Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„NA SZIA MENTŐ!” – mém lett a hős kisfiú, aki megmentette az édesanyját

életmentés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 18:05
kisfiúOrszágos Mentőszolgálat
Igazi hős lett egy 4 éves kisfiú, aki megmentette az anyukája életét. A nő nem tudott megmozdulni, ezért a fiú tárcsázta a 112-őt, majd a mentésirányító végig a vonalban maradt a gyerekkel, amíg a mentők a helyszínre értek. A kisfiú és az ikonikus köszönése, a „NA SZIA MENTŐ”, mára valóságos mém lett.

Alig tudnak betelni az emberek azzal a 4 éves kisfiúval, akinek a történetét a napokban osztotta meg az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A „NA SZIA MENTŐ” azóta mém lett, a kisfiút pedig hősként ünneplik. 

"NA SZIA MENTŐ" - mém lett a hős kisfiú. (Képünk illusztráció)
"NA SZIA MENTŐ" - mém lett a hős kisfiú. (Képünk illusztráció) 
Fotó: Faludi Imre / MTI

„NA SZIA MENTŐ!” – a kisfiú tudta, mit kell tennie 

A 4 éves kisfiú a budapesti otthonukban nem tudta felkelteni az édesanyját, aki az ágyban feküdt. Azonnal kapcsolt és hívta a 112-es segélyhívót. A mentésirányító ezek után végig vonalban maradt a gyermekkel, akitől fontos információkat is kapott. A kisfiú elmondta, hogy az anyja lélegzik és pislog is, azonban nem mozdul. Ezek után a mentésirányító azt tanácsolta neki, hogy kopogjon át a szomszédba és kérjen segítséget. A fiú ezt a kérést is tökéletesen teljesítette. 

A mentők hamarosan a helyszínre értek és ellátták a nőt, aki a vércukorszintje miatt kontaktusképtelenné vált. A nő az ellátás hatására hamarosan magához tért, majd a mentők stabil állapotban kórházba vitték. 

Imádják a mémmé vált fiút 

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán osztott meg MI-val generált mémet a hős fiúról. Nem kellett sokat várni, a kommentelők is beszálltak és több mém is készült a kisfiú ikonikus köszönésével: 

NA SZIA MENTŐ!

Több kommentelő azt javasolja, hogy pólókat kellene csinálni ezzel a szöveggel. Meg is alkották ezt páran a mesterséges intelligencia segítségével:

Te vennél ilyen pólót? / Fotó: Facebook.com

Természetesen a kommentelők a szlogenen felül a kisfiút is méltatják, nem is ok nélkül. Katalin szerint „sokáig fogjuk emlegetni ezt a tündéri hívást, és a diszpécser kedves biztató diskurzusát. Emberek tanuljunk ettől a kicsi embertől. Na így kell illedelmesen, okosan segítséget kérni. És még csak 4 éves.”

Bátor, hős kisfiú, életet mentett! Le a kalappal előtte!! Anyukának is gratulálok, hogy megtanította, ilyenkor mit tegyen! Jó egészséget kívánok!

- írja a kommentjében Márta. 

A hozzászólásokban kiemelik a mentésirányítót is, aki végig nyugalommal, türelemmel és profin beszélgetett a kisfiúval. Ezen felül többen is azt írták, hogy a videó hatására ők is megtanították a gyereküknek, hogyan kell szakszerűen segítséget kérni, ha esetleg valami baj történne velük. 

Tegnap a kisunokámnak lejátszottam a telefonhívást, tanítottam telefonálni, azóta a 112-t akarja hívni, mert Anya köhög, beteg

- írta egy hozzászóló a bejegyzés alá. 

A kisfiúról és a híressé vált szlogenjéről készült mémeket képgalériánkban nézheted meg: 

Galéria: Mém és hős lett a kisfiú, aki megmentette az anyját
1/10
Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu