„Miből él az ember? Abból, hogy szeretik” – egy éve hunyt el Kozma Imre atya – galéria

Egy évvel ezelőtt, október 17-én hunyt el Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi tartományának korábbi delegátusa. Kozma Imre atyát a budapesti Szent István Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra, sírja egyénileg nem látogatható, halálának évfordulójára ezért országos zarándoklatot hirdetett a karitatív szervezet.

Kozma Imre atya. Fotó: Arpad Majoros / Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Kozma Imre atya (1940. június 4. – 2024. október. 17.) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a nemzeti összetartozás napján született és a szegénység elleni küzdelem világnapján halt meg.

Halálának híre egy évvel ezelőtt már kora reggel bejárta az országot, napközben ezrek búcsúztak tőle, utolsó útjára ugyancsak ezrek kísérték. Orbán Viktor miniszterelnök a szegények védőszentjének nevezte, Sulyok Tamás köztársasági elnök arról írt, öröksége hitet és erőt ad.

Kozma Imre atya halálának egy éves évfordulóján emlékmisét tartottak

Kozma Imre atya tiszteletére emlékmisét tartottak a Szent István Bazilikában és megnyitották az altemplomot ahol több száz ember, sorokban elvonulva leróhatta kegyeletét Kozma Imre atya sírja előtt.

Az 1963-ban pappá szentelt Kozma Imre atya szókimondó prédikációi sokakat megszólítottak, tanításai hatására százak vállaltak segítő feladatokat, a nyolcvanas években így alakult ki körülötte egy önkéntesekből álló hálózat, amely később a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapját adta. 1989-ben a Budapesten várakozó keletnémet menekültek befogadásával, majd a romániai forradalom alatt végzett humanitárius munkájával, a délszláv háború éveiben a lakosság menekítésével történelmet formáló szereplővé vált. Az általa vezetett Máltai Szeretetszolgálat napjainkra az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete lett, 350 intézményében és 120 önkéntes csoportjával naponta 17 ezer emberről gondoskodik.

1997-ben Kozma Imre atya belépett az Betegápoló Irgalmasrendbe, mely irányítása alatt megerősödött, és kórházaival a hazai egészségügyi ellátás jelentős szereplőjévé vált. A rend magyarországi szervezetében két és fél évtizeden át, 82 éves koráig viselt tisztséget.