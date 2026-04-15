Egy szív, amely minden gyermekért dobban: Dudás Ildikó reményt ad a reménytelenségben

12 évnyi küzdelem után Dudás Ildikó most ott térdel a kórházi ágyak mellett és ott áll az üres konyhákban, hogy senki ne maradjon egyedül a bajban.

Nem tudok elmenni egyetlen könnyes gyermekszem mellett sem!

– mondja Ildikó, akinek legújabb vállalása nem csupán adomány, hanem egy darab a lelkéből.

Vannak pillanatok, amikor a szó kevés. Vannak sorsok, amelyeket csak egy öleléssel és végtelen tenni akarással lehet elviselhetőbbé tenni. Dudás Ildikó pontosan ezt teszi. Ő nem csupán egy jótékonykodó vállalkozó; ő az a csupaszív nő, aki éjszakákon át virraszt, ha egy gyűjtés elakad, és aki képes volt a saját házát is odaadni egy bajba jutott családnak, hogy tető legyen a fejük felett.

Az elmúlt 12 évben a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány élén Ildikó valóságos angyallá vált sokak szemében. Ott volt, amikor a kis Ádin életmentő 1,3 milliárd forintjáért küzdött az ország, és ott állt Mata Kevin, az SMA-s Tomika és Baksy Léni mellett is. Ildikó nemcsak pénzt gyűjt: ő reményt ad, hitet és egy biztos pontot a bizonytalanságban.

Imádság a kórtermekben: Dudás Ildikó a daganatos gyermekeknek is segít

A kórházi falak között az idő másképp telik. Egy beteg gyermek számára a steril környezet, a tűszúrások és a család hiánya felfoghatatlan fájdalom. Ildikó tudja, hogy a gyógyszerek mellett a legnagyobb szükség a lélek táplálékára van. Ezért döntött úgy: bevételeinek jelentős százalékát arra áldozza, hogy fényt vigyen a sötétségbe.

Megszámolni is nehéz hány rászoruló gyermek életét változtatta meg Ildikó

A Gyermek Onko-haematológiai és Csontvelő Transzplantációs osztály kórtermeiben olyan apró hősök küzdenek, akiknek a mosolya drágább minden kincsnél. Ildikó a közelgő Gyermeknapra nem csupán ajándékokat visz: feltölti az osztály konyháját minden földi jóval, vitaminokkal és finomságokkal. Azt akarja, hogy ezek a gyerekek legalább egy pillanatra elfelejtsék a fehér köpenyeket, és érezzék: nincsenek elfelejtve, van valaki, aki szívvel-lélekkel értük küzd.

Az üres tányérok csendje: harc a szünidei éhezés ellen

Sajnos a fájdalom sokszor a konyhaasztaloknál kezdődik. Ildikó számára elviselhetetlen a gondolat, hogy miközben más gyerekek a nyári szünet felhőtlen örömeit élvezik, ezreknek az éhség jut osztályrészül. Amikor bezárulnak az iskolák kapui, sok kicsi számára az utolsó biztos meleg étel emléke is elhalványul.