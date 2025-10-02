Előkerült a horrorisztikus videó: Ördög Nóra férjét megtámadták Ázsiában

Óriási népszerűséggel dübörög az Ázsia Expressz idei évada is, ahol Ördög Nóra és családja ezúttal is beengedte a nézőket az életébe és megmutatta, hogyan élték meg ők a kinti heteket.

Ördög Nóra férjét, Nánási Pált durván megharapta egy majom az idei Ázsia Expressz forgatásán (Fotó: Bors)

Ázsia Expressz 2025: A horror idén sem maradt el

A forgatások idején minden évben megküzdenek a távoli ország természeti nehézségeivel és állatvilágával, ami idén sem maradhatott ki a repertoárból. Az előző évadok során találkoztunk már kígyókkal, gekkókkal, óriás pókokkal és skorpióval, illetve különböző természeti csapásokkal: orkán erejű széllel, brutális mennyiségű esővel és tűzvésszel is, amikor a fél hegyoldal a stáb szeme láttára égett le. Ördög Nóra korábban a Borsnak adott interjújában őszintén mesélt róla, hogy az ártatlannak tűnő majmocskák ugyan aranyosak és közkedveltek, ő azonban mégsem kedveli őket, főleg azok után, hogy balesetet is okoztak.

Az idei sláger állat a majom volt, a férjemet az egyik elég csúnyán meg is harapta, aminek lettek egészségügyi következményei, sok injekciót kellett kapnia. Szerencsére azóta már jól van.

– kezdte Nóri. A Nánázsia legújabb epizódjában Pali megmutatta az ominózus támadást. Eleinte tulajdonképpen még csak annyi látszik, hogy az állatok rendkívül emberhez szokottak és közvetlenek, gond nélkül felugrálnak mindenki ölébe, fejére, vállára is, sőt mi több, kifejezetten nagy érdeklődést mutatnak az órák és karkötők iránt. Míg Ördög Nóri forgatott, Nánási Pál Micivel és Vencivel töltött külön időt, amikor megtörtént a baj.

A Nánázsia epizódjából jól kivehető: Palit egy anyamajom támadta meg, aki a kicsinyét féltette (Fotó: YouTube)

Pali sokat bátorította Micit, aki szintén tartott a majmoktól, Venci azonban bátran játszott velük. A képsorok alapján jól kivehető, hogy egy majom család közeledik Venci felé, és a kölyök majom is nagyon barátságosan érdeklődik iránta. Bár Vencinek nem esik bántódása, a háttérből kamerázó Palinak váratlanul nekitámad az anyamajom, vélhetően azért, mert féltette a kicsinyét. A megdöbbentő pillanatok után Pali megmutatta, hogy éles, erős harapásnyom maradt a kezén, amivel végül orvoshoz fordult, hiszen a majmok sokféle betegséget terjeszthetnek.