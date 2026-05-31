Meddővé válik a világ? Fele annyi spermája lehet a mai fiataloknak, mint a '70-es években

Nehezen érezhetik magukat alfahímeknek a késő Z-, valamint az Alfa-generáció fiútagjai, ha rájönnek, hogy egyes kimutatások szerint a hímivarsejtjeik száma mindössze feleannyi, mint a férfiaknak volt 1970-ben. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a felnőttek és a tinédzserek spermiumszáma eleve eltér, valamint a rendelkezésre álló adatok is sokfélék, a pillanatnyi spermiumszámot ugyanis rengeteg minden befolyásolhatja. Habár a legtöbb szakember szerint a férfiak nemzőképessége drámaian csökken, az ellentábor képviselői szerint közel sincs akkora veszély, mint azt sokan hiszik. Lássuk, mit mondanak a különféle felmérések, és hogyan vélekednek az eredményekről a különböző álláspontokat képviselő szakemberek.

Szakemberek szerint a férfiak nemzőképessége az évek során drámaian csökkent.

Valóban csökken a férfiak nemzőképessége?

Heves viták tárgyát képezi a tudományos világban, hogy az elmúlt 50-60 évben valóban csökkent-e a férfiak spermiumszáma, és azzal együtt a termékenységi potenciáljuk, valamint az általános egészségi állapotuk. A pontos mérés nehéz, a hímivarsejtek számát ugyanis rengeteg minden befolyásolja, így a szám nem állandó, valamint a mérési eszközök is változtak az elmúlf fél évszázadban. Évtizedekkel ezelőtt például úgynevezett vérsejtszámláló készüléket (haemocytometer) használtak a spermiumok megszámlálásához, míg manapság a spermiumok koncentrációjának és minőségének értékelésére lézeres technikát, az úgynevezett, az áramlási citometriát alkalmazzák. Dr. Lauren Bishop, a Columbia Egyetem Termékenységi Központjának munkatársa rámutatott, hogy a spermium-koncentráció, vagyis a milliliterenkénti spermiumszám mintánként változhat. A minta teljes hímivarsejt-tartalmát a milliliterenkénti spermiumszám és a minta térfogatának szorzásával számolják ki.

A közelmúltbéli betegségek, például a megfázás vagy az influenza, hatással lehetnek a koncentrációra, ahogyan a mintavétel előtti önmegtartóztatás napjainak száma is

– mondta a The Postnak dr. Bishop szemléltetve, hogy többek között emiatt hozhatnak a különböző tanulmányok vegyes eredményeket.