljesítette.

A mentők hamarosan a helyszínre értek és ellátták a nőt, aki a vércukorszintje miatt kontaktusképtelenné vált. A nő az ellátás hatására hamarosan magához tért, majd a mentők stabil állapotban kórházba vitték.

Imádják a mémmé vált fiút

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán osztott meg MI-val generált mémet a hős fiúról. Nem kellett sokat várni, a kommentelők is beszálltak és több mém is készült a kisfiú ikonikus köszönésével:

NA SZIA MENTŐ!

Több kommentelő azt javasolja, hogy pólókat kellene csinálni ezzel a szöveggel. Meg is alkották ezt páran a mesterséges intelligencia segítségével:

Te vennél ilyen pólót? / Fotó: Facebook.com

Természetesen a kommentelők a szlogenen felül a kisfiút is méltatják, nem is ok nélkül. Katalin szerint „sokáig fogjuk emlegetni ezt a tündéri hívást, és a diszpécser kedves biztató diskurzusát. Emberek tanuljunk ettől a kicsi embertől. Na így kell illedelmesen, okosan segítséget kérni. És még csak 4 éves.”

Bátor, hős kisfiú, életet mentett! Le a kalappal előtte!! Anyukának is gratulálok, hogy megtanította, ilyenkor mit tegyen! Jó egészséget kívánok!

- írja a kommentjében Márta.

A hozzászólásokban kiemelik a mentésirányítót is, aki végig nyugalommal, türelemmel és profin beszélgetett a kisfiúval. Ezen felül többen is azt írták, hogy a videó hatására ők is megtanították a gyereküknek, hogyan kell szakszerűen segítséget kérni, ha esetleg valami baj történne velük.

Tegnap a kisunokámnak lejátszottam a telefonhívást, tanítottam telefonálni, azóta a 112-t akarja hívni, mert Anya köhög, beteg

- írta egy hozzászóló a bejegyzés alá.

