Döbbenet: a síron túlról kapott lányától ajándékot a gyászoló anya

Ajándékot kapott a síron túlról az a gyászoló özvegy és anya, Angela Bacares, aki tavaly nyáron egyszerre vesztette el férjét és gyermekét is Szicíliában. Az 59 éves Mike Lynch és a 18 éves Hanna ugyanis úgy döntött, hogy négy további vendégükkel együtt a jachtjukon kihajóznak a tengerre, azonban hirtelen egy váratlan nyári viharba kerültek, amelyben elsüllyedtek. Velük volt Angela is, aki azonban a szerencsének és a véletlennek köszönhetően túlélte a tragédiát. Ő ugyanis pont a jacht hirtelen megdőlése előtt felment a fedélzetre, hogy beszéljen a legénységgel.

Ajándékot kapott a síron túlról a jachttragédiát szenvedett özvegy és anya. Fotó: Langkawi Development Authority

A tragédia hajnalban történt nem sokkal négy után. Angela így emlékezett vissza családjával közös utolsó pillanataira:

A megébredésemet követően Mike megkérdezte tőlem, hány óra van, mire én azt válaszoltam, 4:03 vagy 4:04 lehet, majd felmentem, hogy megkérdezzem a kapitányt, mi történik

- közölte a gyászoló asszony, aki még ekkor nem tudta, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor látja vagy hallja férjét. Hat perccel később ugyanis, 4:10-kor, a jachtot heves széllökés érte, és tizenhat percen belül teljesen elmerült a tengerben.

Váratlan ajándék a tragédiát követően

Angela épp a fedélzeten volt, amikor a hajó hirtelen élesen megdőlt az egyik oldalra. Elmondása szerint a kapitányba kapaszkodott, miközben a víz elkezdte elárasztani a jachtot:

Vissza akartam menni, hogy figyelmeztessem a többieket, de Sasha, az ír stewardess azt mondta, ne menjek. Egy pillanat alatt történt minden. A következőben pedig már nem ismertem fel, mi van előttem

- emlékezett vissza Angela, aki abban reménykedett, hogy lánya és férje képes lesz kiúszni, azonban ez nem így történt. Most pedig kiderült, hogy Hanna öt millió fontnyi, több mint 2 milliárd forintnyi vagyont hagyott édesanyjára, miután végrendelet nélkül hunyt el, így az öröklési szabályok szerint minden, ami az övé volt, Angelára száll. Ez az ajándék pedig azért különösen nagy jelentőségű, mivel Angela jelenleg több jogi követeléssel is szembenéz férje hagyatéka kapcsán, írja a Mirror.