“A szorongás belopózott az életünkbe” – versenyt fut az idővel a súlyos beteg Mirkó édesanyja

Múlt vasárnap nemcsak a vérhold ragyogott az égen, hanem egy különleges esemény is melegítette a szíveket országszerte: a Duchenne-féle izomdisztrófia világnapja. Ez a nap a tudatosság növeléséről, a kutatások támogatásáról és az érintett családok melletti kiállásról szólt. Köztük a kis Mirkó történetéről is, akinek mosolya a legnagyobb harcot vívó gyerekek bátor példája. „Örülj mindennek, mert minden egy csoda körülöttünk” – mondja Mirkó. A kisfiú tíz évesen, súlyos betegség ellenére, minden egyes sétával az életet ünnepli, és elképesztő csodálattal nézi maga körül a világot.

Mirkó súlyos harcot vív édesanyjával karöltve Fotó: olvasói

Mirkó édesanyja: “Ez a szorongás belopódzott az életünkbe, és úgy érzem, már mindig velünk marad”

Mirkó angyalarcú kisfiú, akinek élete sajnos nem olyan, mint a többi tízévesé. Duchenne-féle izomsorvadással él, amely ritka, genetikai betegség, lassan építi le a kisfiú izmait. Először a járását, később a légző- és szívizmait is érinti. Ez egy súlyos, halálos kimenetelű betegség. Mirkónál már megjelentek a Duchenne-szindróma tünetei: járása nehezebbé vált, és egyre kevésbé szívesen tesz meg rövidebb sétákat is.

Mirkó súlyos harcot vív édesanyjával karöltve, Dékány Tímeával. A kisfiú nemrég elesett, ami hatalmas aggodalmat váltott ki Tímeából, az egyedülálló szegedi anyukából, aki minden erejével harcol Mirkóért.

Minden nap azét küzd, hogy járhasson Fotó: olvasói

“Mirkó elesett… Máskor is előfordul, és most sem tűnt súlyosnak, mégis, amikor később panaszkodott, hogy fáj, ahogy rálép, bennem azonnal megfagyott minden. A csontritkulás miatt már egy apró esés is hatalmas félelmet hoz magával. Amíg nem láttuk a röntgen eredményt, ezer gondolat cikázott át a fejemben ès láttam hogy Mirkó fejében is. Egy olyan dolog, ami más gyereknek meg se kottyan, nekünk rémisztő szakadék. Ez a szorongás belopódzott az életünkbe, és úgy érzem, már mindig velünk marad. A röntgen szerencsére nem mutatott komoly bajt. De újra emlékeztetett milyen nagy ajándék, amikor minden rendben van, és gondtalanul ölelhetjük meg egymást. Vigyázzunk egymásra...” – üzente Tímea bejegyzésében.

Minden nap küzd azért, hogy járhasson, játszhasson, élhesse azt a gyermekkort, amit minden gyereknek meg kellene kapnia. Anyaként nézni, ahogy egyre több nehézséggel kell szembenéznie, szívszorító és fájdalmas. Mégis minden mosolya, minden apró lépése erőt ad nekem is, hogy küzdjek vele együtt nap mint nap.

– meséli Dékány Tímea aki mindent belead kisfia kezelésének megvalósításába.

Génterápia A legígéretesebb kezelés, a Dubai génterápia, amely a Duchenne-betegség gyógyítására irányul, jelenleg körülbelül 1 milliárd forintba kerül. Ennek az összegnek azonban csupán 10%-a áll rendelkezésre Mirkónak. Így az összefogás és a támogatások nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Mirkó megkaphassa ezt a korszerű kezelést.

"Nehéz és ijesztő ez az út a Duchenne ellen de boldog vagyok, hogy én vagyok a Mirkó anyukája. Ő az én mindenem. Egy évtized telt el azóta, hogy a karomba vettem, és azóta egyetlen nap sem múlt el úgy, hogy ne lettem volna hálás azért, hogy engem választott az anyukájának. Az utunk nem mindig könnyű, de a mosolyával, a szemei ragyogásával és azzal a szeretettel, amit csak ő tud adni, minden akadályon átsegít. Mirkó az erőm, a reményem, a legnagyobb ajándékom." -meséli Tímea Mirkó 10. születésnapja kapcsán.