BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító: legyőzte a rákot a Down-szindrómás kisfiú – két évvel a leukémiadiagnózis után

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 07:00
Az egész iskola ünnepelt. A kisfiú legyőzte a rákot.

Egy ohiói közösség megható pillanatnak lehetett tanúja: egy 11 éves kisfiú, Levi Buxman ünnepelte, hogy két évvel a diagnózisa után rákmentessé vált.

A kisfiú hősiesen legyőzte a rákot.
Fotó: WKYC Channel 3/YouTube

A Down-szindrómás kisfiúnak semmi sem volt lehetetlen

Levinél 2023. november 5-én, 9 éves korában diagnosztizáltak B-sejtes akut limfoblasztos leukémiát. A betegség teljesen váratlanul érte a családot. Édesanyja, Lauren Buxman eleinte azt hitte, fia csak influenzás.

Bevittem az ügyeletre, és a leukémiát egy vérvizsgálattal azonnal ki lehet mutatni. Néhány órán belül megkaptuk a diagnózist, és utána 70 napig nem is jött haza

 – mondta.

Az elmúlt két év rendkívül megterhelő volt: Levi összesen közel 267 éjszakát töltött kórházban, és egy sztrókot is elszenvedett, amely után az orvosok is csodálkoztak, hogy életben maradt. 2026. március 20-án azonban elérkezett a várva várt pillanat: Levi megkongatta a „gyógyulási harangot” az Akron Children’s Hospitalben, jelezve, hogy legyőzte a rákot. 

Ezután iskolájában, a smithville-i Green Elementary-ben társai és tanárai sorfalat álltak neki. A kisfiú végigsétált a folyosón, pacsikat osztott, miközben mindenki ünnepelte. Édesanyja számára különösen fontos volt látni, hogy fia közösségre talált. Korábban attól tartott, hogy Down-szindrómája miatt nehezen illeszkedik majd be.

Az egyik legnagyobb félelmem az volt, hogy nem lesznek barátai, hogy a gyerekek kegyetlenek lesznek vele, és nem fogják elfogadni

 – mondta. 

A kórházban Levi szoros barátságot kötött egy Liammel nevű fiúval, aki azonban 2025 májusában meghalt. Ez különösen megnehezítette számára az ünneplést.  A közösség azonban mellé állt, és támogatta őt ebben a fontos pillanatban – írja a People.

Amikor láttam, mennyire szeretik őt a gyerekek, ahogy odamennek hozzá, megölelik, szólítják a nevén az felmelegítette a szívemet

 – mondta az édesanya.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
