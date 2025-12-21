"Na, szia mentő!" - kiderült, Medárd mentős szeretne lenni

"Na, szia mentő!" Három szó, amely hallatán az egész ország tudja, kiről van szó, miután mindenhová eljutott annak a négyéves kisfiúnak, Filip Medárdnak a története, aki kora ellenére talpraesettségével megmentette cukorbeteg édesanyja életét. Az egész pedig immáron odáig jutott, hogy az ovis úgy döntött, a jövőben ő is mentős lesz, méghozzá a leggyorsabb.

Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

A csapból is én folyok

- jegyezte meg a kameráknak a négyéves kisfiú színezés közben, hozzátéve, egyre több barátja van és rengeteg ajándékot, főként csokit kap, amit pont ugyanúgy élvez, mint azt, hogy mindenki róla beszél.

Medárd szintén mentős szeretne lenni

Hogyha valaki rosszul van, akkor én megmentem

- mesélte lelkesen, hozzátéve, olyan lesz, mint a villám, munkatársai utol sem érik őt.

Szavaiból pedig ismét látszik, hiába négyéves, tudja, fontos a gyors segítség, ha valaki bajban van. Nem hiába riasztotta azonnal a 112-t édesanyja rosszullétét követően. Történetével pedig milliók szívébe belopta magát.