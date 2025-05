Aggódó szülő: „A fiam nem válaszolt az üzeneteimre – tudtam, hogy valami nem stimmelt!”

Egy szülő mindig a szívén viseli gyermeke sorsát, így volt ez egy édesanya esetében is, aki rég nem látott fiát készült meglátogatni egy másik városban. Az anyuka beszámolt arról is, hogy a fiának nem voltak könnyű tinédzser évei, epilepsziától is szenvedett tartósan, ami aláásta a fiú önbizalmát. Az édesanya Devonból utazott Leicesterbe, hogy megnézze fiát, Felix-et egy musicalben, de előtte találkoznak, viszont a megbeszélt időpontra nem érkezett meg a fiú.

Egy szülő mindig érzi, ha a gyermeke bajban van. Nem érkezett meg Felix a megbeszélt időpontban a színház előtt / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Egy szülő tehetetlenségénél nincs rosszabb

Az anyuka hiába hívta a fiát telefonon, senki nem vette fel. Félóra várakozás után felkereste a színházat, ahol közölték, hogy napok óta nem járt be a próbákra és nem is tudják hol lakik a fiatal fiú. Felix kollégiumát is hívta az anyuka, akik mondták azonnal utána járnak a fiának. Az aggódó szülő végül elindult a fia kollégiumához, ahol riadtan vette tudomásul, hogy mentősök és biztonsági személyzet áll az épület előtt.

Nagyon sajnálom. Elment

- közölték az asszonnyal a tragikus hírt a mentősök a metro.co.uk cikke alapján.

Felix halálát a SUDEP, azaz a hirtelen, váratlan epilepsziás halál következményeként állapították meg.

Szinte lehetetlen szavakba önteni annak a pillanatnak a traumáját, amikor megtudtam, hogy Felix meghalt. Olyan volt, mint egy földrengés, felfoghatatlan sokk, egy iszonyatos dráma, ami teljesen valószerűtlennek tűnt – mégis maga volt a kőkemény valóság, egy földi pokol

- nyilatkozta a megtört édesanya.

Később megtudta az asszony, hogy Felix valójában a legveszélyeztetettebb csoportba tartozott: alvás közben jelentkeztek a rohamai, az epilepsziája nem volt jól kontrollálva, ráadásul fiatal férfi volt.

Sokan, akik SUDEP következtében halnak meg, Felixhez hasonlóan az egyetemi szobájukban találnak rájuk holtan.