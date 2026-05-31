Meddővé válik a világ? Fele annyi spermája lehet a mai fiataloknak, mint a '70-es években

Nehezen érezhetik magukat alfahímeknek a késő Z-, valamint az Alfa-generáció fiútagjai, ha rájönnek, hogy egyes kimutatások szerint a hímivarsejtjeik száma mindössze feleannyi, mint a férfiaknak volt 1970-ben. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a felnőttek és a tinédzserek spermiumszáma eleve eltér, valamint a rendelkezésre álló adatok is sokfélék, a pillanatnyi spermiumszámot ugyanis rengeteg minden befolyásolhatja. Habár a legtöbb szakember szerint a férfiak nemzőképessége drámaian csökken, az ellentábor képviselői szerint közel sincs akkora veszély, mint azt sokan hiszik. Lássuk, mit mondanak a különféle felmérések, és hogyan vélekednek az eredményekről a különböző álláspontokat képviselő szakemberek.
Heves viták tárgyát képezi a tudományos világban, hogy az elmúlt 50-60 évben valóban csökkent-e a férfiak spermiumszáma, és azzal együtt a termékenységi potenciáljuk, valamint az általános egészségi állapotuk. A pontos mérés nehéz, a hímivarsejtek számát ugyanis rengeteg minden befolyásolja, így a szám nem állandó, valamint a mérési eszközök is változtak az elmúlf fél évszázadban. Évtizedekkel ezelőtt például úgynevezett vérsejtszámláló készüléket (haemocytometer) használtak a spermiumok megszámlálásához, míg manapság a spermiumok koncentrációjának és minőségének értékelésére lézeres technikát, az úgynevezett, az áramlási citometriát alkalmazzák. Dr. Lauren Bishop, a Columbia Egyetem Termékenységi Központjának munkatársa rámutatott, hogy a spermium-koncentráció, vagyis a milliliterenkénti spermiumszám mintánként változhat. A minta teljes hímivarsejt-tartalmát a milliliterenkénti spermiumszám és a minta térfogatának szorzásával számolják ki.
A közelmúltbéli betegségek, például a megfázás vagy az influenza, hatással lehetnek a koncentrációra, ahogyan a mintavétel előtti önmegtartóztatás napjainak száma is
– mondta a The Postnak dr. Bishop szemléltetve, hogy többek között emiatt hozhatnak a különböző tanulmányok vegyes eredményeket.
A Human Reproduction Update című folyóiratban 2017-ben megjelent tudományos áttekintésben „a spermiumszám jelentős csökkenéséről” számoltak be 1973 és 2011 között. A tanulmány 180, összesen 42 ezer 935 férfit érintő vizsgálaton alapult. A férfiak között ismerten termékeny, valamint ismeretlen termékenységi státuszú alanyok is szerepeltek, utóbbiak körében a spermiumszám 50-60 százalékos csökkenését mérték.
Dr. Boback Berookhim, a Northwell Lenox Hill Kórház urológusa felhívta a figyelmet, hogy az ilyen típusú tanulmányokhoz felhasznált adatok nagy része olyan férfiaktól származik, akik eleve azért vetik alá magukat spermaelemzésnek, mert nehezen tudnak gyereket nemzeni.
Ezeknek a férfiaknak általában alacsonyabb lehet a spermiumszámuk
– mondta a The Postnak.
A 2017-es áttekintést végző nemzetközi kutatócsoport 2022-ben közzétett egy követő tanulmányt, amelyben ugyancsak megállapították, hogy a spermiumkoncentráció 1973 és 2018 között „jelentősen csökkent”. Mint akkor írták, az adatok arra utalnak, hogy ez a világszintű csökkenés a 21. században gyorsuló ütemben folytatódik”. Ezzel szemben a Fertility and Sterility című folyóirat 2025-ben egy olyan tanulmányt publikált, amely ellentmond ezeknek a számoknak. A kutatásban 1970 és 2023 között gyűjtött adatokat vizsgáltak, és a közlés szerint nem találtak klinikailag jelentős csökkenést a spermiumszámban a megerősítetten termékeny férfiak és az ismert meddőség nélküli általános férfi populáció körében.
A spermiumszám összehasonlítása tizenévesek esetében még bonyolultabb, hiszen ezt a korcsoportot ritkán van lehetőség ilyen szempontból vizsgálni. A legutolsó elérhető tanulmány egy 2019-es kutatásból származik, amelyben 95 felnőtt, valamint 197, 11-19 éves serdülő spermaelemzésének adatait vizsgálták.
Az eredmények szerint a serdülőknél a mozgékony spermiumok teljes számának mediánja 11 millió volt, míg a felnőtteknél 29 millió.
Az általánosan elfogadott irányszámok szerint a spermiumszám akkor alacsony, ha az ejakulátumban kevesebb, mint 10 millió mozgékony spermium van, vagy ha egy milliliter ejakulátumban kevesebb, mint 20 millió spermium található. Mint arra dr. Berookhim felhívta a figyelmet, a spermiumszám és a sperma minősége általában a férfiak 20-as évei, valamint a 30-as éveik eleje között éri el a csúcsot, majd 35 éves kor körül, különösen 40 éves kor felett fokozatosan csökken a szám és romlik a minőség.
A férfiak termékenységi problémáinak okai között általában az elhízást, a mozgásszegény életmódot, az endokrin rendszert károsító vegyi anyagokat és a légszennyezést emelik ki. Ezek a tényezők hormonális zavarok, oxidatív stressz, mitokondriális diszfunkció, a tesztoszteron-jelátvitel zavara, gyulladás, vagy a sperma DNS-ének károsodása révén befolyásolhatják a spermiumtermelést. Ezenkívül a dohányzás, a mindennapi stressz és az alvászavarok is jelentős hatással lehetnek rá.
