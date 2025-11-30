Digitális detox a világ legelszigeteltebb Airbnb-házában – Elképesztő körülmények várnak ezen a különleges szigeten

Kelet-Grönland egyik legeldugottabb fjordjában található a világ egyik legtávolabbi és legextrémebb Airbnb-lakása: egy 1 hálószobás, hatszögletű, zöld lebegő kunyhó, amelyet két erős kötél és egy horgony rögzít a parthoz, és ahol igazi digitális detox vár. Nicco Segreto, helyi sarkvidéki túravezető és a kunyhó tulajdonosa szerint itt még a jegesmedve sem jelent veszélyt: „Ha jönne egy medve, csak zárd be az ajtót, és minden rendben.”
A vendég azonban szinte teljesen magára marad Grönland vad természetében, a legközelebbi embert csak egy műholdas telefonhívással lehet elérni.
A finn gyártmányú, jól szigetelt aurora-ház (az északi fény megfigyelésére kialakított építmény, amilyen szállás Izlandon is elérhető) üvegből készült tetején keresztül a csillagokat és az aurora borealist is csodálhatjuk, miközben az épület geometrikus formája egy old school rakétakapszulát idéz.
A kunyhóban két fő fér el kényelmesen, az ár tartalmazza a reggelit és vacsorát is, az ételt Segreto személyesen készíti, frissen kifogott grönlandi lazacból. Nincs Wi-Fi, nincs telefonnyomkodás – csak a csend, a tenger lassan jéggé dermedő hullámai, a fjord és az azt körülölelő hegyek.
A két fő részére alkalmas kabin 7347 DKK (nagyjából 391 000 Ft) éjszakánként, vacsorával és reggelivel együtt.
A térség lakossága rendkívül ritka: észak felé 800 kilométer a következő település, dél felé 7 600 kilométer a következő földdarab – Brazíliában. Tasiilaq városa és Kulusuk repülőtere azonban némi kapcsolatot biztosít a külvilággal.
A vendégek a „quietcation” (vagyis a csendet és a teljes lelki nyugalmat keresik), a digitális detox és az off-grid utazások (olyan helyek, ahol nincs hálózat, infrastruktúra vagy tömeg) trendjét követve keresik a teljes kikapcsolódást: a luxus itt nem a túlzásokban, hanem az esszenciális élményekben rejlik.
A nap végén a vendég az Airbnb-kunyhóban heverve nézheti, amint az északi fény errefelé jellemző rózsás-bíbor árnyalatai a nyugodt, lassan jegesedő tengerben tükröződnek. A másnap reggel frissítő, gyors mártózással kezdődik a jéghideg vízben, majd irány a felfedezés: a közelben található jégbarlang (amilyenekből közelebb is számos szép helyszínt találunk), amelyet Segreto tíz éve fedezett fel, most a vendégeknek is nyitva áll.
Az élmény elzár minket a világ zajától, a modern élet stresszétől: Grönland vad, hatalmas és kihívásokkal teli természete olyan perspektívát kínál, amelyet a legextrémebb utazás sem feledtethet. A lebegő kunyhóban töltött idő és a barlang felfedezése arra emlékeztet, hogy néha teljesen el kell távolodni mindentől, hogy újra megtaláljuk önmagunkat.
Nézd meg Grönland vad, szigorú és jéghideg szépségét az alábbi videóban:
