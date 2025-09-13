"Nem tudni, melyik születésnapom lesz az utolsó" - SMA-s Nárcisz küzd, amíg lehet

Lisztes Nárcisz történetéről valószínűleg akkor hallottak a legtöbben, amikor a fiatal lány gyógyíthatatlan betegsége ellenére, az ágyban fekve leérettségizett. Először a gimnázium utolsó előtti évében tett előrehozott érettségit biológiából és digitális kultúrából, majd az utolsó évben a többi tantárgyból is. Tette mindezt úgy, hogy nem egy speciális oktatási intézményben tanult, hanem egy teljesen általános gimnáziumban, ahol ugyanazok a feltételek vonatkoztak rá, mint a többiekre. Pedig Nárcisz egy gyógyíthatatlan betegségben, egy genetikai eredetű izomsorvadásban, és amiért SMA-s Nárcisz a saját testébe zárva, ágyhoz kötve éli mindennapjait.

SMA-s Nárcisz miatt csak pár évet jósoltak az orvosok, de a fiatal lány erősebb, mint a betegsége, nyáron 19 éves lett.

Fotó: Beküldött

Az SMA ugyan gyógyíthatatlan, de ma már rendelkezésre állnak olyan génterápiás gyógyszerek, amik lassítják a betegség lefolyását és jobb életminőséget biztosítanak a betegnek. Ezek a gyógyszerek azonban csak egy bizonyos életkorig, illetve egy bizonyos egészségügyi állapotig vehetőek igénybe. Jelenleg is több magyar kisgyerek vár arra, hogy megkaphassa a terápiát, aminek ára nagyon magas, több százmillió forintos nagyságrendű. Magyarországon elsőként a kis Györök Zente kaphatta meg az injekciót, ami azóta rengeteget javított a kisfiú állapotán. Nárcisz kiskorában azonban még nem állt rendelkezésre ez a lehetőség, ezért a betegség Nárcisz esetében ahhoz vezetett, hogy a fiatal lány az ágyhoz kötve éli életét.

SMA-s Nárcisz augusztusban ünnepelte a születésnapját

Amikor Nárciszról 8 hónapos korában kiderült, hogy SMA-s, orvosai csak pár évet jósoltak neki. Nárcisz küzdésvágyának azonban hatalmas ereje van, augusztus 13-án lett 19 éves. Nárcisz tisztában van a helyzetével, azzal, hogy egy gyógyíthatatlan betegséggel él együtt, aminek során az izmok fokozatosan elsorvadnak, ugyanakkor nem hagyja, hogy ez elvegye az életkedvét. Tele van kíváncsisággal, mindig szeretne tanulni valamit, most épp spanyolul tanul.

Próbáljuk minden szülinapomat úgy alakítani, hogy felejthetetlen legyen, hiszen nem tudjuk kiszámítani, melyik lesz az utolsó... Februárban is váratlanul jött, hogy leállt a szívem, csak a csodán és az orvosokon múlt, hogy most itt vagyok, és betölthettem a 19-et! Bár már csak egy tüdőm működik, de nem adom fel, küzdök, amíg lehet

– nyilatkozta lapunknak Nárcisz.