Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rossz hírek érkeztek Deák Bill Gyuláról

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 18:00
gyászDeák Bill Gyulafájdalom
A fájdalom sem állíthatja meg: bár a teste már sokszor jelez, a színpadot még mindig nem tudja és nem is akarja elengedni. Deák Bill Gyula őszintén mesélt arról, milyen nehézségekkel küzd, és mi az, ami a mai napig hajtja előre.
Nicole
A szerző cikkei

A magyar blues legendája, Deák Bill Gyula több mint fél évszázada áll színpadon, de a mai napig ugyanazzal a szenvedéllyel és energiával énekel, mint a pályája kezdetén. Bár az idő múlását ő maga is érzi, és a teste olykor már jelez, a közönség szeretete minden nehézségen átsegíti.

Deák Bill Gyula
Deák Bill Gyula fájdalmakkal küzd - Fotó: Markovics Gábor / Bors

Fájdalmakkal küzd Deák Bill Gyula lába miatt

Az énekes őszintén beszélt arról, hogy fizikailag már nem mindig könnyű számára a fellépés, különösen a térdfájdalmai miatt, de eszébe sem jut visszavonulni.

Fáj a térdem, sokáig már nem bírok állni a színpadon, de nem panaszkodom. Ez a korral jár, és az az igazság, hogy én még a mai napig is súlyzózom, meg tornázom, szóval rendben van minden. Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen. Nagyon szeretek még mindig énekelni” – kezdte a Borsnak Deák Bill Gyula, aki már leginkább ülve énekel a színpadon.

Deák Bill Gyula koncert közben
Több mint ötven éve van a pályán - Fotó: Kiss János / Új Néplap

Deák Bill Gyula felesége, Marika tavaly hunyt el

Az elmúlt időszak azonban lelkileg is nagyon nehéz volt a számára, hiszen tavaly elveszítette imádott feleségét. A gyász fájdalma a mai napig ott él benne.

Voltak problémák… Nemrég halt meg a feleségem, úgyhogy ez azért benne van az emberben. Persze már könnyebb, eltelt egy év, de ez még korai... Nagyon szépen éltünk együtt

 – mondta meghatottan.

Deák Bill Gyula a kutyájával
Sem a gyász, sem a fájdalmai nem állíthatják meg - Fotó: Földi D. Attila /  Mediaworks archív

Deák Bill Gyula koncertekre készül

Bár vérében van az előadóművészet minden apró mozzanata, a fellépések előtti izgalom még most is ugyanúgy ott motoszkál benne.

„Szokott lenni egy pici drukk, persze. Mindenkiben van egy egészséges izgalom. Szeretem ezt az egészet, szeretem a közönséget” – mondta Gyula, aki elárulta, idén sem fog unatkozni. Leginkább az ősz lesz zsúfolt a számára, számos koncerttel és nagyszabású fellépéssel készül.

„Megyek majd a Szigetre, Bródy koncertjére is. Ősszel pedig jön a nagy Rossz vér turné, ahol vendégem lesz Tátrai Tibor, Ferenczi György és Keresztes Ildikó is. Játszunk majd több sportcsarnokban, például Pécsen a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban, az Újszegedi Sportcsarnokban és Szombathelyen az AGORA Művelődési és Sportházban is. Mindenkit ölelek, és várok a koncertjeimre” – árulta el lelkesen.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu