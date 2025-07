SMA-s Nárcisz egyetemre készül: "Nagy célom, hogy pszichológiát tanuljak"

Nárciszról akkor írtunk legutoljára, amikor a kislány, aki valójában már nem is olyan kicsi, hiszen nemsokára betölti 19. életévét, megszerezte az érettségi bizonyítványát. Lisztes Nárcisz egy gyógyíthatatlan gerincvelő eredetű izomsorvadással, az úgynevezett SMA betegséggel született, 2006.08.13-án. A halálos betegségre gyógymód sajnos nincs, de a megfelelő kezelésekkel a betegek állapota szinten tartható. A diagnózis megállapításakor az orvosok mindössze két évet jósoltak neki, Nárcisz hatalmas küzdésvágya azonban egészen messzire repítette őt: minden akadálya ellenére idén sikeres érettségi vizsgát tett és ez még nem minden, szeretne továbbtanulni az egyetemen is! Volt osztályfőnöke és az iskola igazgatója hamarosan egy laptopot fog ajándékozni a kislánynak, hogy ezzel is segítsék továbbtanulási terveit. Nárciszt arról kérdeztük, hogyan telnek a mindennapjai az érettségi óta, mit tervez a nyárra, illetve hol szeretne továbbtanulni.

Lisztes Nárcisz az első olyan SMA-s diák, aki nem speciális intézményben tette le az érettségi vizsgáit

Fotó: Beküldött

Lisztes Nárcisz pontosan tudja, fizikai korlátai miatt az életben csak a szorgalmára és az eszére támaszkodhat

A kislány a középiskolát négy évvel ezelőtt kezdte a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnáziumban. Online órákon tanult, édesanyja és a tanárok is külön foglalkoztak vele. Kedvenc tantárgya a biológia és a digitális kultúra volt. Ebből a két tárgyból már tavaly előrehozott érettségit tett, a biológia vizsgája ráadásul dicséretes lett. Sokáig úgy tűnt, hogy az idei érettségin azonban nem fog tudni részt venni, a szalagavatója után ugyanis rosszul lett.

Megállt a szívem pár percre. A szalagavatóm után másnap nagyon rosszul lettem. 9 napig kórházban voltam, azt mondták nem jöhetek haza úgy, hogy nem leszek állandóan lélegeztetőgépen

– mesélte korábban a Borsnak Nárcisz.

Csodával határos módon a fiatal lány állapota azonban javulni kezdett, a kórházból hazaengedték és folytatni tudta a vizsgákra való felkészülést.

Osztálytársaival továbbra is tartja a kapcsolatot

Nárcisz kérdésünkre elmondta, hogy minden osztálytársával jó kapcsolatot ápol. Amióta elindult a nyári szünet, az élet kicsit nyugodtabb lett, a fiatal lány ugyanis nagyon szeretett tanulni, de volt osztálytársaival folyamatosan tartja a kapcsolatot.

Mindig kérdezik, hogy vagyok, ugye jól vagyok? Februárban ugye kórházban voltam, mindenki nagyon aggódott értem. Nagyon jól esik és hálás vagyok, hogy ilyen szuper osztályhoz tartozhattam

– nyilatkozta lapunknak Nárcisz.