„Megcsókoltam a sírjukat ott, ahol a nevük áll” – zokogva rótta le kegyeletét a Huszti ikrek sírjánál gyászoló édesapjuk

Huszti ikrek rejtélyes tragédiája – így írt az angolszász sajtó a 2025 januárjában, Aberdeenben eltűnt, majd a Dee folyóban megtalált ikerpárról. A Huszti ikreket idén, nyár elején helyezték örök nyugalomra Monoron, a református temetőben. Édesapjuk, a Tornyospálcán élő Huszti Miklós a hagyatéki tárgyalás után tudott először kimenni a sírhoz.

Az utolsó fotó az elhunyt Huszti ikrekről Fotó: Police Scotland

- A hagyatéki után, az első utam oda vezetett - kezdi a gyászoló édesapa.

Nagyon nagy a temető, legalább egy hektáron fekszik, tele idős emberek sírjaival. És akkor ott áll felvésve az én kislányaim neve, meg a dátumok, hogy milyen keveset éltek. Ez egy szülőnek, elviselhetetlen fájdalom

– magyarázza a gyászoló Huszti Miklós.

Huszti Eliza és Henrietta a Dee folyóban tűnt el Fotó: Forrás: aberdeenlive.news

Vörös rózsát vitt apjuk a Huszti ikrek sírjára

Mint ismert, a 32 éves Huszti ikrek 2025. január 7-én, hajnalban tűntek el a skót kikötővárosban. Az utcai kamerák rögíztették útjukat, ezen az látszik, hogy a csípős hidegben, szótlanul mennek egymás mellett, egyetlen csomag van náluk; egy-egy hátizsák. A kamerákon még látszik, ahogy 2:12 kor letérnek a Victoria hídról, a Dee folyam mellett futó jeges ösvényre. Ez a kép az utolsó róluk. Egy járókelő pedig nem sokkal később egy éles, női sikolyt hallott.

A két lány holtestét január 31-én adta vissza a folyó, néhány órás különbséggel.

A temetőbe Huszti Miklós egy-egy szál vörös rózsával, illetve Eliza és Henrietta fényképével érkezett. A szívszorító útra, felesége kísérte el.

A Huszti ikrek sírja, Monoron Fotó: Olvasói

Egy órán át voltam velük. Erősen fújt a szél, borult idő volt. Megsimogattam a márványlapot, megcsókoltam a sírjukat ott, ahol a nevük áll. Mintha, őket csókoltam volna meg

– emlékezett vissza zokogva Huszti Miklós, aki tartja magát ahhoz a teóriához, hogy a skót nyomozók tévednek, nem öngyilkosság, hanem gyilkosság történt. Verzióját az a tény erősíti, hogy mintegy háromnegyed év elteltével sem derült ki, miért akartak volna magukkal végezni az ikrek.

Telefonjaik azóta sem kerültek elő.

Láthattak valamit, amit nem szabadott volna, ebben biztos vagyok. Ezért kellett meghalniuk

– vélekedik a halálesetről, az elhunyt ikrek édesapja.