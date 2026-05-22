Túszul ejtették a buszt a „kalózmajmok”- Sokkot kaptak az utasok, nem engedték tovább őket az állatok

Pokoli hőség tombol India Maharashtra államában, ahol a hőmérő higanyszála már a 40 fokot is jócskán meghaladta. A tikkasztó szárazság nemcsak az embereket, de a vadállatokat is az őrületbe kergeti. Egy helyi járat utasai a saját bőrükön tapasztalták meg, mire képes a szomjhalál szélén álló majombanda.

Részegítő hőségben egy majombanda tagjai körbevették a buszt, és nem mozdultak el az útból, amíg vizet nem kaptak az utasoktól Fotó: Fazekas Ivett

Minden úgy kezdődött, mintha egy akciófilmet látnának az utasok: egy bátor majom hirtelen kiugrott az erdőből, és egyenesen a robogó busz elé vetette magát. A sofőr reflexből beletaposott a fékbe, a jármű hatalmas porfelhőt kavarva megállt. A ravasz főemlős ekkor leadta a drótot a társainak. Másodpercek alatt tucatnyi szomjas „kalóz” rontott elő a fák közül, és teljesen körbezárták a buszt.

Sokkban voltunk. Egyszerűen nem tágítottak, amíg nem kaptak vizet! Centikre voltak a szélvédőtől

– idézte fel a drámai perceket az egyik rémült utas az India Today riporterének.

Vizes palackokkal fizettek a majombanda tagjainak

A megrekedt utasok gyorsan kapcsoltak. Rájöttek, hogy az állatok nem bántani akarják őket, csupán az életükért küzdenek a tikkasztó hőségben. Elővették a saját vizes palackjaikat, és elkezdték kitölteni a vizet a majmoknak. A potyautasok mohón vetették rá magukat a folyadékra, majd miután minden cseppet elnyalogattak, békésen elvonultak, szabad utat engedve a busznak.

Néha tragédia a vége

Bár ez a kaland szerencsésen végződött, az indiai majomcsapatok sokszor halálos veszélyt jelentenek. Nemrég Uttar Prades államban történt egy horrorisztikus eset: egy banda belopózott egy családi házba, és elrabolt egy mindössze kéthónapos csecsemőt, miközben a szülők a házimunkát végezték.

A kétségbeesett család órákig kereste a kicsit, mire rátaláltak a legszörnyűbb rémálmukra: a majmok egy vízzel teli hordóba fojtották a csecsemőt. A helyi rendőrség azonnal nyomozást indított, de a tragédiát már nem lehetett megakadályozni – írja a Daily Star.