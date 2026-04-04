Szívszorító: legyőzte a rákot a Down-szindrómás kisfiú – két évvel a leukémiadiagnózis után

Egy ohiói közösség megható pillanatnak lehetett tanúja: egy 11 éves kisfiú, Levi Buxman ünnepelte, hogy két évvel a diagnózisa után rákmentessé vált.

A kisfiú hősiesen legyőzte a rákot.

A Down-szindrómás kisfiúnak semmi sem volt lehetetlen

Levinél 2023. november 5-én, 9 éves korában diagnosztizáltak B-sejtes akut limfoblasztos leukémiát. A betegség teljesen váratlanul érte a családot. Édesanyja, Lauren Buxman eleinte azt hitte, fia csak influenzás.

Bevittem az ügyeletre, és a leukémiát egy vérvizsgálattal azonnal ki lehet mutatni. Néhány órán belül megkaptuk a diagnózist, és utána 70 napig nem is jött haza

– mondta.

Az elmúlt két év rendkívül megterhelő volt: Levi összesen közel 267 éjszakát töltött kórházban, és egy sztrókot is elszenvedett, amely után az orvosok is csodálkoztak, hogy életben maradt. 2026. március 20-án azonban elérkezett a várva várt pillanat: Levi megkongatta a „gyógyulási harangot” az Akron Children’s Hospitalben, jelezve, hogy legyőzte a rákot.

Ezután iskolájában, a smithville-i Green Elementary-ben társai és tanárai sorfalat álltak neki. A kisfiú végigsétált a folyosón, pacsikat osztott, miközben mindenki ünnepelte. Édesanyja számára különösen fontos volt látni, hogy fia közösségre talált. Korábban attól tartott, hogy Down-szindrómája miatt nehezen illeszkedik majd be.

Az egyik legnagyobb félelmem az volt, hogy nem lesznek barátai, hogy a gyerekek kegyetlenek lesznek vele, és nem fogják elfogadni

– mondta.

A kórházban Levi szoros barátságot kötött egy Liammel nevű fiúval, aki azonban 2025 májusában meghalt. Ez különösen megnehezítette számára az ünneplést. A közösség azonban mellé állt, és támogatta őt ebben a fontos pillanatban – írja a People.

Amikor láttam, mennyire szeretik őt a gyerekek, ahogy odamennek hozzá, megölelik, szólítják a nevén az felmelegítette a szívemet

– mondta az édesanya.