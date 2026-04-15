Egy szív, amely minden gyermekért dobban: Dudás Ildikó reményt ad a reménytelenségben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 09:30
Létezik egy szeretet, amely nem ismer határokat, és egy akarat, amely falakat bont le. Dudás Ildikó neve mára összeforrt az önzetlenséggel.

12 évnyi küzdelem után Dudás Ildikó most ott térdel a kórházi ágyak mellett és ott áll az üres konyhákban, hogy senki ne maradjon egyedül a bajban. 

Dudás Ildikó
Az elmúlt 12 évben a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány élén Dudás Ildikó valóságos angyallá vált sokak szemében.
Fotó: olvasói fotó

Nem tudok elmenni egyetlen könnyes gyermekszem mellett sem!

 – mondja Ildikó, akinek legújabb vállalása nem csupán adomány, hanem egy darab a lelkéből.

Vannak pillanatok, amikor a szó kevés. Vannak sorsok, amelyeket csak egy öleléssel és végtelen tenni akarással lehet elviselhetőbbé tenni. Dudás Ildikó pontosan ezt teszi. Ő nem csupán egy jótékonykodó vállalkozó; ő az a csupaszív nő, aki éjszakákon át virraszt, ha egy gyűjtés elakad, és aki képes volt a saját házát is odaadni egy bajba jutott családnak, hogy tető legyen a fejük felett.

Az elmúlt 12 évben a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány élén Ildikó valóságos angyallá vált sokak szemében. Ott volt, amikor a kis Ádin életmentő 1,3 milliárd forintjáért küzdött az ország, és ott állt Mata Kevin, az SMA-s Tomika és Baksy Léni mellett is. Ildikó nemcsak pénzt gyűjt: ő reményt ad, hitet és egy biztos pontot a bizonytalanságban.

Imádság a kórtermekben: Dudás Ildikó a daganatos gyermekeknek is segít

A kórházi falak között az idő másképp telik. Egy beteg gyermek számára a steril környezet, a tűszúrások és a család hiánya felfoghatatlan fájdalom. Ildikó tudja, hogy a gyógyszerek mellett a legnagyobb szükség a lélek táplálékára van. Ezért döntött úgy: bevételeinek jelentős százalékát arra áldozza, hogy fényt vigyen a sötétségbe.

Megszámolni is nehéz hány rászoruló gyermek életét változtatta meg Ildikó
Megszámolni is nehéz hány rászoruló gyermek életét változtatta meg Ildikó
 Fotó: olvasói fotó

A Gyermek Onko-haematológiai és Csontvelő Transzplantációs osztály kórtermeiben olyan apró hősök küzdenek, akiknek a mosolya drágább minden kincsnél. Ildikó a közelgő Gyermeknapra nem csupán ajándékokat visz: feltölti az osztály konyháját minden földi jóval, vitaminokkal és finomságokkal. Azt akarja, hogy ezek a gyerekek legalább egy pillanatra elfelejtsék a fehér köpenyeket, és érezzék: nincsenek elfelejtve, van valaki, aki szívvel-lélekkel értük küzd.

Az üres tányérok csendje: harc a szünidei éhezés ellen

Sajnos a fájdalom sokszor a konyhaasztaloknál kezdődik. Ildikó számára elviselhetetlen a gondolat, hogy miközben más gyerekek a nyári szünet felhőtlen örömeit élvezik, ezreknek az éhség jut osztályrészül. Amikor bezárulnak az iskolák kapui, sok kicsi számára az utolsó biztos meleg étel emléke is elhalványul.

Dudás Ildikó ebben a kérdésben rendíthetetlen: megfogadta, hogy a nyári hónapokban biztosítja az étkeztetését azoknak a gyermekeknek, akikre egyébként az éhezés sötét árnyéka vetülne. Ez a vállalás egy szent ígéret: nála egyetlen gyermek sem hajthatja le éhesen a fejét, amíg ő tehet ellene.

A siker, amit csak a szív lát

Ildikót ma már az ország legpéldásabb emberei között említik. De ha megkérdezzük, mi mozdítja előre, nem díjakról beszél. A hangja elcsuklik, amikor a kisfiúkról és kislányokról mesél, akiket az ölébe vesz a kórházi ágyon. Számára a siker nem a csillogás, hanem az a halk „köszönöm”, amit egy hálás édesanya suttog a fülébe.

Dudás Ildikó élete tanítás: megmutatja, hogy egyetlen csupaszív nő, akit a szeretet vezérel, képes megváltoztatni a világot. Ő az a hős, aki pókembernek öltözve csal mosolyt a beteg arcokra, de közben a háttérben kőkeményen dolgozik, hogy a legelesettebbeknek is jusson falat az asztalra és remény a szívükbe.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu