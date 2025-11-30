Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Különleges élmény az északi fény varázslata Grönland egén

Digitális detox a világ legelszigeteltebb Airbnb-házában – Elképesztő körülmények várnak ezen a különleges szigeten

Airbnb
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 17:15
digitális detoxGrönlandszállás
Egy úszó airbnb-kabin csendjében tölteni az éjszakát egyszerre félelmetes és felszabadító, főleg amikor az embernek csak a hullámzó jég és a sarki fény a társasága. A világ talán legvadabb szállása egy eldugott gleccseröbölben ringatózik, ahol minden pillanat a természet erejéről mesél – ez a grönlandi digitális detox.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Kelet-Grönland egyik legeldugottabb fjordjában található a világ egyik legtávolabbi és legextrémebb Airbnb-lakása: egy 1 hálószobás, hatszögletű, zöld lebegő kunyhó, amelyet két erős kötél és egy horgony rögzít a parthoz, és ahol igazi digitális detox vár. Nicco Segreto, helyi sarkvidéki túravezető és a kunyhó tulajdonosa szerint itt még a jegesmedve sem jelent veszélyt: „Ha jönne egy medve, csak zárd be az ajtót, és minden rendben.”

  • Lebegő Airbnb-kabin Kelet-Grönland elszigetelt fjordjában.
  • Teljes digitális detox sarki fénnyel és jéghegyekkel.
  • Gleccserbarlang-túra és frissen fogott lazac-vacsora.
A digitális detoxnak köszönhetően Grönlandon a tökéletes élmények várnak, mint a bálnales.
Grönland szigorú szépsége magával ragadó élményeket kínál. A helyszín nyújtotta digitális detoxnak köszönhetően itt a valóban fontos dolgoknak szentelheted a figyelmedet
Fotó: Wikipedia 

Digitális detox Grönland partjainál

A vendég azonban szinte teljesen magára marad Grönland vad természetében, a legközelebbi embert csak egy műholdas telefonhívással lehet elérni.

A finn gyártmányú, jól szigetelt aurora-ház (az északi fény megfigyelésére kialakított építmény, amilyen szállás Izlandon is elérhető) üvegből készült tetején keresztül a csillagokat és az aurora borealist is csodálhatjuk, miközben az épület geometrikus formája egy old school rakétakapszulát idéz.

A kunyhóban két fő fér el kényelmesen, az ár tartalmazza a reggelit és vacsorát is, az ételt Segreto személyesen készíti, frissen kifogott grönlandi lazacból. Nincs Wi-Fi, nincs telefonnyomkodás – csak a csend, a tenger lassan jéggé dermedő hullámai, a fjord és az azt körülölelő hegyek.

A két fő részére alkalmas kabin 7347 DKK (nagyjából 391 000 Ft) éjszakánként, vacsorával és reggelivel együtt.

Extrém luxus minimálban

A térség lakossága rendkívül ritka: észak felé 800 kilométer a következő település, dél felé 7 600 kilométer a következő földdarab – Brazíliában. Tasiilaq városa és Kulusuk repülőtere azonban némi kapcsolatot biztosít a külvilággal.

A vendégek a „quietcation” (vagyis a csendet és a teljes lelki nyugalmat keresik), a digitális detox és az off-grid utazások (olyan helyek, ahol nincs hálózat, infrastruktúra vagy tömeg) trendjét követve keresik a teljes kikapcsolódást: a luxus itt nem a túlzásokban, hanem az esszenciális élményekben rejlik.

A nap végén a vendég az Airbnb-kunyhóban heverve nézheti, amint az északi fény errefelé jellemző rózsás-bíbor árnyalatai a nyugodt, lassan jegesedő tengerben tükröződnek. A másnap reggel frissítő, gyors mártózással kezdődik a jéghideg vízben, majd irány a felfedezés: a közelben található jégbarlang (amilyenekből közelebb is számos szép helyszínt találunk), amelyet Segreto tíz éve fedezett fel, most a vendégeknek is nyitva áll.

Az élmény elzár minket a világ zajától, a modern élet stresszétől: Grönland vad, hatalmas és kihívásokkal teli természete olyan perspektívát kínál, amelyet a legextrémebb utazás sem feledtethet. A lebegő kunyhóban töltött idő és a barlang felfedezése arra emlékeztet, hogy néha teljesen el kell távolodni mindentől, hogy újra megtaláljuk önmagunkat.

Nézd meg Grönland vad, szigorú és jéghideg szépségét az alábbi videóban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu