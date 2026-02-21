Folyamatosan nőnek a mellei: "Azt se tudom mekkora a melltartó méretem"

Egy horvát származású influenszernek egy nagyon ritka és meglepő betegséggel kell élnie. Óriási mellei vannak, de ez nem úgy tűnik, mintha őt nagyon zavarná.

Óriási mellei vannak, mégis teljes életet él

Forrás: TikTok

2023-ban 80J-snek becsülték a melltartóméretét, azonban elismerte, hogy az állapota megnehezíti a pontos meghatározást, és speciálisan neki gyártott alsóneműre van szüksége. Gyakran kell fürdőruhát is cserélnie, mert a régebbi bikinik most úgy illeszkednek rá, mint a mikrobikinik.

Nina, aki most terhes, elmondta, hogy további mellnövekedésre számít, miután gigantomastiát diagnosztizáltak nála, egy ritka betegséget, amely túlzott és folyamatos mellmegnagyobbodást okoz. Az emlőszövet aránytalan növekedésének pontos oka nem ismert, és véletlenszerűen, pubertáskorban, terhesség alatt vagy bizonyos gyógyszerek szedése után jelentkezhet. A mell növekedése néhány év alatt bekövetkezhet, de voltak olyan gigantomastia esetek, amikor egy nő mellei néhány napon belül három vagy több kosármérettel nőttek. Egyéb tünetek közé tartozik a mellfájdalom, a testtartási problémák, a fertőzések és a hátfájás.

Az élet óriási mellekkel

Nina azt mondta, hogy a mellei napról napra nőnek a betegség miatt, és hogy egyedi méretekben kell melltartót viselnie, mert a standard méretek nem jók rá. A modell korábban viccelődött, hogy a melltartói akkorák, hogy „kalapként is használhatja őket”.

A kétgyermekes anyuka a The Sun szerint nem aggódik a diagnózisa miatt, és platformját arra használja, hogy népszerűsítse a testpozitivitást és az elfogadást. Ninának több mint 500 000 követője van az Instagramon, ahol rendszeresen oszt meg fotókat és videókat arról, hogy az állapot hogyan befolyásolja a mindennapjait.