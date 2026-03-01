A Little-kórral küzdő Ágota a 19. házassági évfordulójára készül: "Különleges ez a kapcsolat!"

Egy igazán különleges pár: Józsi és Ágó közel két évtizede bizonyítják, a szerelem minden akadályt legyőz. A rokkant feleség és az egészséges férj története mesébe illő. Segítőkutyájuk, Bambi pedig azt lesi, mikor és hogyan tud segíteni Ágónak, aki alig hall és már beszélni is csak egy gép segítségével tud.
Van, amikor a szavak helyett a tekintetük beszél és van, amikor a humor segíti át őket a nehézségeken. Kiskutyájuk, Bambi pedig a szőrös kisgyerekük, akitől nem csak az önzetlen szeretetet kapják, hanem már Ágó segítője is.
Bratkó József és felesége, Ágota története nem egy hétköznapi házasság krónikája: ez egy megbonthatatlan szövetség, ahol a nehézségeket nevetéssel ütik el és végtelen türelemmel viselik. Idén már a 19. házassági évfordulójukat ünneplik. Ágó fogyatékkal él, alig hall és beszélni sem tud már. A férfi ápolja és segíti őt mindenben.
Az egész egy újsághirdetéssel kezdődött, a lány levelezőtársat keresett, Józsi pedig szívesen élt ezzel az alkalommal. Szerelmük története igazán romantikus, hosszú levelezésen keresztül ismerték meg egymás lelkét, vágyait és félelmeit, mielőtt egyáltalán találkoztak volna. Amikor eljött az első randevú ideje, a sors nem várt tovább: a barátságból azonnal elsöprő szerelem lett. Józsi nem rettent meg attól, hogy kedvese Little-kórral született, egy oxigénhiányos állapot okozta betegséggel, számára Ágó volt a „Nagy Ő”. Nem sokkal később pedig megkérte a nő kezét.
A Little-kór egy olyan állapot, amely az agy mozgásszabályozó központjának sérülése miatt alakul ki, leggyakrabban a születéskor, ahogy Ágotánál is. Elméje viszont tökéletesen működik, csak a beszédközpontja sérült.
Bár a szerelem számukra egyértelmű volt, a környezetük féltette őket. Ágó anyukája őszintén és aggódva tette fel a kérdést Józsinak már az első találkozásukkor:
Józsikám, ezt jól meggondoltad? Biztos vagy benne, hogy akarod és tudod ezt vállalni?
A férfi válasza egy határozott igen volt és azóta, lassan két évtizede minden egyes nap azt bizonyítja, hogy jól döntött. 2007-ben még karöltve - pontosabban a menyasszony Józsiba kapaszkodva - sétált be a margitszigeti kápolnába az esküvőjükön. Azóta Ágó állapota az évek alatt sokat romlott, ma már kerekesszékre és folyamatos segítségre van szüksége. Józsi azonban nem érzi ennek a terhét, annyira szereti feleségét. Pedig a férfire igen sok hárul: mos, főz, takarít, mellette pedig dolgozik és ellátja szerelmét. Ám tévedés ne essék, Ágó is kiveszi a részét. Józsi ugyanis kifejezetten ezért előre gondolkodott, hogy akadálymentesítse a kis lakásukat.
Ha most a Házasság Hete lenne, azt mondanám, hogy most mi vagyunk a példaképek. Különleges ez a kapcsolat. Nem nehéz vele. Bevallom őszintén, az elején ugye ki kellett dolgozni, feladatokat kellett osztani neki. Tehát meg van osztva a munka. A lakáson belül előre kellett gondolnom ezekre. Olyan porszívót vettünk, amit ő is tud használni, vezeték nélkülit. Aztán úgy kellett kialakítani a mosogatótálcát, hogy ő is be tudjon férni és tud mosogatni. Jól összedolgozunk
- mondja szeretetteljesen a férj.
A nehézségek ellenére sosem unatkoznak, igazán mozgalmas az életük: rengeteget utaznak a munkájuk során. Mindmellett sokszor randevúkra, vacsorákra is mennek és néha egy hosszúhétvégére is eljutnak. Legutóbbi közös utazásukon, egy hotel éttermében azonban mulatságos helyzetbe keveredtek. A pincér Józsihoz fordult, majd Ágóra nézve megkérdezte:
És a lányának mit hozhatok?
Józsi ma is nevetve meséli az esetet:
Hirtelen azt sem tudtam, hova nézzek! Jót derültünk rajta, ez is csak azt mutatja, Ágó milyen fiatalos! Vagy lehet engem nézett öregnek?
- neveti el magát még most is Józsi.
Ágó számára a külvilággal való kapcsolatot egy speciális tablet teszi teljessé, ami kimondja helyette az írott szavakat. Ám Józsinak sokszor még erre sincs szüksége: ő már a felesége egyetlen tekintetéből, apró mozdulatából vagy rezdüléséből pontosan tudja, mire vágyik Ágó, mielőtt a gép megszólalna. A tablet segítségével Ágó nemrég így vallott férjéről:
A humort szeretem Józsiban a legjobban, mert mindig felvidít. Ez a mi titkunk.
A család nem lenne teljes Bambi, a törpeuszkár nélkül. Ő egyszerre gazdája füle és keze: a négylábú kis kedvenc nemrég nemzetközi segítőkutya-vizsgát tett, kinyitja a szekrényajtót, vagy éppen leveszi Ágó zokniját. Mivel a feleség hallása sem tökéletes, Bambi bökdöséssel jelzi, ha csörög a telefonja, vagy üzenete érkezett, de azt is jelzi, ha valaki az ajtóban áll és csengetett. Reggelente pedig ő az élő ébresztőóra: puszikkal és bújással indítja Józsiék napját. Az ő segítsége nélkülözhetetlen Ágó számára.
Boldogságuk alapja az a mély, tiszta szeretet és intimitás, ami közel két évtized után is lángol. Számukra is nagyon fontos a testi közelség. Esténként, amikor elcsendesedik a ház, ők ketten összebújnak, éppúgy, mint az egészséges házastársak. Számukra ez a betegség csak egy körülmény, a szerelem viszont az örök valóság. Már most készülnek a 19. házassági évfordulójukra, amit baráti körben és kettesben is meg fognak tartani. Éppolyan szeretetben és romantikával, mint ahogy az első évet ünnepelték.
