„Még egy mécsest sem tudok kivinni a hantjukra” – Lányai sírját keresi a Huszti ikrek gyászoló édesapja

Huszti ikrek; a testvérpár 2025. január 7-én tűnt el Aberdeenben, a Dee folyó közelében. Eliza takarítóként, Henrietta egy kávézóban dolgozott haláluk előtt. Rejtélyes eltűnésük után nyomozás indult. Vizsgálták, hogy főbérlőjüknek miért küldhettek titokzatos üzenetet, melyben azt írták, már nem térnek vissza.

A Huszti ikrekről készült utolsó fotó. A két lány a Dee folyó partján sétált Fotó: Police Scotland

Néhány nappal később a Dee folyó adta vissza testüket. A rendőrség kizárta a bűncselekményt. A lányok hamvait édesapjuk, Huszti Miklós lakóhelyén, Tornyospálcán szerette volna örök nyugalomra helyezni, ám tervéből végül nem lett semmi. Júniusban értesült a megrázó hírről, hogy távollétében temették el lányait.

Amikor Henike és Eliza hamvait hazaszállították Skóciából, a volt feleségem az urnát önkényesen betette a lakásának vitrinjébe

– kezdi elcsukló hangon Miklós.

- Nemrég tudtam meg, hogy később aztán eltemettette őket. Döbbenetes, de erről se nekem, se a másik két gyerekemnek nem szólt egy szót sem. Még arra se adott esélyt, hogy elbúcsúzzunk tőlük, mindent a hátunk mögött intézett. Még egy mécsest sem tudok kivinni a hantjukra. Ha én olyan ember lennék, amilyen nem vagyok, kimennék a temetőbe, levenném a márványlapot és elhoznám magammal az urnákat Tornyospálcára, ahol az ikrek felnőttek. De sosem tennék ilyet, legyen meg az ő akarata.

Huszti Eliza és Henrietta. Még nem derült ki, miért szánták el magukat végzetes döntésükre

Fotó: Forrás: aberdeenlive.news

Nem volt ott az apa a Huszti ikrek temetésén

Miklós szavaiból kiderül, egykori feleségével hosszú ideje haragban áll, az asszony évek óta nem beszél vele.

Szeptember 17-én lesz a hagyatéki tárgyalás, de a volt nejemet ügyvéd fogja képviselni, mert kijelentette, hogy engem látni sem akar. Nem tudom, mivel érdemeltem ki, hogy még egy mécsest, egy szál virágot, semmit nem tudtam kivinni nekik. Pedig mindenki tudja, hogy ők voltak a mindeneim

– mondja könnyek között a férfi.

Miklósnak a végtelennek tűnő napokban most az ad erőt, hogy a hagyatéki tárgyalás előtt Pest vármegyébe utazik, hogy megtalálja Heni és Eliza sírját. Arra a kérdésre pedig, hogyan készül a temetőlátogatásra, így válaszolt:

Kinyomtattam két fényképet és megveszem a kedvenc virágukat, a vörös rózsát. Ha már a lányokat nem ölelhetem többé magamhoz és nem simogathatom meg őket, legalább azt a hideg sírt megérinthetem…

- mondta zokogva Huszti Miklós.