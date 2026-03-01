Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Albin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Little-kórral küzdő Ágota a 19. házassági évfordulójára készül: "Különleges ez a kapcsolat!"

fogyatékkal élő
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 20:00
szerelemkerekesszékessegítő kutya
A boldogság nem a fizikai képességeken, hanem a lélek erején és a közös nevetéseken múlik. Bratkó József és felesége, Ágó egy különleges pár, akik 18 éve tartó szövetségükkel nap mint nap megmutatják a világnak: a feltétel nélküli szeretet és a humor a legnehezebb akadályokon is átsegít.
Vermes Krisztina
A szerző cikkei

Egy igazán különleges pár: Józsi és Ágó közel két évtizede bizonyítják, a szerelem minden akadályt legyőz.  A rokkant feleség és az egészséges férj története mesébe illő. Segítőkutyájuk, Bambi pedig azt lesi, mikor és hogyan tud segíteni Ágónak, aki alig hall és már beszélni is csak egy gép segítségével tud.

Különleges pár: a humor segíti át őket a nehézségeken
Különleges pár: a humor segíti át őket a nehézségeken
Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Különleges pár: 18 éve mosollyal az arcukon győzik le a nehézségeket

Van, amikor a szavak helyett a tekintetük beszél és van, amikor a humor segíti át őket a nehézségeken. Kiskutyájuk, Bambi pedig a szőrös kisgyerekük, akitől nem csak az önzetlen szeretetet kapják, hanem már Ágó segítője is.

Bambi segít Ágónak a bevásárlásban is
Bambi segít Ágónak a bevásárlásban is
Fotó: beküldött/ Bratkó József

Bratkó József és felesége, Ágota története nem egy hétköznapi házasság krónikája: ez egy megbonthatatlan szövetség, ahol a nehézségeket nevetéssel ütik el és végtelen türelemmel viselik. Idén már a 19.  házassági évfordulójukat ünneplik. Ágó fogyatékkal él, alig hall és beszélni sem tud már. A férfi ápolja és segíti őt mindenben.

Az egész egy újsághirdetéssel kezdődött, a lány levelezőtársat keresett, Józsi pedig szívesen élt ezzel az alkalommal. Szerelmük története igazán romantikus,  hosszú levelezésen keresztül ismerték meg egymás lelkét, vágyait és félelmeit, mielőtt egyáltalán találkoztak volna. Amikor eljött az első randevú ideje, a sors nem várt tovább: a barátságból azonnal elsöprő szerelem lett. Józsi nem rettent meg attól, hogy kedvese Little-kórral született, egy oxigénhiányos állapot okozta betegséggel, számára Ágó volt a „Nagy Ő”. Nem sokkal később pedig megkérte a nő kezét. 

Az esküvőjükön Ágó segítséggel, de tudott még járni
Az esküvőjükön Ágó segítséggel, de tudott még járni
Fotó:   Beküldött

A Little-kór egy olyan állapot, amely az agy mozgásszabályozó központjának sérülése miatt alakul ki, leggyakrabban a születéskor, ahogy Ágotánál is. Elméje viszont tökéletesen működik, csak a beszédközpontja sérült.

  • Mi okozza? Leggyakrabban a születés közbeni oxigénhiányos állapot, koraszülés vagy valamilyen méhen belüli fertőzés következménye. 
  • Hogyan érinti a testet? Az agy nem tudja megfelelően továbbítani a jeleket az izmoknak. Ezért az izmok gyakran túlságosan feszessé, merevvé válnak ami nehezíti a mozgást, a járást vagy a finommotorikát (például az írást, fogást).
  • Személyenként változó: Van, akinél csak enyhe sántítást okoz, és van, aki - mint Ágó is - kerekesszékre szorul. Érintheti csak a lábakat, vagy mind a négy végtagot és a beszédet is.
  • Ép értelem: Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a mozgáskorlátozottság nem jelent értelmi fogyatékosságot. A Little-kórral élők szellemi képességei ugyanolyanok, mint bárki másé, csupán a „hardver” (a test) és a „szoftver” (az agyi irányítás) közötti kapcsolat sérült.

„Biztos vagy benne, Józsi?”

Bár a szerelem számukra egyértelmű volt, a környezetük féltette őket. Ágó anyukája őszintén és aggódva tette fel a kérdést Józsinak már az első találkozásukkor:

 Józsikám, ezt jól meggondoltad? Biztos vagy benne, hogy akarod és tudod ezt vállalni? 

A férfi válasza egy határozott igen volt és azóta, lassan két évtizede minden egyes nap azt bizonyítja, hogy jól döntött. 2007-ben még karöltve - pontosabban a menyasszony Józsiba kapaszkodva - sétált be a margitszigeti kápolnába az esküvőjükön. Azóta Ágó állapota az évek alatt sokat romlott, ma már kerekesszékre és folyamatos segítségre van szüksége. Józsi azonban nem érzi ennek a terhét, annyira szereti feleségét. Pedig a férfire igen sok hárul: mos, főz, takarít, mellette pedig dolgozik és ellátja szerelmét. Ám tévedés ne essék, Ágó is kiveszi a részét. Józsi ugyanis kifejezetten ezért előre gondolkodott, hogy akadálymentesítse a kis lakásukat. 

Ha most a Házasság Hete lenne, azt mondanám, hogy most mi vagyunk a példaképek. Különleges ez a kapcsolat. Nem nehéz vele. Bevallom őszintén, az elején ugye ki kellett dolgozni, feladatokat kellett osztani neki. Tehát meg van osztva a munka. A lakáson belül előre kellett gondolnom ezekre. Olyan porszívót vettünk, amit ő is tud használni, vezeték nélkülit. Aztán úgy kellett kialakítani  a mosogatótálcát, hogy ő is be tudjon férni és tud mosogatni. Jól összedolgozunk

- mondja szeretetteljesen a férj.

Ágota és Józsi szőrös gyereküknek hívják kiskutyájukat, Bambit
Ágota és Józsi szőrös gyereküknek hívják kiskutyájukat, Bambit
Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Kaland az életük: „A lánya vagy a felesége?”

A nehézségek ellenére sosem unatkoznak, igazán mozgalmas az életük: rengeteget utaznak a munkájuk során. Mindmellett sokszor randevúkra, vacsorákra is mennek és néha egy hosszúhétvégére is eljutnak. Legutóbbi közös utazásukon, egy hotel éttermében azonban mulatságos helyzetbe keveredtek. A pincér Józsihoz fordult, majd Ágóra nézve megkérdezte:

 És a lányának mit hozhatok?

 Józsi ma is nevetve meséli az esetet:

 Hirtelen azt sem tudtam, hova nézzek! Jót derültünk rajta, ez is csak azt mutatja, Ágó milyen fiatalos! Vagy lehet engem nézett öregnek? 

- neveti el magát még most is Józsi.

A házaspár sokat utazik, ilyenkor mindig viszik magukkal Bambit    fotó: beküldött/ Bratkó József

Amikor a gép ad hangot a léleknek

Ágó  számára a külvilággal való kapcsolatot egy speciális tablet teszi teljessé, ami kimondja helyette az írott szavakat. Ám Józsinak sokszor még erre sincs szüksége: ő már a felesége egyetlen tekintetéből, apró mozdulatából vagy rezdüléséből pontosan tudja, mire vágyik Ágó, mielőtt a gép megszólalna. A tablet segítségével Ágó nemrég így vallott férjéről: 

A humort szeretem Józsiban a legjobban, mert mindig felvidít. Ez a mi titkunk.

 

Bambi éjjel- nappal lesi gazdája kívánságait
Fotó:   beküldött/ Bratkó József 

Bambi, a négylábú angyal

A család nem lenne teljes Bambi, a törpeuszkár nélkül. Ő egyszerre gazdája füle és keze: a négylábú kis kedvenc  nemrég nemzetközi segítőkutya-vizsgát tett, kinyitja a szekrényajtót, vagy éppen leveszi Ágó zokniját. Mivel a feleség hallása sem tökéletes, Bambi bökdöséssel jelzi, ha csörög a telefonja, vagy üzenete érkezett, de azt is jelzi, ha valaki az ajtóban áll és csengetett. Reggelente pedig ő az élő ébresztőóra: puszikkal és bújással indítja Józsiék napját. Az ő segítsége nélkülözhetetlen Ágó számára.

Amikor csak tehetik, utaznak. A vasutasok már jól ismerik őket. 
Fotó:   Beküldött/ Bratkó József

Összebújva a világ ellen

Boldogságuk alapja az a mély, tiszta szeretet és intimitás, ami közel két évtized után is lángol. Számukra is nagyon fontos  a testi közelség. Esténként, amikor elcsendesedik a ház, ők ketten összebújnak, éppúgy, mint az egészséges házastársak. Számukra ez a betegség csak egy körülmény, a szerelem viszont az örök valóság. Már most készülnek a 19. házassági évfordulójukra, amit baráti körben és kettesben is meg fognak tartani. Éppolyan szeretetben és romantikával, mint ahogy az első évet ünnepelték.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu