BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Meddővé válik a világ? Fele annyi spermája lehet a mai fiataloknak, mint a '70-es években

Meddővé válik a világ? Fele annyi spermája lehet a mai fiataloknak, mint a '70-es években

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors termékenység
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 20:45
ondóspermiumszámnemzőképességszex
Megkongatta a vészharangot Robert F. Kennedy Jr., az egészségügyi és szociális szolgáltatások amerikai minisztere. A politikus állítása szerint a férfiak nemzőképessége drámain csökkent az elmúlt 50-60 évben, mint fogalmazott: 1970-ben a férfiak spermiumszáma kétszerese volt a mai tizenévesekének.
Vági Bence
A szerző cikkei
  • Anyai egészségügyi rendezvényt tartottak a Fehér Ház Ovális Irodájában, az Amerikai Egyesült Államokban.
  • A rendezvényen jelen volt Robert F. Kennedy Jr., az egészségügyi és szociális szolgáltatások minisztere.
  • A politikus kifejtette, hogy 56 évvel ezelőtt kétszer annyi volt a férfiak spermiumszáma, mint a mai tizenéveseké.
  • Az adatok alapján a férfiak nemzőképessége az elmúlt évtizedekben drámaian csökkent, ugyanakkor a szakemberek véleménye megoszlik.
  • A másik tábor szerint a rendelkezésre álló adatok nem feltétlenül fedik le a teljes képet, a spermiumok pillanatnyi számát ugyanis rengeteg minden befolyásolja.

Nehezen érezhetik magukat alfahímeknek a késő Z-, valamint az Alfa-generáció fiútagjai, ha rájönnek, hogy egyes kimutatások szerint a hímivarsejtjeik száma mindössze feleannyi, mint a férfiaknak volt 1970-ben. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a felnőttek és a tinédzserek spermiumszáma eleve eltér, valamint a rendelkezésre álló adatok is sokfélék, a pillanatnyi spermiumszámot ugyanis rengeteg minden befolyásolhatja. Habár a legtöbb szakember szerint a férfiak nemzőképessége drámaian csökken, az ellentábor képviselői szerint közel sincs akkora veszély, mint azt sokan hiszik. Lássuk, mit mondanak a különféle felmérések, és hogyan vélekednek az eredményekről a különböző álláspontokat képviselő szakemberek.

Férfi termékenységi vizsgálaton, hogy ellenőriztesse a nemzőképességét
Szakemberek szerint a férfiak nemzőképessége az évek során drámaian csökkent.
Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Valóban csökken a férfiak nemzőképessége?

Heves viták tárgyát képezi a tudományos világban, hogy az elmúlt 50-60 évben valóban csökkent-e a férfiak spermiumszáma, és azzal együtt a termékenységi potenciáljuk, valamint az általános egészségi állapotuk. A pontos mérés nehéz, a hímivarsejtek számát ugyanis rengeteg minden befolyásolja, így a szám nem állandó, valamint a mérési eszközök is változtak az elmúlf fél évszázadban. Évtizedekkel ezelőtt például úgynevezett vérsejtszámláló készüléket (haemocytometer) használtak a spermiumok megszámlálásához, míg manapság a spermiumok koncentrációjának és minőségének értékelésére lézeres technikát, az úgynevezett, az áramlási citometriát alkalmazzák. Dr. Lauren Bishop, a Columbia Egyetem Termékenységi Központjának munkatársa rámutatott, hogy a spermium-koncentráció, vagyis a milliliterenkénti spermiumszám mintánként változhat. A minta teljes hímivarsejt-tartalmát a milliliterenkénti spermiumszám és a minta térfogatának szorzásával számolják ki.

A közelmúltbéli betegségek, például a megfázás vagy az influenza, hatással lehetnek a koncentrációra, ahogyan a mintavétel előtti önmegtartóztatás napjainak száma is

– mondta a The Postnak dr. Bishop szemléltetve, hogy többek között emiatt hozhatnak a különböző tanulmányok vegyes eredményeket.

Mit mondanak az adatok?

A Human Reproduction Update című folyóiratban 2017-ben megjelent tudományos áttekintésben „a spermiumszám jelentős csökkenéséről” számoltak be 1973 és 2011 között. A tanulmány 180, összesen 42 ezer 935 férfit érintő vizsgálaton alapult. A férfiak között ismerten termékeny, valamint ismeretlen termékenységi státuszú alanyok is szerepeltek, utóbbiak körében a spermiumszám 50-60 százalékos csökkenését mérték.

Dr. Boback Berookhim, a Northwell Lenox Hill Kórház urológusa felhívta a figyelmet, hogy az ilyen típusú tanulmányokhoz felhasznált adatok nagy része olyan férfiaktól származik, akik eleve azért vetik alá magukat spermaelemzésnek, mert nehezen tudnak gyereket nemzeni.

Ezeknek a férfiaknak általában alacsonyabb lehet a spermiumszámuk

– mondta a The Postnak.

A 2017-es áttekintést végző nemzetközi kutatócsoport 2022-ben közzétett egy követő tanulmányt, amelyben ugyancsak megállapították, hogy a spermiumkoncentráció 1973 és 2018 között „jelentősen csökkent”. Mint akkor írták, az adatok arra utalnak, hogy ez a világszintű csökkenés a 21. században gyorsuló ütemben folytatódik”. Ezzel szemben a Fertility and Sterility című folyóirat 2025-ben egy olyan tanulmányt publikált, amely ellentmond ezeknek a számoknak. A kutatásban 1970 és 2023 között gyűjtött adatokat vizsgáltak, és a közlés szerint nem találtak klinikailag jelentős csökkenést a spermiumszámban a megerősítetten termékeny férfiak és az ismert meddőség nélküli általános férfi populáció körében.

Spermiumok haladása a petefészek felé
Más kutatások eredményei szerint nincs klinikailag jelentős csökkenés a spermiumszámban a termékeny férfiak és az ismert meddőség nélküli általános férfi populáció körében.
Fotó: 123RF

Hogyan viszonyul a tizenévesek spermiumszáma a felnőttekéhez?

A spermiumszám összehasonlítása tizenévesek esetében még bonyolultabb, hiszen ezt a korcsoportot ritkán van lehetőség ilyen szempontból vizsgálni. A legutolsó elérhető tanulmány egy 2019-es kutatásból származik, amelyben 95 felnőtt, valamint 197, 11-19 éves serdülő spermaelemzésének adatait vizsgálták.

Az eredmények szerint a serdülőknél a mozgékony spermiumok teljes számának mediánja 11 millió volt, míg a felnőtteknél 29 millió.

Az általánosan elfogadott irányszámok szerint a spermiumszám akkor alacsony, ha az ejakulátumban kevesebb, mint 10 millió mozgékony spermium van, vagy ha egy milliliter ejakulátumban kevesebb, mint 20 millió spermium található. Mint arra dr. Berookhim felhívta a figyelmet, a spermiumszám és a sperma minősége általában a férfiak 20-as évei, valamint a 30-as éveik eleje között éri el a csúcsot, majd 35 éves kor körül, különösen 40 éves kor felett fokozatosan csökken a szám és romlik a minőség.

Mi okoz alacsony spermiumszámot?

A férfiak termékenységi problémáinak okai között általában az elhízást, a mozgásszegény életmódot, az endokrin rendszert károsító vegyi anyagokat és a légszennyezést emelik ki. Ezek a tényezők hormonális zavarok, oxidatív stressz, mitokondriális diszfunkció, a tesztoszteron-jelátvitel zavara, gyulladás, vagy a sperma DNS-ének károsodása révén befolyásolhatják a spermiumtermelést. Ezenkívül a dohányzás, a mindennapi stressz és az alvászavarok is jelentős hatással lehetnek rá.

(New York Post)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu