Digitális detox a világ legelszigeteltebb Airbnb-házában – Elképesztő körülmények várnak ezen a különleges szigeten

Kelet-Grönland egyik legeldugottabb fjordjában található a világ egyik legtávolabbi és legextrémebb Airbnb-lakása: egy 1 hálószobás, hatszögletű, zöld lebegő kunyhó, amelyet két erős kötél és egy horgony rögzít a parthoz, és ahol igazi digitális detox vár. Nicco Segreto, helyi sarkvidéki túravezető és a kunyhó tulajdonosa szerint itt még a jegesmedve sem jelent veszélyt: „Ha jönne egy medve, csak zárd be az ajtót, és minden rendben.”

Lebegő Airbnb-kabin Kelet-Grönland elszigetelt fjordjában.

Teljes digitális detox sarki fénnyel és jéghegyekkel.

Gleccserbarlang-túra és frissen fogott lazac-vacsora.

Grönland szigorú szépsége magával ragadó élményeket kínál. A helyszín nyújtotta digitális detoxnak köszönhetően itt a valóban fontos dolgoknak szentelheted a figyelmedet

Digitális detox Grönland partjainál

A vendég azonban szinte teljesen magára marad Grönland vad természetében, a legközelebbi embert csak egy műholdas telefonhívással lehet elérni.

A finn gyártmányú, jól szigetelt aurora-ház (az északi fény megfigyelésére kialakított építmény, amilyen szállás Izlandon is elérhető) üvegből készült tetején keresztül a csillagokat és az aurora borealist is csodálhatjuk, miközben az épület geometrikus formája egy old school rakétakapszulát idéz.

A kunyhóban két fő fér el kényelmesen, az ár tartalmazza a reggelit és vacsorát is, az ételt Segreto személyesen készíti, frissen kifogott grönlandi lazacból. Nincs Wi-Fi, nincs telefonnyomkodás – csak a csend, a tenger lassan jéggé dermedő hullámai, a fjord és az azt körülölelő hegyek.

A két fő részére alkalmas kabin 7347 DKK (nagyjából 391 000 Ft) éjszakánként, vacsorával és reggelivel együtt.

Extrém luxus minimálban

A térség lakossága rendkívül ritka: észak felé 800 kilométer a következő település, dél felé 7 600 kilométer a következő földdarab – Brazíliában. Tasiilaq városa és Kulusuk repülőtere azonban némi kapcsolatot biztosít a külvilággal.

A vendégek a „quietcation” (vagyis a csendet és a teljes lelki nyugalmat keresik), a digitális detox és az off-grid utazások (olyan helyek, ahol nincs hálózat, infrastruktúra vagy tömeg) trendjét követve keresik a teljes kikapcsolódást: a luxus itt nem a túlzásokban, hanem az esszenciális élményekben rejlik.