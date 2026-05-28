Rossz hírek érkeztek Deák Bill Gyuláról

A magyar blues legendája, Deák Bill Gyula több mint fél évszázada áll színpadon, de a mai napig ugyanazzal a szenvedéllyel és energiával énekel, mint a pályája kezdetén. Bár az idő múlását ő maga is érzi, és a teste olykor már jelez, a közönség szeretete minden nehézségen átsegíti.

Fájdalmakkal küzd Deák Bill Gyula lába miatt

Az énekes őszintén beszélt arról, hogy fizikailag már nem mindig könnyű számára a fellépés, különösen a térdfájdalmai miatt, de eszébe sem jut visszavonulni.

„Fáj a térdem, sokáig már nem bírok állni a színpadon, de nem panaszkodom. Ez a korral jár, és az az igazság, hogy én még a mai napig is súlyzózom, meg tornázom, szóval rendben van minden. Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen. Nagyon szeretek még mindig énekelni” – kezdte a Borsnak Deák Bill Gyula, aki már leginkább ülve énekel a színpadon.

Deák Bill Gyula felesége, Marika tavaly hunyt el

Az elmúlt időszak azonban lelkileg is nagyon nehéz volt a számára, hiszen tavaly elveszítette imádott feleségét. A gyász fájdalma a mai napig ott él benne.

Voltak problémák… Nemrég halt meg a feleségem, úgyhogy ez azért benne van az emberben. Persze már könnyebb, eltelt egy év, de ez még korai... Nagyon szépen éltünk együtt

– mondta meghatottan.

Deák Bill Gyula koncertekre készül

Bár vérében van az előadóművészet minden apró mozzanata, a fellépések előtti izgalom még most is ugyanúgy ott motoszkál benne.

„Szokott lenni egy pici drukk, persze. Mindenkiben van egy egészséges izgalom. Szeretem ezt az egészet, szeretem a közönséget” – mondta Gyula, aki elárulta, idén sem fog unatkozni. Leginkább az ősz lesz zsúfolt a számára, számos koncerttel és nagyszabású fellépéssel készül.

„Megyek majd a Szigetre, Bródy koncertjére is. Ősszel pedig jön a nagy Rossz vér turné, ahol vendégem lesz Tátrai Tibor, Ferenczi György és Keresztes Ildikó is. Játszunk majd több sportcsarnokban, például Pécsen a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban, az Újszegedi Sportcsarnokban és Szombathelyen az AGORA Művelődési és Sportházban is. Mindenkit ölelek, és várok a koncertjeimre” – árulta el lelkesen.