A Little-kórral küzdő Ágota a 19. házassági évfordulójára készül: "Különleges ez a kapcsolat!"

Egy igazán különleges pár: Józsi és Ágó közel két évtizede bizonyítják, a szerelem minden akadályt legyőz. A rokkant feleség és az egészséges férj története mesébe illő. Segítőkutyájuk, Bambi pedig azt lesi, mikor és hogyan tud segíteni Ágónak, aki alig hall és már beszélni is csak egy gép segítségével tud.

Különleges pár: a humor segíti át őket a nehézségeken

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Különleges pár: 18 éve mosollyal az arcukon győzik le a nehézségeket

Van, amikor a szavak helyett a tekintetük beszél és van, amikor a humor segíti át őket a nehézségeken. Kiskutyájuk, Bambi pedig a szőrös kisgyerekük, akitől nem csak az önzetlen szeretetet kapják, hanem már Ágó segítője is.

Bambi segít Ágónak a bevásárlásban is

Fotó: beküldött/ Bratkó József

Bratkó József és felesége, Ágota története nem egy hétköznapi házasság krónikája: ez egy megbonthatatlan szövetség, ahol a nehézségeket nevetéssel ütik el és végtelen türelemmel viselik. Idén már a 19. házassági évfordulójukat ünneplik. Ágó fogyatékkal él, alig hall és beszélni sem tud már. A férfi ápolja és segíti őt mindenben.

Az egész egy újsághirdetéssel kezdődött, a lány levelezőtársat keresett, Józsi pedig szívesen élt ezzel az alkalommal. Szerelmük története igazán romantikus, hosszú levelezésen keresztül ismerték meg egymás lelkét, vágyait és félelmeit, mielőtt egyáltalán találkoztak volna. Amikor eljött az első randevú ideje, a sors nem várt tovább: a barátságból azonnal elsöprő szerelem lett. Józsi nem rettent meg attól, hogy kedvese Little-kórral született, egy oxigénhiányos állapot okozta betegséggel, számára Ágó volt a „Nagy Ő”. Nem sokkal később pedig megkérte a nő kezét.

Az esküvőjükön Ágó segítséggel, de tudott még járni

Fotó: Beküldött

A Little-kór egy olyan állapot, amely az agy mozgásszabályozó központjának sérülése miatt alakul ki, leggyakrabban a születéskor, ahogy Ágotánál is. Elméje viszont tökéletesen működik, csak a beszédközpontja sérült.

Mi okozza? Leggyakrabban a születés közbeni oxigénhiányos állapot , koraszülés vagy valamilyen méhen belüli fertőzés következménye.

Leggyakrabban a születés közbeni , koraszülés vagy valamilyen méhen belüli fertőzés következménye. Hogyan érinti a testet? Az agy nem tudja megfelelően továbbítani a jeleket az izmoknak. Ezért az izmok gyakran túlságosan feszessé, merevvé válnak ami nehezíti a mozgást, a járást vagy a finommotorikát (például az írást, fogást).

Az agy nem tudja megfelelően továbbítani a jeleket az izmoknak. Ezért az izmok gyakran túlságosan feszessé, merevvé válnak ami nehezíti a mozgást, a járást vagy a finommotorikát (például az írást, fogást). Személyenként változó: Van, akinél csak enyhe sántítást okoz, és van, aki - mint Ágó is - kerekesszékre szorul. Érintheti csak a lábakat, vagy mind a négy végtagot és a beszédet is.

Van, akinél csak enyhe sántítást okoz, és van, aki - mint Ágó is - kerekesszékre szorul. Érintheti csak a lábakat, vagy mind a négy végtagot és a beszédet is. Ép értelem: Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a mozgáskorlátozottság nem jelent értelmi fogyatékosságot. A Little-kórral élők szellemi képességei ugyanolyanok, mint bárki másé, csupán a „hardver” (a test) és a „szoftver” (az agyi irányítás) közötti kapcsolat sérült.

„Biztos vagy benne, Józsi?”

Bár a szerelem számukra egyértelmű volt, a környezetük féltette őket. Ágó anyukája őszintén és aggódva tette fel a kérdést Józsinak már az első találkozásukkor:

Józsikám, ezt jól meggondoltad? Biztos vagy benne, hogy akarod és tudod ezt vállalni?

A férfi válasza egy határozott igen volt és azóta, lassan két évtizede minden egyes nap azt bizonyítja, hogy jól döntött. 2007-ben még karöltve - pontosabban a menyasszony Józsiba kapaszkodva - sétált be a margitszigeti kápolnába az esküvőjükön. Azóta Ágó állapota az évek alatt sokat romlott, ma már kerekesszékre és folyamatos segítségre van szüksége. Józsi azonban nem érzi ennek a terhét, annyira szereti feleségét. Pedig a férfire igen sok hárul: mos, főz, takarít, mellette pedig dolgozik és ellátja szerelmét. Ám tévedés ne essék, Ágó is kiveszi a részét. Józsi ugyanis kifejezetten ezért előre gondolkodott, hogy akadálymentesítse a kis lakásukat.

Ha most a Házasság Hete lenne, azt mondanám, hogy most mi vagyunk a példaképek. Különleges ez a kapcsolat. Nem nehéz vele. Bevallom őszintén, az elején ugye ki kellett dolgozni, feladatokat kellett osztani neki. Tehát meg van osztva a munka. A lakáson belül előre kellett gondolnom ezekre. Olyan porszívót vettünk, amit ő is tud használni, vezeték nélkülit. Aztán úgy kellett kialakítani a mosogatótálcát, hogy ő is be tudjon férni és tud mosogatni. Jól összedolgozunk

- mondja szeretetteljesen a férj.